Торжество справедливости. Трусову избавили от нервотрёпки перед чемпионатом мира

Парадоксально, но снятие ведущих фигуристов с финала Кубка России можно только приветствовать. Александра Трусова в этом сезоне доказала, что обязана выступить на чемпионате мира. Заставлять не до конца восстановившуюся спортсменку рисковать здоровьем, нервничать и катать сложнейшие программы менее чем за месяц до главного старта было бы очень опрометчиво со стороны федерации.

К счастью, здравый смысл всё-таки возобладал.

Почему лидеры не участвуют в финале Кубка России?

В этом сезоне отбор на чемпионат мира получился необычным. Чемпионат Европы отменили, а многие фигуристы не смогли поучаствовать в чемпионате России по состоянию здоровья. В итоге по результатам соревнований в Челябинске участие в главном старте было гарантировано только победителям: Анне Щербаковой, Михаилу Коляде, Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову и Александре Степановой/Ивану Букину.



Всем остальным предстояло биться за оставшиеся места в финале Кубка России в Москве. К счастью, здравый смысл возобладал, и очевидные кандидаты на участие в чемпионате мира были освобождены от необходимости выходить на лёд менее чем за месяц до соревнований в Стокгольме. Это стало очевидно, когда в составе участников финала Кубка не оказалось Александры Трусовой, Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Тиффани Загорски/Джонатана Гурейро. Все они были в Челябинске вторыми среди тех, кто имеет право выступать на чемпионате мира.

Очевидно, что просто так отказываться от борьбы за чемпионат мира спортсмены бы не стали. Ещё на командном турнире они были в хорошей форме и выдавали сильные прокаты. Так что объяснение здесь только одно — федерация решила пощадить фигуристов и отправить их в Стокгольм по результатам чемпионата России. Не скрывает этого и наставник Трусовой Евгений Плющенко.

«После чемпионата России у неё была травма, поэтому она восстанавливается и готовится к чемпионату мира», — сказал тренер.

Плющенко объяснил, почему Трусова не выступит в финале Кубка России

Вообще первоначальное решение федерации выдать путёвки в Стокгольм только чемпионам России вызвало много вопросов. И Трусова, и Бойкова/Козловский, и Загорски/Гурейро достаточно ровно проводили сезон, показывали сильные прокаты и, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, доехали до Челябинска и попали там на пьедестал. Так что с одной стороны, участие в финале Кубка России было бы для них формальностью. С другой же, лишним стрессом и риском усугубить микроповреждения. Радует, что федерация всё-таки избавила фигуристов от нервотрёпки перед главным стартом сезона.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Трусову не включили в состав сборной России на чемпионат мира. Плющенко зря ругал судей? На чемпионате России Русская Ракета превзошла мировой рекорд. Но на главный турнир сезона Саша может не поехать.

Участие Трусовой в финале Кубка России было бы издевательством

Пропуск финала Кубка России позволит фигуристам восстановиться и как следует подготовиться к чемпионату мира. Трусова, к примеру, с ноября страдает от травмы ноги, которая не позволяет ей демонстрировать тот контент, на который она способна. В частности, из-за повреждения она временно осталась без тройного акселя и ограничилась двумя четверными в произвольной программе. Тем не менее, Саша приняла участие в Кубке Первого канала, где ещё раз доказала, что представить состав сборной России без неё просто невозможно.

Учитывая зависимость Русской ракеты от качества четверных, в случае провала она могла оказаться ниже других претенденток на поездку в Стокгольм. Достаточно вспомнить, что на московском этапе Гран-при Саша проиграла не только Туктамышевой и Косторной, но ещё и Анастасии Гуляковой. Однако все понимают, что на данный момент потенциал Трусовой значительно выше, чем у любой участницы финала Кубка России. Фигуристке нужно окончательно восстановиться после травмы и подойти в максимальной форме к турниру в Стокгольме, поэтому здорово, что её избавили от нервотрёпки перед чемпионатом мира.

Плющенко открыто обвиняет судей в предвзятости. Ну сколько можно это терпеть? Евгений не сделал Трусову лучше, а только обнажил её слабые места. Так почему она должна получать больше, чем у Тутберидзе?

Кто поборется за последние путёвки на чемпионат мира?

После снятия Трусовой с финала Кубка России вакантным по факту остаётся лишь одно место в женской команде. И на него сразу три кандидата — Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова. Туктамышева сенсационно выиграла этап Гран-при в Москве, но затем долго болела и не лучшим образом выступила на чемпионате России. Косторная стабильно откатала на двух турнирах сезона, но постоянно откладывала возвращение после коронавируса. Нугуманова же изначально в качестве претендентки на участие в чемпионате мира не рассматривалась, но выстрелила в Челябинске и теперь по праву входит в шорт-лист.

Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самый очевидный состав наклёвывается в танцах. Тройка лидеров с прошлого сезона не изменилась, поэтому Загорски/Гурейро не нуждаются в дополнительном отборе на чемпионат мира. Третью путёвку, очевидно, получат чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Подопечные Жулина в Москве выступят, но для них это скорее возможность получить соревновательную практику после долгой паузы, чем реальный отбор.

«Пусть два первых места дают». Как блестящая победа российской пары обернулась скандалом Синицина и Кацалапов выдали изумительный прокат, но судьи долго не решались отдать им золото. Драма на чемпионате Европы — 2020 в Австрии.

В парах за поездку в Стокгольм сразятся Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Оба дуэта обладают сильной техникой, но не всегда справляются со сложными элементами на соревнованиях. Фаворитами выглядят Мишина и Галлямов, хотя на чемпионате России они ошиблись и уступили Павлюченко и Ходыкину.



Самая сложная ситуация у мужчин. У России всего две квоты на чемпионат мира, одна из которых уже отдана Михаилу Коляде. Именно поэтому в данном виде присутствуют все сильнейшие. Реальные шансы на поездку в Стокгольм имеют как минимум четыре фигуриста: Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и Андрей Мозалёв. При этом далеко не факт, что обладателем заветной путёвки станет победитель финала Кубка России.