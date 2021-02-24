Обделённая чемпионка. Как провал Загитовой затмил главную победу российской фигуристки

Спорт знает колоссальное количество историй о том, как важно воспользоваться своим шансом. У малоизвестной российской фигуристки Софьи Самодуровой на главном турнире в карьере и шансов-то толком не было.
Тем обиднее, что даже после сенсационной победы на чемпионате Европы в Минске успех Сони воспринимали лишь как следствие провала Алины Загитовой.
Как же получилось, что юная российская фигуристка недополучила зрительской любви после головокружительного триумфа?
Всё внимание на Загитову
Постолимпийский сезон-2018/2019 оказался богатым на красивые сюжеты. Медведева пыталась перезапустить карьеру после поражения в Пхёнчхане, Туктамышева вернулась на топ-уровень и ошеломила скандальным номером под Бритни Спирс, юниорки Трусова и Щербакова удивляли мир диковинными четверными прыжками… Но главным хедлайнером, конечно, была Загитова. После олимпийской победы вместе со всенародной любовью на Алину обрушилось и колоссальное давление.
Алина Загитова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Психологические сложности и появившиеся изменения в организме превращали каждый старт Загитовой в тяжелейшее испытание. Впервые Алина дрогнула в финале Гран-при, где ничего не смогла противопоставить японке Кихире. Затем был провал в произвольной программе на чемпионате России, из-за которого 16-летняя фигуристка проиграла не только трио юниорок Тутберидзе, но и Станиславе Константиновой. Тем не менее, на чемпионат Европы в Минск Загитова отправилась в ранге абсолютного фаворита. Никто из соперниц не владел элементами ультра-си, поэтому Алина могла рассчитывать на защиту титула даже с незначительными ошибками.
Самодуровой отводилась роль второго плана
Вместе с Загитовой и Константиновой на чемпионат Европы по спортивному принципу отобралась Софья Самодурова, ставшая на чемпионате России шестой. Интересно, что некоторые болельщики призывали заявить вместо неё провалившуюся в Саранске Медведеву или не выступавшую там из-за болезни Туктамышеву. Тогда вряд ли кто-то мог подумать, что именно 16-летняя фигуристка уедет из Минска с золотой медалью.
На юниорском уровне достижения ученицы Алексея Мишина сводились к двум победам на этапах Гран-при, поэтому её уверенный дебют по взрослым для многих стал неожиданностью. Не обладая высоким прыжком, суперсложными элементами и большими баллами за компоненты, Соня брала стабильностью и удивительным для её возраста умением создавать настроение своим катанием. После третьего места на этапе Гран-при в США и второго – в Москве о Самодуровой заговорили как о ещё одной хорошей российской фигуристке, которой не повезло выступать в эпоху дикой конкуренции. В финале Гран-при и на чемпионате России Софья снова откаталась чисто, но для места на пьедестале этого уже не хватило.
По многочисленным прогнозам, Самодуровой и Константиновой отводились роли второго плана. Болельщики надеялись, что девушки откатаются в свою силу и составят компанию на пьедестале чемпионке-Загитовой, обеспечив красивую картинку с тремя российскими флагами. Но уже в короткой программе по плану-максимум был нанесён серьёзный удар – Константинова сначала сорвала каскад, а затем упала. Алина тоже не была безупречна и недотянула до собственного рекорда более пяти баллов.
Самодурова же откаталась просто образцово: и зал завела как следует, и обошлась без единой помарки. Соня была настолько хороша, что даже обошла Загитову по технике, однако вторая оценка у олимпийской чемпионки предсказуемо оказалась выше, обеспечив ей промежуточное лидерство.
Загитова сорвалась, Самодурова не дрогнула
Несмотря на незначительное преимущество Загитовой над Самодуровой, о реальной борьбе за золото перед произвольной программой почти не говорили. На стороне Алины были и более высокая сложность, и былые заслуги, позволявшие надеяться на благосклонность арбитров, да и опыт выступлений на крупных стартах. Но фаворитка откаталась настолько слабо, что ничего из этого не помогло. К изумлению фанатов и тренеров, Алина выдала один из худших прокатов в карьере, открыв дорогу к золоту чемпионата Европы Самодуровой.
Софья Самодурова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Софья внезапно для себя самой оказалась главной претенденткой на титул лучшей фигуристки Европы. Вряд ли человек способен не волноваться в такой момент, но внешне юная россиянка казалась образцом спокойствия. Лёгкий зажигательный «Бурлеск» Самодуровой вновь вызвал у зрителей всплеске позитивных эмоций. А заканчивала свой чистый прокат Соня на максимальном кураже — фактически в ранге чемпионки Европы.
Провал Загитовой оказался важнее триумфа Самодуровой
После соревнований журналисты и болельщики в основном обсуждали неудачу Загитовой, жалели её и гадали, как сложится её дальнейшая карьера Алины. А многие фанаты фаворитки были так раздосадованы её поражением, что вешали на Самодурову ярлык случайной чемпионки. Из-за ажиотажа вокруг Алины Софья оказалась обделена восторгами и славой, полагающимися чемпионке Европы.
Ещё в момент сенсационного успеха вчерашней юниорки Самодуровой было ощущение, что превзойти минский триумф ей будет очень тяжело. К сожалению, так и произошло. На чемпионате мира в Сайтаме Соня оказалась в тени Загитовой и Медведевой, а больше в главных стартах не участвовала. Яркая пластичная фигуристка продолжает сражаться с объективными и субъективными факторами и радовать болельщиков нестандартным взглядом на фигурное катание.
Жалко только, что главная победа в карьере не принесла Самодуровой ни славы, ни лояльного отношения судей. По сути, суперсенсацию в Минске полностью затмил провал Загитовой, который оказался лишь очередным препятствием на пути Алины к абсолютному величию.
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