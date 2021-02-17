«Понимать не надо. Это Россия». Как фигуристка Кавагути стала своей в Санкт-Петербурге

В поисках спортивного счастья российские фигуристы нередко меняют гражданство. А вот обратная ситуация встречается куда реже. Японка Юко Кавагути с трудом привыкала к российской действительности, но за 15 лет адаптировалась настолько, что даже стала понимать специфический русский юмор.

Почему же маленькая фигуристка с мощным характером решила отказаться от гражданства другой страны и навсегда связала себя с Россией?

Восхищение русской парой

Как и большинство фигуристов, Кавагути начинала с одиночного катания. Она с детства испытывала склонность к риску и даже тренировала четверной тулуп. Не добившись серьёзных успехов, Юко решила попробовать себя в парном катании, причём вдохновило её на смену вида выступление российского дуэта Бережная/Сихарулидзе на Олимпиаде в Нагано.



Однако в Японии парное катание развито слабо. Сказывается менталитет местного населения, и скромные габариты мужчин. Поэтому у Юко, по сути, было всего два варианта: найти себе иностранного партнёра, согласного кататься за Японию, или самой выступать за другую страну. В поисках выхода Кавагути отправила факс Тамаре Москвиной, тренировавшей понравившихся ей Бережную и Сихарулидзе. Тамара Николаевна пригласила фигуристку в США и дала ей несколько уроков.

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Ради России Кавагути отказалась от японского паспорта

Вскоре Юко окончательно перебралась в Америку и стала выступать с Александром Маркунцовым за Японию. Дуэт взял серебро на юниорском чемпионате мира, и это была первая японская медаль на международных турнирах в парном катании. Однако из-за бюрократических сложностей перспективный дуэт распался. Какое-то время Юко представляла США сначала с Джошуа Мартином, а затем и Дэвином Патриком, но закрепиться на серьёзном уровне с американскими партнёрами никак не удавалось.



К тому моменту Москвина с супругом вернулись из-за океана в Санкт-Петербург, и Кавагути последовала за ними. Весной 2006 года для фигуристки нашёлся перспективный русский партнёр — Александр Смирнов. Высокий и крепкий Смирнов и миниатюрная Кавагути хорошо смотрелись вместе, но на их пути к успеху было серьёзное препятствие: японское гражданство партнёрши. Юко оказалась перед трудным выбором, но любовь к фигурному катанию перевесила. Спортсменка отказалась от японского паспорта и стала гражданкой России.



«В отличие от стран, которые платят миллионы за топ-спортсменов, мы не покупали Кавагути. Это было её собственное решение. Настойчивость и упорная работа сделали из неё фигуристку высшего класса», — считала Москвина.

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Страсть к риску и череда травм

Спустя несколько месяцев после начала совместных тренировок Кавагути и Смирнов поднялись на пьедестал этапа Гран-при. Уже тогда специалисты понимали, что у дуэта большое будущее. В короткий срок ученики Москвиной стали одной из главных пар страны. За десять сезонов на высшем уровне они трижды выигрывали чемпионат России, завоевали два золота, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и дважды были третьими на чемпионатах мира.



Несмотря на обилие побед и медалей, карьера Юко и Александра была похожа на американские горки. Рука об руку с успехом шли травмы и обидные ошибки. Из-за травмы плеча Юко порой приходилось прямо во время программы незаметно вправлять себе кость в сустав. Дуэт часть брал паузы в выступлениях из-за травм и операций. А в это время у них появлялись новые сильные конкуренты, которые мешали добиться триумфа. Из-за повреждения у Александра паре пришлось пропустить и долгожданную Олимпиаду в Сочи. Для Юко это стало таким ударом, что она не могла находиться в России во время Игр и уехала с мамой в Финляндию.



Несколько раз красивой и талантливой паре приходилось всё начинать с нуля. Но настойчивость и самоотверженность возвращали их на вершину, а стремление к риску делали этот дуэт уникальным. Кавагути и Смирнов регулярно исполняли сложнейший четверной выброс, а также стали первой парой в истории, которой удалось исполнить этот элемент дважды в программе (сальхов и риттбергер).

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Кавагути была влюблена в партнёра?

Юко настолько точно воплощала на льду романтические образы, что многие были уверены: она влюблена в партнёра. В 2010 году пошли слухи, что пара на грани распада из-за свадьбы Смирнова. Мол, Кавагути не смогла выдержать такого удара по самолюбию и решила бросить партнёра. Сама фигуристка рассказывала, что воспринимала Александра исключительно как коллегу. Более того, долгое время отношения между ними были холодными.



«Воспринимала его только как товарища. Я была влюблена в одного человека, близкого к фигурному катанию, он японец. Но сейчас у нас нет отношений», — признавалась Юко в интервью Metro.



По словам фигуристки, за первые семь лет знакомства они с партнёром были просто коллегами и ни разу не разговаривали по душам. Александр даже не выучил ни одной фразы на японском. Девушку это задевало, и ей приходилось придумывать способы, чтобы стать с партнёром чуточку ближе.



«В какой-то момент я поняла: чтобы наладить с Сашей контакт, надо вместе выпить. Это самый простой способ завести дружбу в России. Во время одного из гастрольных туров, уже после Сочи, мы оказались вдвоём в купе в поезде, ехать часов 12, что делать – выпили немного и наконец поболтали. Столько всего удивительного узнали друг о друге.



Для меня, например, было открытием, что Саша всё это время думал, что раздражает меня, что я его недолюбливаю. После этого мы начали друг друга понимать, больше доверять друг другу, и это сразу отразилось на катании», — рассказывала Юко в интервью Sport24.

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Чем занимается Юко сейчас?

В 2017 году Кавагути и Смирнов завершили карьеру. Александр начал тренировать, а всё свободное время посвящает заботам о семье. Юко, несмотря на солидный по меркам фигурного катания возраст, готова была продолжать выступления, но переубедить партнёра не смогла. Спортсмены по-прежнему тренируются вместе, но уже для участия ледовых шоу.



За время работы в России Кавагути настолько прониклась духом Санкт-Петербурга, что осталась там жить. Сейчас она тренирует детей, работает техническим специалистом и иногда помогает Москвиной, которую называет не иначе как Тамарочка. Юко признаётся, что адаптация к чужой культуре далась ей непросто, но спустя 15 лет она уверенно говорит по-русски, владеет двумя высшими образованиями и даже понимает специфический русский юмор. Кавагути стала своей в Санкт-Петербурге, хотя привыкать к российским реалиям ей пришлось долго.



«Знаете, какую фразу чаще всего произносила мама, когда приезжала ко мне в гости? «Я не понимаю: почему?» А я отвечала: «Понимать не надо. Это Россия!» — говорила Кавагути.