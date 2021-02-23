«До Кости романов не было». Как фигуристка Радионова обрела счастье со звездой футбола

Елена и слышать не хотела об отношениях. Чем же игрок сборной России покорил неприступную чемпионку?

Добиться серьёзных достижений в фигурном катании сейчас можно, только отдаваясь ему на все сто. Неудивительно, что многие звёздные фигуристы сознательно отказываются от романтических отношений на время спортивной карьеры. Чемпионка России, призёр чемпионатов Европы и мира Елена Радионова тоже была зациклена на тренировках и отвергала ухажёров.

И только после завершения карьеры очаровательная фигуристка смогла открыть своё сердце для любви. Футболист Константин Кучаев настойчиво добивался внимания Елены, и девушка ответила ему взаимностью.

Почему же именно ради футболиста звёздная фигуристка нарушила свой осознанный отказ от романов?

Чем же игрок сборной России покорил неприступную чемпионку?

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Кучаев покорил неприступную фигуристку

Радионова была очень успешной фигуристкой. Елена дважды становилась чемпионкой мира среди юниоров, выигрывала чемпионат России, дважды брала серебро чемпионата Европы и занимала третье место на чемпионате мира. Сейчас многие фигуристки могут только мечтать о таком послужном списке. Но всё это доставалось Радионовой большим трудом: девушка всё время и силы тратила на тренировки и даже думать не хотела об отношениях. Естественно, недостатка в ухажёрах талантливая и обаятельная спортсменка не испытывала, но на первое место ставила интересы карьеры.

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Из-за нежелания фигуристки распыляться на личную жизнь Елена казалась неприступной и недосягаемой для мужчин, но футболист Константин Кучаев всё-таки смог добиться внимания девушки. Да ещё и в сложный олимпийский сезон! Полузащитник ЦСКА наткнулся на профиль Радионовой в «Инстаграме» и быстро проникся симпатией. Футболист написал девушке трогательное сообщение, которое она не смогла проигнорировать.

«До Кости у меня романов не было. Ни одного. Меня абсолютно отношения с мальчиками не интересовали. Конечно, были ухажёры, ребята, которые пытались за мной как-то ухаживать, но мне абсолютно это было не надо. Костя — тот парень, который добивался меня, добивался своей цели», — признавалась Елена в интервью Василию Конову.

Спортсмены встретились спустя месяц общения в интернете, и вскоре у них завязались отношения, которые длятся уже несколько лет. Но долгое время спортсмены держали свою романтичную историю любви в секрете от широкой публики. 18 марта 2020 года, в день рождения футболиста, Радионова выложила совместную фотографию, на которой она стоит в обнимку с Кучаевым.

Предубеждение к футболистам

В лице Константина Елена нашла поддержку и понимание. Фигуристка быстро осознала, что встретила своего человека, в котором есть все важные для неё качества.

«Он совершал поступки. Не говорил, а делал. Он надёжный… Я такой человек, который трудно идёт на контакт. А у него получилось. Он далеко не глупый человек и всегда меня поддерживал», — рассказывала фигуристка «Р-Спорт».

До отношений с Кучаевым у Радионовой было не лучшее представление о футболистах. Из-за частых негативных публикаций в прессе у фигуристки создалось впечатление, будто все они страдают «звёздной болезнью» и ведут себя непорядочно. Но Костя быстро переубедил возлюбленную. Благодаря Кучаеву Елена стала общаться и с другими «армейцами»: Чаловым, Обляковым, Дивеевым. По словам фигуристки, все они порядочные и скромные.

После знакомства с Константином Елена стала увлекаться футболом и посещать матчи ЦСКА, а во время самоизоляции даже научилась чеканить и играть в касание. Кучаев же в фигурном катании по-прежнему не разбирается и признаётся, что вид спорта девушки его не по душе.

«В семье Лены любят поговорить о фигурном катании, а я сижу, ничего не понимаю. Но со временем чуть-чуть узнал, кто выступает, что есть лутц, аксель и вот это всё. Точнее знаю, что есть такие прыжки, но не знаю, как они исполняются», – признавался Кучаев в шоу «Один дома».

Кучаев заставил Радионову им гордиться

В свои 22 года Елена уже завершила профессиональную карьеру и сейчас занимается работой хореографа. У футболистов же в этом возрасте в спорте всё только начинается. Кучаев в этом сезоне добился серьёзного прогресса и стал одним из ключевых игроков ЦСКА. Полузащитник забил шесть голов в 15 матчах и был впервые вызван в главную сборную России. Возможно, в этом есть и заслуга Елены, которая вдохновляет возлюбленного на футбольные подвиги.

«Я Костей очень горжусь. Мне хочется, чтобы у него всё получилось. Пытаюсь его поддерживать, находить нужные слова. Но я вижу его осознанный подход к делу, он действительно заслуживает своего положения в команде, у него все мысли о футболе», — рассказывала Радионова.

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Возлюбленные почти не выкладывают совместных фотографий и аккуратно высказываются друг о друге в интервью. Елена считает, что счастье любит тишину, и старается обходить темы личной жизни.

А как бы хотелось почаще видеть эту красивую и счастливую пару!