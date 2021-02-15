«Пусть два первых места дают». Как блестящая победа российской пары обернулась скандалом

Синицина и Кацалапов выдали изумительный прокат, но судьи долго не решались отдать им золото. Драма на чемпионате Европы — 2020 в Австрии.

На чемпионате Европы — 2020 в Австрии никому из иностранцев не удалось завоевать золото. Ближе к этому были прославленные французские танцоры, но россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов сотворили главную сенсацию турнира и прервали гегемонию Пападакис и Сизерона. Правда, развязка соревнований танцоров получилась очень драматичной и обернулась скандалом.

Судьи в течение долгих шести минут внимательно пересматривали выступление французов. Неожиданно их оценка за технику увеличилась аж на восемь баллов. Казалось, наших фигуристов просто-напросто лишают заслуженного золота.

А в итоге возмущаться по поводу оценок и пенять на арбитров пришлось хвалёным соперникам. Такого удара от россиян они точно не ждали!

«И появляются солнце и надежда»

Для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выступление на чемпионате Европы-2020 было одним из самых сложных в карьере. К турниру российский дуэт подходил не в оптимальной форме. По их катанию на чемпионате России трудно было предположить, что лидеры сборной России смогут прервать затянувшуюся гегемонию французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на европейской арене. Тренер Александр Жулин рассказывал, что на тренировках спортсмены часто теряли настроение и никак не могли настроиться на работу. Пара каталась что называется «на сохранении».

Специалисты и букмекеры склонялись к тому, что французы уверенно завоюют шестой титул чемпионов Европы подряд, ведь в их пользу говорило не только мастерство, но и колоссальный авторитет у арбитров. По результатам ритм-танца Вика и Никита предсказуемо оказались вторыми, но отставание от фаворитов было минимальным – 0,05 балла. По сути, в произвольном танце всё начиналось заново, и именно в этот день российскому дуэту удалось выдать лучший прокат в жизни.

С первых секунд Синицина и Кацалапов заворожили зал мягким и чувственным катанием. Чёткие линии, прекрасное скольжение и невероятное попадание в музыку не оставили равнодушными и судейскую бригаду — только два элемента были оценены не на высший уровень сложности. По словам Александра Жулина, в этот раз его ученикам действительно удалось откататься «на разрыв аорты».

«Я придумал себе историю про наш танец. Она о человеке, который потерял ориентир в собственной жизни и оказался крайне близок к отчаянию. И тут он встречает другого человека — родственную душу, которая протягивает ему руку и ведёт по жизни, поддерживая и помогая. И жизнь начинает меняться на глазах, в ней появляются солнце и надежда», — делился впечатлениями Кацалапов.

«Пусть развлекаются». Почему лучшие танцоры Европы игнорируют чемпионат России ради шоу Синицину и Кацалапова критикуют за желание заработать. Фигуристов даже требуют отчислить из сборной.

Ошибка, изменившая всё

Тем не менее радоваться было рано — свой номер ещё не представили Сизерон и Пападакис. Правда, ещё перед выступлением было видно, что с гениальными французами что-то не так. На раскатке перед произвольным танцем Гийом чуть не упал на твиззлах, а его партнёрша определённо нервничала. Это отразилось и на самом прокате — в середине Пападакис едва не потеряла равновесие на дорожке на одной ноге и получила за эту секцию лишь второй уровень сложности. Редчайшая ошибка для этой пары!

Однако главная заминка произошла, когда спортсменам вовсе не засчитали элемент. Неразбериха привела к долгому пересмотру баллов. Шутка ли, Пападакис и Сизерон сидели в «кисс энд край» целых шесть минут. Всё это время Синицина и Кацалапов провели в сильном волнении в ожидании оценок.

Фото: РИА Новости

«Всё решают сотые балла. Пусть два первых места дают», — говорила в эфире Первого канала Татьяна Тарасова.

Естественно, возмущению фанатов с обеих сторон не было предела. Российские болельщики посчитали, что арбитры специально подтягивали результат французов, чтобы лишить Вику и Никиту заслуженного золота. Во Франции же, наоборот, были уверены, что их спортсменов засудили, а победители были определены заранее.

На деле проблема заключалась в ошибке, совершённой техническим специалистом. Он внёс неверные данные в компьютер: вместо дорожки на одной ноге была вписана частичная, а так как этот элемент запрещён в произвольном танце, то пошёл в зачёт с нулевой оценкой. После повторного просмотра баллы за дорожку вернули, а вот уровни остались по-прежнему невысокими — второй и третий. Небезупречное катание фаворитов вкупе с блестящим прокатом россиян привело к громкой сенсации. Её авторами стали Синицина и Кацалапов, опередившие непобедимых французов на 0,14 балла. Дуэт из России завоевал золото чемпионата Европы в танцах на льду впервые за семь лет.

У России пытались украсть сенсационную победу в фигурном катании. Судьи, вам не стыдно? Арбитры долго пересчитывали баллы, чтобы поставить на первое место авторитетных французов. Удивительно, но у них не получилось!

Французские чиновники винили судей

Разговоры о скандальной развязке танцевального турнира не стихали ещё долго. Президент французской федерации фигурного катания Дидье Гайаге ставил под сомнение беспристрастность некоторых арбитров, намекая, что Алла Шеховцова завышала оценки соотечественникам. При этом Гайаге ни словом не обмолвился о том, что во время ритм-танца французский арбитр оценил прокат Сизерона и Пападакис почти на шесть баллов выше, чем выступление россиян, после чего не был допущен до судейства произвольной программы.

Спорным высказыванием отметился и тренер французов Ромэн Хагенауэр: «Пострадали те, кто обычно получает много десяток. Не думаю, что это атака на Габриэлу и Гийома. Судьи хотят подтянуть российский дуэт к американцам и канадцам». При этом теорию Хагенауэра легко опровергнуть выписками из протоколов французской пары: судьи заявили о нарушениях требований к музыке, поэтому неудивительно, что только двое арбитров удостоили спортсменов десятками за интерпретацию.

Поведение французских чиновников трудно назвать спортивным: в отличие от самих фигуристов, они не смогли с достоинством принять поражение. По словам Жулина, тренеры звёздного дуэта перестали замечать российских фигуристов и их наставников.

«Судьи ждали денежного перевода от России». Так это для наших фигуристов украли победу? Болельщики считают сенсационный успех российских фигуристов фикцией. Похоже, проигравший француз с ними согласен.

К сожалению, в этом сезоне лучшей танцевальной паре России не удастся встретиться с именитыми французами: чемпионат Европы отменён, а чемпионат мира Пападакис и Сизерон игнорируют. Но главная битва в любом случае состоится на Олимпиаде в Пекине. И теперь всем ясно, что предсказывать её исход очень опрометчиво.