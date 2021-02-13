Звёздная российская фигуристка поразила новым прыжком. Ну теперь-то Валиева непобедима?

Уверенная поступь Камилы Валиевой поражает! После идеального тройного акселя в произвольной программе и космических баллов в командном турнире казалось, вот оно – совершенство.

А уже через несколько дней потрясающая ученица Тутберидзе снова поразила болельщиков и добавила в свой арсенал ещё одно мощное оружие. И если раньше слабым местом Валиевой считалась нехватка сложных прыжков, то теперь она регулярно презентует новые элементы ультра-си.



Неужели именно четверной сальхов сделает фигуристку непобедимой?

Неожиданный сюрприз

Камилу с первого юниорского сезона называют главной фавориткой Олимпиады в Пекине, но при этом она никогда не казалась недосягаемой. С двумя четверными тулупами Валиевой было бы сложно бороться против старших квадов Трусовой и Щербаковой. С появлением тройного акселя юная россиянка стала более конкурентоспособной, но для звания единоличного лидера сборной России ей было необходимо разнообразить арсенал четверных прыжков. Тутберидзе не была бы Тутберидзе, если бы всё это не просчитала.



И вот за год до Олимпиады у Камилы появился ещё один прыжок в четыре оборота. В «инстаграме» Team Tutberidze опубликовано видео безупречного четверного сальхова Валиевой, который она исполняет с поднятыми наверх руками. Внешне новый сложнейший элемент даётся фигуристке очень легко. Прыжок получился высоким и пролётным, а риппон только добавил ему зрелищности. А за лёгким и красивым четверным сальховом стоит чёткий расчёт Тутберидзе.

«Женская версия Юдзуру Ханю»

Нужно ли говорить, что болельщиков такой крутой сюрприз от звёздной российской фигуристки поразил и привёл в восторг?



— Это вообще возможно? Мы ещё от трикселя в произвольной программе не отошли, а тут уже сальхов как пирожок из печки! Ну и Ками!!!



— Роскошный прыжок, а выезд — загляденье!



— Дальше только пятерной.

— Камила — это женская версия Юдзуру Ханю



— Так легко прыгает, будто тройной.



— Дальше риттбергер, флип и лутц — не переключайтесь.



Не остались в стороне и одногруппники Валиевой — Морис Квителашвили и Евгения Медведева. Фигуристы оценили достижение юной коллеги эмодзи аплодисментов.

«Нас бьют, мы летаем». Как Тутберидзе помогла Валиевой избавиться от слабого места Тройной аксель приблизил Камилу к идеалу. Болельщики в восторге – и совершенно заслуженно.

Что даёт Валиевой новый четверной?

Качество четверного сальхова, показанного Камилой на тренировке, говорит о том, что элемент уже полностью готов для исполнения в программе. Фигуристка уверенно заходит на прыжок и полностью его докручивает. Вполне возможно, что премьеру четверного сальхова Валиевой мы увидим уже в финале Кубка России, который, скорее всего, станет для Камилы последним крупным соревнованием в сезоне.



При этом новый прыжок Валиевой – это не игра мускулами, а реальная возможность для увеличения оценки за технику в произвольной программе. Теперь фигуристка способна показывать сумасшедший набор из трёх четверных (один в каскаде с двойным) и двух тройных акселей. А к ним может присоединиться и каскад тройных лутц — риттбергер, который она уже делала на тренировках.

Проект Валиева. Новая звезда Тутберидзе уже сейчас готова к победе на Олимпиаде За год Камила должна стать ещё совершеннее. А уж сдерживать пубертат Этери отлично умеет.

Чего ещё можно ждать от Камилы?

У болельщиков и специалистов почти нет сомнений, что и на этом Камила не остановится.



«Она такая чудесная девочка, что прыгнет абсолютно всё, потому что в ней сочетаются труд и талант и потому что у неё замечательные тренеры. Валиеву уговаривать работать не требуется, она идёт в гору», — сказала Татьяна Тарасова «Р-Спорт».

С самыми «дешёвыми» квадами — сальховом и тулупом — Камила уже справилась. Остаются только флип, лутц и риттбергер. Считается, что из этих элементов легче всего выучить четверной флип. Камила успешно исполняет прыжок в три оборота, так что неудивительно, если в следующем сезоне мы увидим его усложнённую версию. Тем более Трусова и Щербакова освоили квад-флип в свой первый взрослый сезон.



Лутц и риттбергер выглядят заманчиво, но идут вразрез с прагматичной тактикой штаба Тутберидзе. В этом сезоне Камила нередко ошибалась на тройном лутце, так что добавить ещё оборот будет непросто. А четверной риттбергер при нынешней системе оценок более привлекателен с точки зрения места в книге рекордов Гиннесса, нежели в плане преимущества над соперницами. Не зря же Трусова освоила этот элемент ультра-си только после перехода от Тутберидзе к Плющенко.



Но даже с имеющимся набором прыжков Камила будет главным фаворитом любого турнира, в котором принимает участие. Причём окончательно это стало ясно как раз после видео с четверным сальховым.