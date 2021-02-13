Улыбаемся и пляшем. Почему Чайковский вместо гимна России — это стыдно

В какое всё-таки странное время мы живём. Нет, конечно, музыкой Чайковского в фигурном катании никого не удивишь, но на церемонии награждения чемпионата мира произведения Петра Ильича ещё не звучали. Премьера (очень хочется верить) состоится уже в конце марта в Стокгольме, где российские фигуристы будут выступать без флага и гимна, зато с Чайковским.
Удивительно, как легко мы смирились с тем абсурдом, который творится вокруг российского спорта. Болельщики и эксперты радуются подачке от Международного союза конькобежцев так, будто там наплевали на все санкции и разрешили исполнять гимн России.
По факту же получать золото чемпионата мира под Чайковского не менее унизительно, чем под Баскова или Моргенштерна. Ну разве что приятнее.
Новый саундтрек российских побед
Если вы каким-то образом до сих пор находитесь в счастливом неведении относительно кошмара в российском спорте, то сейчас наверняка сильно расстроитесь. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд Лозанны отстранил Россию от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх сроком на два года. Причина – нарушение кодекса Всемирного антидопингового агентства.
Доступ на крупнейшие турниры нашим спортсменам не закрыт, но представляют они там не сборную России, а команды национальных федераций. Также запрещено использование флага и гимна России во время церемоний открытия, закрытия, представления участников и награждения победителей. Подобное мы уже проходили на Олимпиаде в Пхёнчхане, но теперь ограничения будут чуть менее суровыми. По крайней мере на чемпионатах мира. В частности, на некоторых турнирах в честь российских побед будет звучать та музыка, которую предложили наши федерации.
Первым на уступки российской стороне пошёл Международный союз конькобежцев, разрешивший использование фрагмента из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. И уже даже есть прецедент – конькобежка Ангелина Голикова после победы в спринте на чемпионате мира в Херенвене стояла на пьедестале под аккомпанемент великого русского композитора. Выглядело, прямо скажем, сюрреалистично, но в ближайшие два года подобную картину нам придётся наблюдать не раз. В том числе и в фигурном катании.
Чайковский – это круто, но нелогично
Чемпионаты мира по конькобежному спорту и фигурному катанию проводятся одной и той же международной организацией, а значит, почти наверняка победы российских фигуристов в Стокгольме тоже будет сопровождать духоподъёмная классика Петра Ильича. Сам по себе выбор вопросов не вызывает – музыка действительно мощная и торжественная. Как справедливо отметила Тарасова, её знают во всём мире.
Вот только суть от этого не меняется: российские спортсмены будут ущемлены в правах, а запрет на гимн и флаг – это лишь способ подчеркнуть их неполноценный статус. Сама возможность использования любой музыки вместо гимна говорит о том, что достопочтенному мировому сообществу важен только факт наказания России. А что будет дальше – абсолютно всё равно. В противном случае в решении было бы чётко прописано, что россиян будут награждать только под гимн национальной федерации. Или международной. Или вообще в тишине. Всё это было бы менее красиво, чем первый концерт Петра Ильича, но гораздо логичнее и честнее.
А так, фигуристам будут включать Чайковского, хоккеистам, видимо, «Катюшу», гандболистам и биатлонистам – гимны международных федераций. Кому как повезёт в общем.
Стокгольмский синдром
Я категорически не согласен с призывами бойкотировать чемпионаты мира и Олимпийские игры, но самостоятельно выбирать музыку для публичного унижения – это уже перебор. Всё равно что приговорённый к высшей мере будет выбирать цвет верёвки или калибр оружия. Чайковский вместо гимна России – это стыдно. Красиво, традиционно, величественно… Но стыдно и странно.
Такие заигрывания с теми, кто тебя без зазрения совести выкидывает на обочину, очень похожи на стокгольмский синдром. И даром, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт как раз в шведской столице.
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