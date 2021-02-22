Выступление Арины Парсеговой на детском турнире в Воронеже посмотрели миллионы человек. А потом она ушла от Тутберидзе к Плющенко.

«Девчонка с русским характером». Что стало с фигуристкой, покорившей интернет в пять лет

Чудеса хладнокровия в пять лет

Проблемы с музыкой во время проката могут выбить из колеи кого угодно, но только не юную Арину Парсегову. На областных соревнованиях в Воронеже осенью 2017 года пятилетняя девочка проявила чудеса находчивости и мгновенно стала звездой интернета. Из-за плохой работы динамиков музыка часто замолкала, но Парсегова не растерялась и докатала программу под саундтрек из «Такси» до конца. Когда музыкальное сопровождение прерывалось, девочка ориентировалась на ритм, задаваемый аплодисментами зрителей.

Видео с прокатом Арины быстро разлетелось по сети и на данный момент набрало уже больше 3,5 миллионов просмотров в YouTube. Пользователи были поражены профессионализмом и стойкостью маленькой спортсменки. Девочка буквально влюбила в себя миллионы зрителей. Не обошлось и без аналогий с трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной, которая вместе с Александром Зайцевым продолжила выступление после отключения музыки на чемпионате мира-1973. Под видео огромное количество восторженных комментариев:

— Знакомьтесь, будущая чемпионка мира!

— У этой крошки характер и воля бойца.

— Девчонка с русским характером

— Какая молодчина! Вот это настоящая спортсменка.

«Огромный зал – и тишина». Как Роднина и Зайцев одержали великую победу без музыки Легендарный тренер Жук запретил фигуристам останавливаться. А судьи ещё и наказали чемпионов за подвиг.

Воронеж – Тутберидзе – Плющенко

Далеко не всегда минута интернет-славы в детском возрасте становится залогом будущих успехов. Вот и по в отношении Арины зрителей волновал вопрос: что же стало с фигуристкой, покорившей интернет в пять лет. К счастью, Парсегову скорое забвение не коснулось. За счёт яркого таланта и поддержки родителей карьера Арины развивается очень приличными темпами. Через два года после знаменитого выступления в Воронеже девочка прошла просмотр у Этери Тутберидзе, однако через несколько месяцев перешла в академию Евгения Плющенко. По словам спортсменки, из-за карантина она не могла выйти на лёд три месяца, это и стало причиной внезапных перемен.

Уходя, Арина поблагодарила Тутберидзе и всех сотрудников «Хрустального» — в особенности Сергея Розанова, с которым фигуристка продолжает работу в «Ангелах Плющенко»:

«Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря вам мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом! Спасибо всем сотрудникам «Хрустального» за вашу доброту и заботу, за этот год вы стали нам очень близки! И, конечно, спасибо нашему тренеру Сергею Александровичу, за возможность оставаться частью его команды!» — было написано на странице Парсеговой в «инстаграме».

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Что ждать от Парсеговой дальше?

В новой школе на Парсегову очевидно делаются большие ставки. Её тренировки нередко посещает сам Плющенко. Евгений не скрывает, что доволен новой ученицей: «Арина Парсегова — очень талантливая и перспективная девочка, её ждёт большое спортивное будущее».

Потенциал у Парсеговой действительно есть. Уже сейчас девочка исполняет сложные каскады лутц-тулуп и флип-тулуп, а недавно попробовала зайти на нетипичный для своего возраста каскад лутц-риттбергер. Работа над программами Арины идёт полным ходом. Тренерский штаб «Ангелов Плющенко» экспериментирует с формой и пытается адаптировать контент под фигуристку. Так, на последних двух соревнованиях был изменён порядок выполнения элементов, благодаря чему спортсменка не допустила грубых ошибок и на турнире «Весёлые коньки» смогла подняться на вторую ступень пьедестала.

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Несмотря на отличную техническую подготовку, главным оружием Парсеговой является её пластичность и музыкальность. Юная спортсменка обладает природным чутьём и интуитивно правильно расставляет акценты во время проката, прекрасно вживаясь в роль, за что судьи нередко награждают её высокими баллами за компоненты.

Загадывать, конечно, рано, но очень хочется, чтобы у этой настойчивой волевой девочки всё получилось. И тогда её прокаты увидят даже больше людей, чем знаменитый ролик с катанием без музыки.