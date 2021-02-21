«Маша просто исчезла». Почему знаменитая российская фигуристка сбежала с чемпионата мира

Далеко не всем выдающимся фигуристкам удаётся уйти на победной ноте и с высоко поднятой головой. Для первой в истории России чемпионки мира в женском одиночном катании Марии Бутырской последний турнир в карьере стал настоящим кошмаром.

Эффектная блондинка поехала на чемпионат мира вопреки советам тренера и плохому самочувствию. Уж очень хотела доказать, что и 30 лет для фигуристки – не приговор. А в итоге прямо по ходу соревнований спешно собрала вещи и улетела, не предупредив ни наставницу, ни федерацию, ни организаторов.



Так почему же одна из лучших фигуристок России сбежала со своего последнего турнира в карьере?

Историческая победа и ставка на Слуцкую

Бутырская пришла к тренеру Елене Чайковской в 24 года – поздно даже по меркам девяностых. К тому моменту Мария была уже четырёхкратной чемпионкой России и призёром чемпионата Европы, владела сложными для своего времени прыжками, но на соревнованиях испытывала сильный мандраж и часто срывала программы. После очередной неудачи спортсменке стали намекать, что стоит задуматься о завершении карьеры, приглашали в ледовый театр. Но амбициозная Бутырская об этом и слышать не хотела.



Елена Чайковская тогда как раз покинула пост тренера сборной России и с головой ушла в работу с Бутырской. Менять психологию взрослой состоявшейся фигуристки крайне тяжело, но Елена Анатольевна нашла подход, который быстро принёс плоды. Уже в первом полноценном сезоне у Чайковской Бутырская значительно прибавила в уверенности, ушли необъяснимые ошибки, увеличилась сложность прыжков. Мария выиграла чемпионат Европы, не без спорного судейства осталась четвёртой на Олимпиаде в Нагано, а затем впервые в карьере завоевала медаль чемпионата мира.

Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Главную победу в своей жизни (а на тот момент и во всей российской истории) Бутырская одержала на чемпионате мира-1999, где по спортивному принципу не оказалось её основной оппонентки Ирины Слуцкой. Однако в дальнейшем федерация делала ставку на более молодую Слуцкую, что отражалось на оценках и не могло не оказывать сильного давления на Бутырскую.

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Поджог машины и смерть близкого человека

Чайковская использовала всё своё влияние и связи, чтобы оградить Марию от закулисных игр, но к внутренним интригам добавлялись и драматичные события в личной жизни фигуристки. В декабре 1999 года, буквально за несколько дней до чемпионата России, неизвестные сожгли дорогую иномарку Бутырской.



«С Бутырской вообще время от времени что-то случалось. Иногда приходилось поднимать трубку телефона и совершать несколько серьёзных звонков, чтобы нам дали возможность спокойно тренироваться. Не отвлекаясь на форс-мажорные обстоятельства за пределами катка», — писала Чайковская в книге «Конёк Чайковской. Обратная сторона медалей».

В 2001 году Мария потеряла своего молодого человека Сергея. Пока фигуристка была на гастролях в Италии, мужчина был убит. Спортсменка, которой вот-вот предстояло участвовать в последних Олимпийских играх в карьере, тяжело переживала личную трагедию. Благо именно фигурное катание помогло Марии пережить один из самых мрачных периодов в жизни.



На предолимпийском чемпионате Европы Бутырская, не выигравшая за три года ни одного важного турнира, неожиданно для многих поднялась на вершину. Правда, вспыхнувшая было надежда на медаль Солт-Лейк-Сити так же быстро угасла. Бутырская стала лишь шестой, причём Чайковская вновь упрекала судей в предвзятости. А через месяц случилось то, что в СМИ называли не иначе как бегством чемпионки.

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Чемпионка сбежала посреди чемпионата мира

Тренер считала, что Марии не стоит ехать на чемпионат мира в Нагано, однако опытная фигуристка горела желанием доказать, что по-прежнему способна добиваться высоких результатов. По тогдашним правилам соревнования начинались с квалификации, и в ней Бутырская провалилась. Прямо перед стартом короткой программы россиянка собрала вещи и выехала из гостиницы, не предупредив о своём поступке ни Чайковскую, ни федерацию. Первая в российской истории чемпионка мира сбежала с чемпионата мира и больше в официальных соревнованиях не участвовала.



«Произошло знаменитое бегство Марии Бутырской с чемпионата мира – 2002 в Японии. Маша просто исчезла. Из дворца, из города, из моей жизни – на полгода. В Японии я, наверное, впервые в своей жизни опоздала на соревнования. Бутырская начинала прокат в шесть утра – чтобы телевидение вело трансляцию на Соединенные Штаты в удобное для американцев время. А два её тренера умудрились утром попасть в часовую пробку. И Маша потом меня упрекала: «Вы не пришли выводить меня на старт!» Да, не пришла. Да, опоздала. Так бывает», — вспоминала Чайковская.

Скандал под занавес карьеры

Тренер узнала о побеге Бутырской непосредственно перед короткой программой и в самый последний момент сняла её с соревнований. Официальная версия невыхода Бутырской на лёд – травма. При этом Мария уверяет, что у неё действительно было повреждение.



«Решение родилось быстро, в считанные минуты, а тренера рядом не было. Вот и не объяснилась. Так получилось, что я ещё в Москве, за четыре дня до отъезда в Японию, подвернула ногу. Но Елене Анатольевне об этом не сообщила. Врач сделал мне укол, и я надеялась, что всё обойдётся. Но с каждым днём становилось всё хуже и хуже, я боялась, что на соревнованиях нога меня подведёт. Так и случилось. Квалификацию я запорола, заняв в своей группе лишь шестое место. Выступать дальше в таком состоянии не имело смысла», — объясняла Бутырская.

Внезапный отъезд одного из лидеров сборной России с чемпионата мира вызвал огромный переполох. Чиновники, тренеры и соперницы Марии не могли понять, что происходит. Поднялся громкий скандал — Бутырская буквально испарилась. Даже спустя 20 лет спортсменка не любит вспоминать ту историю. Говорит только, что о завершении карьеры таким скандальным образом не жалеет. А главное, что отношения с Чайковской ей всё-таки удалось наладить.



«Когда я бросила чемпионат мира – 2002, удивив всех, а потом, через несколько месяцев приехала к Чайковской, мы друг друга поняли без слов. Наступил период, когда мы перешли со стадии ученик – учитель на другую стадию наших отношений», — признаётся Бутырская.