«До Кости романов не было». Как фигуристка Радионова обрела счастье со звездой футбола

Добиться серьёзных достижений в фигурном катании сейчас можно, только отдаваясь ему на все сто. Неудивительно, что многие звёздные фигуристы сознательно отказываются от романтических отношений на время спортивной карьеры. Чемпионка России, призёр чемпионатов Европы и мира Елена Радионова тоже была зациклена на тренировках и отвергала ухажёров.
И только после завершения карьеры очаровательная фигуристка смогла открыть своё сердце для любви. Футболист Константин Кучаев настойчиво добивался внимания Елены, и девушка ответила ему взаимностью.
Почему же именно ради футболиста звёздная фигуристка нарушила свой осознанный отказ от романов?
Чем же игрок сборной России покорил неприступную чемпионку?
Кучаев покорил неприступную фигуристку
Радионова была очень успешной фигуристкой. Елена дважды становилась чемпионкой мира среди юниоров, выигрывала чемпионат России, дважды брала серебро чемпионата Европы и занимала третье место на чемпионате мира. Сейчас многие фигуристки могут только мечтать о таком послужном списке. Но всё это доставалось Радионовой большим трудом: девушка всё время и силы тратила на тренировки и даже думать не хотела об отношениях. Естественно, недостатка в ухажёрах талантливая и обаятельная спортсменка не испытывала, но на первое место ставила интересы карьеры.
Из-за нежелания фигуристки распыляться на личную жизнь Елена казалась неприступной и недосягаемой для мужчин, но футболист Константин Кучаев всё-таки смог добиться внимания девушки. Да ещё и в сложный олимпийский сезон! Полузащитник ЦСКА наткнулся на профиль Радионовой в «Инстаграме» и быстро проникся симпатией. Футболист написал девушке трогательное сообщение, которое она не смогла проигнорировать.
«До Кости у меня романов не было. Ни одного. Меня абсолютно отношения с мальчиками не интересовали. Конечно, были ухажёры, ребята, которые пытались за мной как-то ухаживать, но мне абсолютно это было не надо. Костя — тот парень, который добивался меня, добивался своей цели», — признавалась Елена в интервью Василию Конову.
Спортсмены встретились спустя месяц общения в интернете, и вскоре у них завязались отношения, которые длятся уже несколько лет. Но долгое время спортсмены держали свою романтичную историю любви в секрете от широкой публики. 18 марта 2020 года, в день рождения футболиста, Радионова выложила совместную фотографию, на которой она стоит в обнимку с Кучаевым.
Предубеждение к футболистам
В лице Константина Елена нашла поддержку и понимание. Фигуристка быстро осознала, что встретила своего человека, в котором есть все важные для неё качества.
«Он совершал поступки. Не говорил, а делал. Он надёжный… Я такой человек, который трудно идёт на контакт. А у него получилось. Он далеко не глупый человек и всегда меня поддерживал», — рассказывала фигуристка «Р-Спорт».
До отношений с Кучаевым у Радионовой было не лучшее представление о футболистах. Из-за частых негативных публикаций в прессе у фигуристки создалось впечатление, будто все они страдают «звёздной болезнью» и ведут себя непорядочно. Но Костя быстро переубедил возлюбленную. Благодаря Кучаеву Елена стала общаться и с другими «армейцами»: Чаловым, Обляковым, Дивеевым. По словам фигуристки, все они порядочные и скромные.
После знакомства с Константином Елена стала увлекаться футболом и посещать матчи ЦСКА, а во время самоизоляции даже научилась чеканить и играть в касание. Кучаев же в фигурном катании по-прежнему не разбирается и признаётся, что вид спорта девушки его не по душе.
«В семье Лены любят поговорить о фигурном катании, а я сижу, ничего не понимаю. Но со временем чуть-чуть узнал, кто выступает, что есть лутц, аксель и вот это всё. Точнее знаю, что есть такие прыжки, но не знаю, как они исполняются», – признавался Кучаев в шоу «Один дома».
Кучаев заставил Радионову им гордиться
В свои 22 года Елена уже завершила профессиональную карьеру и сейчас занимается работой хореографа. У футболистов же в этом возрасте в спорте всё только начинается. Кучаев в этом сезоне добился серьёзного прогресса и стал одним из ключевых игроков ЦСКА. Полузащитник забил шесть голов в 15 матчах и был впервые вызван в главную сборную России. Возможно, в этом есть и заслуга Елены, которая вдохновляет возлюбленного на футбольные подвиги.
«Я Костей очень горжусь. Мне хочется, чтобы у него всё получилось. Пытаюсь его поддерживать, находить нужные слова. Но я вижу его осознанный подход к делу, он действительно заслуживает своего положения в команде, у него все мысли о футболе», — рассказывала Радионова.
Возлюбленные почти не выкладывают совместных фотографий и аккуратно высказываются друг о друге в интервью. Елена считает, что счастье любит тишину, и старается обходить темы личной жизни.
А как бы хотелось почаще видеть эту красивую и счастливую пару!
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