«Сама всё испортила». Почему успешную российскую фигуристку заставили сменить гражданство

Победы бывших российских спортсменов под чужим флагом заставляют болельщиков и чиновников кусать локти. Но часто смена гражданства приводит к печальным последствиям. Медалистка чемпионатов Европы и мира Юлия Солдатова не даст соврать.

В переходе Юлии в сборную Беларуси был заинтересован лично президент Лукашенко, а тренер Чайковская считала это решение единственно верным и заставила свою подопечную сменить гражданство. У Юли было всё, чтобы блистать под белорусским флагом, но на деле спонтанный переход обернулся для неё настоящей катастрофой и стал главной ошибкой в карьере.



Чемпионка готова была пойти на унижения, лишь бы снова оказаться в сборной России.

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Неожиданная медаль чемпионата мира

В конце 90-х — начале нулевых в российском женском катании и близко не было той конкуренции, которая есть сейчас. Тем не менее места для всех талантливых и одарённых девушек в сборной России не хватало и тогда. В сезоне-2000/2001 болельщики с удивлением узнали, что яркая и успешная фигуристка Юлия Солдатова будет выступать за Беларусь. Причём этот переход стал полной неожиданностью не только для зрителей и чиновников, но и для самой спортсменки.



Юля ворвалась в когорту лучших российских фигуристок в 16 лет и, как многие одиночницы того времени, получила гигантские авансы. После серебра чемпионата России подопечная Марины Кудрявцевой дебютировала на чемпионате Европы, а также завоевала звание лучшей юниорки мира. Перед сезоном-1998/99 Солдатова перешла в группу Елены Чайковской, и поначалу у неё не было поводов жалеть о своём решении. На чемпионатах России и Европы Юлия уступила только более опытной коллеге по группе Марии Бутырской, а на чемпионате мира чисто сделала сложный каскад тройной лутц – тройной тулуп и взлетела на третью ступень пьедестала.

Юлия Солдатова Фото: РИА Новости

Катание Солдатовой было лишено академичности, девушка выходила на лёд с горящими глазами и заряжала своим задором зрителей. Фигуристка не боялась рисковать, легко шла на эксперименты и находилась в постоянном поиске улучшений. Однако, несмотря на очевидный потенциал и уже достигнутые крупные международные успехи, в сезоне-1999/2000 Юля осталась без главных стартов. Именно это обстоятельство и спровоцировало поступок, стоивший Солдатовой карьеры.

Тренер заставила Солдатову сменить гражданство

Чайковская была уверена, что Солдатову на чемпионате России засудили, чтобы не дать двум её ученицам поехать на чемпионат Европы.



«Мне представляется, что это было чисто судейское решение. Его вынуждены были принять наши арбитры на чемпионате России – 2000 под влиянием руководства отечественной Федерации за три недели до Евро-2000», — писала тренер в книге «Конёк Чайковской. Обратная сторона медалей».

Тренер была убеждена, что в России у Солдатовой практически нет шансов на реализацию своего таланта, поэтому после знакомства с президентом Беларуси Александром Лукашенко договорилась с ним о переходе своей ученицы под флаг соседней страны. Солдатова от решения наставницы была не в восторге, но спорить с авторитетным специалистом побоялась. Не помогло и категорическое несогласие федерации.



«Мы с Еленой Анатольевной очень сильно разругались. Она такой человек, что признаёт только своё мнение. Я убедилась, что ей нельзя перечить, это себе дороже. Она сказала, что уже обо всем договорилась на самом высоком уровне — с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который в случае успеха пообещал мне золотые горы. Чайковская предупредила: «Или ты у меня больше не катаешься». Моя самая большая ошибка заключалась в том, что в тот момент я не ушла от Чайковской, сама себе всё испортила, столько лет потеряла», — говорила Юлия «Советскому спорту».

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В Беларуси Солдатова чувствовала себя чужой

Смена гражданства автоматически гарантировала Солдатовой участие во всех крупных стартах, но отношение арбитров к представительнице Беларуси было очень холодным. Кроме того, Юля никак не могла понять, почему должна выступать под чужим флагом. Отсутствие внутренней конкуренции расхолаживало, заставлять себя тренироваться становилось всё сложнее.



«Мне было неудобно выходить на лёд, когда диктор объявлял: «Белоруссия». Вроде бы я была в той же обойме, на соревнованиях держалась с российской сборной, всюду ходила со своей подругой Волчковой, но тем не менее мне было некомфортно. Я чувствовала себя чужой. На банкетах, где все места расписаны заранее, мои друзья садились за один стол, а я – за другой. Вот это мне было очень сложно пережить», — признавалась Солдатова.

Глаза потухли, руки повисли

Из-за снижения требований к себе, постоянных переживаний и жёсткого судейства результаты Солдатовой резко упали. Вдобавок на нервной почве появились проблемы со спиной. На чемпионатах мира лучшая фигуристка Беларуси не поднималась выше 18-го места. Та же позиция была у неё и на единственной в карьере Олимпиаде. Пока Ирина Слуцкая боролась в Солт-Лейк-Сити за золото, Солдатова ни на что серьёзное не претендовала и уже твёрдо решила, что больше кататься за Беларусь не будет.

Юлия Солдатова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После чемпионата мира в Нагано Солдатова объявила Чайковской о своём уходе из группы. Елена Анатольевна возражать не стала. Правда, у неё была своя версия того, почему у Юлии так и не получилось добиться успеха в чужой стране.



«К сожалению, кто-то Юле здесь, в Москве, всё время капал на мозги по поводу того, что её просто «выслали» выступать за соседнюю республику… Девочка эти «напевы» слушала-слушала – и увяла. Словно в голове у неё тумблер щёлкнул – с плюса на минус. Юля для себя решила, что ничего не получится – потому что просто не может получиться. Я была уверена, что мы бросали ей спасательный круг. У бронзового призёра чемпионата мира – 1999 Юлии Солдатовой пропало желание прыгать, рисковать. У талантливой спортсменки глаза потухли. И руки повисли», — считает Чайковская.

Возвращение на щите

Спонтанный уход из сборной России сломал карьеру успешной российской фигуристки. После двухлетнего периода в Беларуси, связанного с провалами, травмами и депрессией, Юля вернулась в группу к Виктору Кудрявцеву, где всё начала заново. Талантливой фигуристке, медалистке чемпионата мира пришлось восстанавливать даже одинарные прыжки.



«Признаться, мне было стыдно проситься обратно. Сама бы на такой шаг не отважилась. Это мама уговорила меня обратиться к Кудрявцевым», — рассказывала Солдатова.



После карантина из-за повторной смены гражданства Юлия стала четвёртой на чемпионате России и могла выступать на чемпионате Европы, но пропустила турнир из-за травмы. В 24 года одна из самых одарённых российских одиночниц завершила карьеру. Решение выступать за чужую страну принесло Юле не славу и деньги, а моральные страдания и потерю мотивации. К сожалению, эта ошибка обошлась талантливой фигуристке слишком дорого.