Обделённая чемпионка. Как провал Загитовой затмил главную победу российской фигуристки

Спорт знает колоссальное количество историй о том, как важно воспользоваться своим шансом. У малоизвестной российской фигуристки Софьи Самодуровой на главном турнире в карьере и шансов-то толком не было.



Тем обиднее, что даже после сенсационной победы на чемпионате Европы в Минске успех Сони воспринимали лишь как следствие провала Алины Загитовой.



Как же получилось, что юная российская фигуристка недополучила зрительской любви после головокружительного триумфа?

Всё внимание на Загитову

Постолимпийский сезон-2018/2019 оказался богатым на красивые сюжеты. Медведева пыталась перезапустить карьеру после поражения в Пхёнчхане, Туктамышева вернулась на топ-уровень и ошеломила скандальным номером под Бритни Спирс, юниорки Трусова и Щербакова удивляли мир диковинными четверными прыжками… Но главным хедлайнером, конечно, была Загитова. После олимпийской победы вместе со всенародной любовью на Алину обрушилось и колоссальное давление.

Алина Загитова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Психологические сложности и появившиеся изменения в организме превращали каждый старт Загитовой в тяжелейшее испытание. Впервые Алина дрогнула в финале Гран-при, где ничего не смогла противопоставить японке Кихире. Затем был провал в произвольной программе на чемпионате России, из-за которого 16-летняя фигуристка проиграла не только трио юниорок Тутберидзе, но и Станиславе Константиновой. Тем не менее, на чемпионат Европы в Минск Загитова отправилась в ранге абсолютного фаворита. Никто из соперниц не владел элементами ультра-си, поэтому Алина могла рассчитывать на защиту титула даже с незначительными ошибками.

Самодуровой отводилась роль второго плана

Вместе с Загитовой и Константиновой на чемпионат Европы по спортивному принципу отобралась Софья Самодурова, ставшая на чемпионате России шестой. Интересно, что некоторые болельщики призывали заявить вместо неё провалившуюся в Саранске Медведеву или не выступавшую там из-за болезни Туктамышеву. Тогда вряд ли кто-то мог подумать, что именно 16-летняя фигуристка уедет из Минска с золотой медалью.



На юниорском уровне достижения ученицы Алексея Мишина сводились к двум победам на этапах Гран-при, поэтому её уверенный дебют по взрослым для многих стал неожиданностью. Не обладая высоким прыжком, суперсложными элементами и большими баллами за компоненты, Соня брала стабильностью и удивительным для её возраста умением создавать настроение своим катанием. После третьего места на этапе Гран-при в США и второго – в Москве о Самодуровой заговорили как о ещё одной хорошей российской фигуристке, которой не повезло выступать в эпоху дикой конкуренции. В финале Гран-при и на чемпионате России Софья снова откаталась чисто, но для места на пьедестале этого уже не хватило.



По многочисленным прогнозам, Самодуровой и Константиновой отводились роли второго плана. Болельщики надеялись, что девушки откатаются в свою силу и составят компанию на пьедестале чемпионке-Загитовой, обеспечив красивую картинку с тремя российскими флагами. Но уже в короткой программе по плану-максимум был нанесён серьёзный удар – Константинова сначала сорвала каскад, а затем упала. Алина тоже не была безупречна и недотянула до собственного рекорда более пяти баллов.

Легко не получится? У Загитовой всё-таки есть соперница на чемпионате Европы Самодурова бросила вызов Загитовой на чемпионате Европы в Минске. Константинова разбила мечты о российском пьедестале.

Самодурова же откаталась просто образцово: и зал завела как следует, и обошлась без единой помарки. Соня была настолько хороша, что даже обошла Загитову по технике, однако вторая оценка у олимпийской чемпионки предсказуемо оказалась выше, обеспечив ей промежуточное лидерство.

Загитова сорвалась, Самодурова не дрогнула

Несмотря на незначительное преимущество Загитовой над Самодуровой, о реальной борьбе за золото перед произвольной программой почти не говорили. На стороне Алины были и более высокая сложность, и былые заслуги, позволявшие надеяться на благосклонность арбитров, да и опыт выступлений на крупных стартах. Но фаворитка откаталась настолько слабо, что ничего из этого не помогло. К изумлению фанатов и тренеров, Алина выдала один из худших прокатов в карьере, открыв дорогу к золоту чемпионата Европы Самодуровой.

Софья Самодурова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Софья внезапно для себя самой оказалась главной претенденткой на титул лучшей фигуристки Европы. Вряд ли человек способен не волноваться в такой момент, но внешне юная россиянка казалась образцом спокойствия. Лёгкий зажигательный «Бурлеск» Самодуровой вновь вызвал у зрителей всплеске позитивных эмоций. А заканчивала свой чистый прокат Соня на максимальном кураже — фактически в ранге чемпионки Европы.

Загитова проигрывает даже своей тени. Спасти чемпионку ещё реально? Похоже, олимпийское золото неотвратимо тянет Алину на дно. Наверное, лучше бы его не было.

Провал Загитовой оказался важнее триумфа Самодуровой

После соревнований журналисты и болельщики в основном обсуждали неудачу Загитовой, жалели её и гадали, как сложится её дальнейшая карьера Алины. А многие фанаты фаворитки были так раздосадованы её поражением, что вешали на Самодурову ярлык случайной чемпионки. Из-за ажиотажа вокруг Алины Софья оказалась обделена восторгами и славой, полагающимися чемпионке Европы.

Без чувств. Просто идеальная робототехника Загитовой и Самодуровой Что победа на чемпионате Европы, что провал – эмоции у российских фигуристок одни. Чужие. Другое дело – собаки.

Ещё в момент сенсационного успеха вчерашней юниорки Самодуровой было ощущение, что превзойти минский триумф ей будет очень тяжело. К сожалению, так и произошло. На чемпионате мира в Сайтаме Соня оказалась в тени Загитовой и Медведевой, а больше в главных стартах не участвовала. Яркая пластичная фигуристка продолжает сражаться с объективными и субъективными факторами и радовать болельщиков нестандартным взглядом на фигурное катание.



Жалко только, что главная победа в карьере не принесла Самодуровой ни славы, ни лояльного отношения судей. По сути, суперсенсацию в Минске полностью затмил провал Загитовой, который оказался лишь очередным препятствием на пути Алины к абсолютному величию.