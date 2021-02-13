Улыбаемся и пляшем. Почему Чайковский вместо гимна России — это стыдно

В честь наших побед на чемпионате мира фигурному катанию будет звучать великая русская классика. Но честнее было бы вообще без музыки.

В какое всё-таки странное время мы живём. Нет, конечно, музыкой Чайковского в фигурном катании никого не удивишь, но на церемонии награждения чемпионата мира произведения Петра Ильича ещё не звучали. Премьера (очень хочется верить) состоится уже в конце марта в Стокгольме, где российские фигуристы будут выступать без флага и гимна, зато с Чайковским.

Удивительно, как легко мы смирились с тем абсурдом, который творится вокруг российского спорта. Болельщики и эксперты радуются подачке от Международного союза конькобежцев так, будто там наплевали на все санкции и разрешили исполнять гимн России.



По факту же получать золото чемпионата мира под Чайковского не менее унизительно, чем под Баскова или Моргенштерна. Ну разве что приятнее.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Швеции пройдёт в срок! Но без сборной России Спустя два года главный турнир планеты всё-таки состоится! Или рано радуемся?

Новый саундтрек российских побед

Если вы каким-то образом до сих пор находитесь в счастливом неведении относительно кошмара в российском спорте, то сейчас наверняка сильно расстроитесь. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд Лозанны отстранил Россию от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх сроком на два года. Причина – нарушение кодекса Всемирного антидопингового агентства.



Доступ на крупнейшие турниры нашим спортсменам не закрыт, но представляют они там не сборную России, а команды национальных федераций. Также запрещено использование флага и гимна России во время церемоний открытия, закрытия, представления участников и награждения победителей. Подобное мы уже проходили на Олимпиаде в Пхёнчхане, но теперь ограничения будут чуть менее суровыми. По крайней мере на чемпионатах мира. В частности, на некоторых турнирах в честь российских побед будет звучать та музыка, которую предложили наши федерации.



Первым на уступки российской стороне пошёл Международный союз конькобежцев, разрешивший использование фрагмента из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. И уже даже есть прецедент – конькобежка Ангелина Голикова после победы в спринте на чемпионате мира в Херенвене стояла на пьедестале под аккомпанемент великого русского композитора. Выглядело, прямо скажем, сюрреалистично, но в ближайшие два года подобную картину нам придётся наблюдать не раз. В том числе и в фигурном катании.

Неполноценные. Как большие дяди превратили лучших фигуристок России в изгоев Щербаковой, Трусовой и Валиевой придётся терпеть унижения на главных турнирах в жизни. Если их вообще туда пустят.

Чайковский – это круто, но нелогично

Чемпионаты мира по конькобежному спорту и фигурному катанию проводятся одной и той же международной организацией, а значит, почти наверняка победы российских фигуристов в Стокгольме тоже будет сопровождать духоподъёмная классика Петра Ильича. Сам по себе выбор вопросов не вызывает – музыка действительно мощная и торжественная. Как справедливо отметила Тарасова, её знают во всём мире.

Российские фигуристки останутся без медалей чемпионата мира. Как же обидно за девочек! Похоже, иностранцы нашли повод остановить доминирование России в фигурном катании.

Вот только суть от этого не меняется: российские спортсмены будут ущемлены в правах, а запрет на гимн и флаг – это лишь способ подчеркнуть их неполноценный статус. Сама возможность использования любой музыки вместо гимна говорит о том, что достопочтенному мировому сообществу важен только факт наказания России. А что будет дальше – абсолютно всё равно. В противном случае в решении было бы чётко прописано, что россиян будут награждать только под гимн национальной федерации. Или международной. Или вообще в тишине. Всё это было бы менее красиво, чем первый концерт Петра Ильича, но гораздо логичнее и честнее.



А так, фигуристам будут включать Чайковского, хоккеистам, видимо, «Катюшу», гандболистам и биатлонистам – гимны международных федераций. Кому как повезёт в общем.

Стокгольмский синдром

Я категорически не согласен с призывами бойкотировать чемпионаты мира и Олимпийские игры, но самостоятельно выбирать музыку для публичного унижения – это уже перебор. Всё равно что приговорённый к высшей мере будет выбирать цвет верёвки или калибр оружия. Чайковский вместо гимна России – это стыдно. Красиво, традиционно, величественно… Но стыдно и странно.



Такие заигрывания с теми, кто тебя без зазрения совести выкидывает на обочину, очень похожи на стокгольмский синдром. И даром, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт как раз в шведской столице.