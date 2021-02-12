«Проблемы пошли от выпивки». Почему великого тренера Жука отлучили от фигурного катания

Легендарный Станислав Жук был олицетворением авторитарного тренера. Фанатичная преданность фигурному катанию, колоссальные требования к себе и постоянное стремление к совершенству позволили ему создать уникальную систему подготовки чемпионов, не имевшую аналогов в мире.
Но плата за величие оказалась слишком высокой. Из-за сложного характера Жук нажил много недоброжелателей и завистников. После обвинений в аморальном поведении специалиста выгнали сначала из сборной СССР, а потом и из родного ЦСКА.
Почему же Жук так и не смог найти себя в жизни без тренерской работы?
Упор на сложность и уход Родниной
Тренерский потенциал Жука был огромен. Станислав Алексеевич много экспериментировал и каждый раз выводил новую формулу успеха. Именно ему пришла идея соединить в паре высокого мужчину и хрупкую девушку. Первый такой дуэт состоял из сестры Жука Татьяны и Александра Горелика. Спортсмены доказали, что основные парные элементы, такие как выброс, подкрутка и поддержка, миниатюрным партнёршам даются значительно легче.
Жук считал спортивную составляющую первостепенной в фигурном катании и делал упор на техническую сложность. Из-за этого его часто критиковали за отсутствие музыкального вкуса и хореографического дара. Критики утверждали, что насыщенность программ сложными элементами идёт во время художественной ценности.
Из-за расхождения взглядов на фигурное катание Жук расстался с одной из лучших своих учениц — Ириной Родниной. Именно Станислав Алексеевич разглядел в юной фигуристке мощный талант и довёл её дуэт с Алексеем Улановым до звания лучшего в мире. За три сезона подопечные Жука не потерпели ни одного поражения и стали олимпийскими чемпионами, а после ухода Уланова тренер подобрал Ирине нового партнёра и снова попал в точку. Вместе с Александром Зайцевым Роднина доминировала почти 10 лет, правда, большую часть этого периода пара тренировалась у Татьяны Тарасовой. Роднина вспоминала, что, повзрослев, устала от авторитарного стиля работы Станислава Алексеевича.
Однако была и другая версия — Жук заявлял, что сам отказался от лучшего дуэта мира, поскольку Роднина и Зайцев могли побеждать даже без тренера. Якобы наставник даже готов был лишиться партбилета, если у него не заберут звёздную пару.
Отчисление из сборной СССР и ЦСКА
Огромная требовательность к себе в Жуке сочеталась с беспрецедентной строгостью к ученикам. Он заставлял фигуристов доводить каждый элемент до идеала и не терпел возражений. Благодаря такому подходу его пары всегда были на голову выше зарубежных соперников, однако методы работы Жука имели и обратную сторону. Некоторые спортсмены не выдерживали постоянного давления и к главным стартам просто выгорали. Многие решались на смену тренера. При этом результаты работы Жука не оставляли сомнений в эффективности его методов, что не могло не вызывать зависть и раздражение.
Из-за регулярных жалоб Станислав Алексеевич был вынужден работать под давлением, справляться с которым помогало пристрастие к алкоголю. Ученики вспоминали, что он мог прийти на тренировку нетрезвым, и это только усугубляло его сложный характер. В 1983 году Спорткомитет СССР отстранил наставника от работы со сборной из-за «систематического нарушения морально-этических норм поведения» и снижения уровня подготовки фигуристов. А ведь тогда ему не было и 50.
«Жук был выдающимся человеком, абсолютным бессребреником. Но он выпивал, и это сложно. Проблемы пошли от выпивки. По-моему, он до 40 лет вообще не пил, даже не знал, что это такое», — рассказывала Татьяна Тарасова.
Спустя три года прославленный тренер лишился и работы в ЦСКА. Хореограф Марина Зуева, работавшая с бывшими учениками Жука, и юная фигуристка Анна Кондрашова написали в ЦК КПСС письмо с обвинениями Жука в аморальном поведении. Письмо подписали многие известные фигуристы, но доказательства представлены не были. На защиту Станислава Алексеевича встала Елена Водорезова — она написала ответное заявление, в котором развеяла все сомнения относительно Жука. Правда, это не уберегло легендарного специалиста от увольнения из ЦСКА. Из-за скандального письма в ЦК партии и тяжёлого характера карьера Жука была загублена.
Великий тренер на отшибе
В середине Жук недолго поработал в Японии – не мог смириться с тем, что готовит прямых конкурентов для советских спортсменов. Оставшись невостребованным в тренерской профессии, Жук посвятил себя методической работе. В частности, он предложил отдельно оценивать сложность элементов и чистоту их исполнения и запатентовал таблицу коэффициентов, которая использовалась только на юниорском уровне. Также Жук пытался передавать огромный опыт молодым тренерам, но одни не принимали его авторитарные методы, а другие боялись конкуренции.
«Мне кажется, что его опыт подготовки не был изучен, Стас не довёл его до молодых тренеров, он не написал книг, он не оформил никакими пособиями, и сейчас почитать негде его тренировочные работы — как он вёл, как он настраивал спортсменов, как он организовывал тренировочный процесс», — рассказывала Тамара Москвина.
В 1998 году Жук вернулся в сборную России и мечтал реанимировать карьеру, но 1 ноября его не стало. По дороге на встречу с болельщиками легендарному тренеру стало плохо. Попытки оказать первую помощь не увенчались успехом, а «скорая», приехавшая только через 40 минут, констатировала смерть. Один из культовых тренеров советской эпохи, чьи ученики завоевали 138 медалей на крупнейших турнирах, умер в 63 года на ступенях метро.
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