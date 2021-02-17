«Человек должен быть развит всесторонне». Где учатся Загитова, Бойкова и другие фигуристы

Далеко не все лидеры сборной России мечтают о тренерской работе. Среди звёзд фигурного катания есть даже будущие врачи.

Спортсмены всё чаще осваивают сложные профессии и рушат стереотипы о своей малообразованности. Свой вклад в борьбу с обидным клише вносят и фигуристы. Среди лидеров сборной России по фигурному катанию есть не только будущие тренеры, но и продюсеры, журналисты, управленцы, хореографы и даже врачи.

Так где же получают образование Загитова, Медведева и другие звёзды российского фигурного катания?

По знакомому пути

Большинство фигуристов идут по пути наименьшего сопротивления и выбирают спортивные вузы. Одним действительно мечтают посвятить себя тренерской работе, другие же просто хотят получить высшее образование, не прерывая серьёзную карьеру. Наиболее популярны среди фигуристов Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ) в Москве и питерский Национальный государственный университет им. П.Ф. Лесгафта.



В нём сейчас обучается сразу несколько ведущих спортсменов — Дмитрий Алиев, Софья Самодурова, Александр Галлямов. Алиев и Самодурова были зачислены на кафедру конькобежного спорта без вступительных испытаний благодаря золотым медалям чемпионата Европы, Галлямову же пришлось сдавать ЕГЭ. Интересно, что до этого фигурист получил среднее специальное образование, окончив юридический колледж. Летом в университете Лесгафта «на отлично» защитили диплом Елизавета Туктамышева и Андрей Лазукин.



РГУФКСМиТ совсем недавно окончила призёр чемпионата мира Анна Погорилая. На рассмотрение комиссии она представила финальную работу на тему «Оптимизация построения программ фигуристок-одиночниц высокой квалификации». Там же на специализации тренерское искусство учится Евгения Медведева.



Выделяется на фоне коллег Денис Ходыкин: уже третий год он изучает менеджмент спортивной индустрии в Государственном университете управления. По признанию фигуриста, он не уверен, что все получаемые знания пригодятся ему в жизни, но допускает возможность работы менеджером в спортивном клубе.

Продюсер Загитова

Выбрать не спортивную специальность — настоящий вызов для любого фигуриста. Испытать себя на прочность решила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Сейчас она учится на первом курсе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы по направлению «Продюсирование и культурная политика института государственной службы и управления». После поступления Алина собиралась осваивать профессию журналиста, но затем призналась, что видит себя в роли продюсера.

В питерском филиале РАНХиГСа на журналистку учится чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова. Летом фигуристка сдала ЕГЭ по русскому языку и по обществознанию — на 89 и 87 баллов соответственно. Кроме того, Александра блестяще справилась с внутренними экзаменами, получив и за творческое, и за профессиональное задание максимальную оценку. По словам спортсменки, одно из эссе она полностью посвятила своему тренеру Тамаре Москвиной и не прогадала.



«На всякий случай я ещё подавала документы в университет физической культуры им. Лесгафта. Но тогда я сказала, что не хочу работать тренером и связывать свою жизнь только со спортом. Уверена, что человек должен быть развит всесторонне», — рассказывала Александра.



Партнёр Бойковой Дмитрий Козловский также учится в РАНХиГСе, но на факультете государственного и муниципального управления.

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Самый умный фигурист

Дочь знаменитого тренера Николая Морозова Аннабель не только успешно выступает в танцах на льду, но и получает серьёзное образование. Изначально девушка собиралась учиться на тренера, но последовала за мечтой о телекарьере и спустя несколько месяцев упорной подготовки сдала экзамены в МГУ на продюсерский факультет. Её партнёр Андрей Багин уже отучился в институте физкультуры, однако мечтает сняться в кино. Вполне возможно, что фигурист последует примеру Аннабель и тоже поступит на творческую специальность.

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«Поступать планирую не сейчас, а только через четыре года, результаты ЕГЭ будут действительны всё это время. А пока буду учиться самостоятельно и, возможно, пересдавать химию и биологию, чтобы получить более высокие баллы», — рассказывал фигурист. Он, как и Алёна Косторная, хочет стать врачом и поступить в медицинский институт.