Почему заявление Плющенко о судействе может помешать Косторной поехать на чемпионат мира

Евгений защищал Туктамышеву после поражения от фигуристок Тутберидзе. Но по этой логике именно Лиза должна ехать в Стокгольм.

Евгений Плющенко показывает себя как непримиримый боец с системой. Речь о судействе в фигурном катании. Начинающий тренер не только яро защищает своих подопечных от вселенской несправедливости, но и смело заступается за других фигуристок, которых, на его взгляд, обидели арбитры.

На одном из турниров Евгений эмоционально поддержал Елизавету Туктамышеву после поражения от учениц Этери Тутберидзе. Тогда Плющенко возмущался, что фигуристку с тройным акселем оценили ниже тех, кто просто красиво катался и вращался. В финале Кубка России, в битве за путёвку на чемпионат мира, ситуация повторится. Вот только на этот раз противостоять Туктамышевой будут не фигуристки из «Хрустального», а ученица самого Евгения.



А теперь резкое заявление Плющенко может оставить Косторную без чемпионата мира.

Плющенко заступился за Туктамышеву

Споры о том, что важнее в фигурном катании — артистизм или техника, не закончатся никогда. В нынешнем сезоне эта вечная тема особо актуальна. К примеру, много вопросов вызвало судейство на третьем этапе Кубка России в Сочи. Елизавета Туктамышева в короткой программе исполнила роскошный тройной аксель, но осталась позади Дарьи Усачёвой и Анны Щербаковой, которая не только не прыгала ультра-си, но ещё и ошиблась на каскаде.

Преимущество ученицам Этери Тутберидзе принесли надбавки за непрыжковые элементы и высокие оценки за компоненты. Несогласие с решением арбитров в прямом эфире Первого канала выразила Татьяна Тарасова, а сильнее всего судьям досталось от Евгения Плющенко. Фигуристки его академии в Сочи не выступали, но Евгений посчитал нужным заступиться за бывшую коллегу по группе Мишина.



«А как же вера спортсмена в справедливость? Или мы можем теперь просто красиво кататься и очень красиво вращаться, и закрывать глаза на ошибки на прыжках, и не рисковать, и не прыгать 3,5 и быть выше Лизы? И я буду об этом говорить открыто, если мы хотим двигать фигурное катание вперёд и уважать труд спортсменов и таких Великих тренеров, как Алексей Николаевич Мишин!



Я за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок «ультра-си» в короткой программе, так как это всё-таки прежде всего — спорт наивысших достижений, а не только катания!» — написал Плющенко.

Плющенко снова нашёл повод для наезда на Тутберидзе. Что он вообще себе позволяет? Евгений жёстко раскритиковал арбитров турнира в Сочи. А ведь его ученицы там даже не выступают!

Техника Туктамышевой против артистизма Косторной

Занятно, что теперь гневная тирада Плющенко может сыграть против его же подопечной, ведь по этой логике именно Лиза должна поехать в Стокгольм. В финале Кубка России главной оппоненткой Туктамышевой в борьбе за путёвку на чемпионат мира будет Алёна Косторная, которая превосходит Лизу во владении коньком, скольжении и компонентах в целом, но после потери тройного акселя не имеет в арсенале ни одного элемента ультра-си. Туктамышева же даже в не лучшем состоянии не отказывалась от своего фирменного акселя в 3,5 оборота. В системе координат Плющенко такой подход Лизы должен вызывать поощрение со стороны судей. Интересно, останется ли двукратный олимпийский чемпион при своём мнении?



Его ученица поборется за последнюю путёвку на чемпионат мира, и что-то подсказывает, что для тренерского штаба Алёны в этой битве все средства будут хороши. Даже с учётом возрастных изменений и других проблем Косторная остаётся сильной соперницей: сложные заходы на прыжки, каскады во второй половине программы, нестандартные дорожки шагов и первоклассные вращения — всё это может обеспечить фигуристке громкую победу. Кроме того, отсутствие ультра-си снижает возможность грубой ошибки.

Но главное оружие Косторной — это, конечно же, её выразительность. По этому показателю Алёна уверенно обходит Туктамышеву, которая стабильно получает меньше своих основных соперниц. И именно это может стать решающим фактором.

Косторная сдала после перехода к Плющенко. Но она по-прежнему сильнее Туктамышевой Алёна – фаворит в борьбе за последнюю путёвку на чемпионат мира. Воспользуется ли фигуристка недостатками главной соперницы?

Возьмёт ли Плющенко свои слова обратно?

Интереснее всего, как в этой ситуации поведёт себя Плющенко. В Сочи Евгений поддержал Лизу и её тренера, который привёл его на вершину фигурного катания. Однако многие болельщики посчитали, что за благородным поступком кроется психологический ход, призванный оказать давление на судей и заставить их изменить приоритеты. В первую очередь это помогло бы главной звезде «Ангелов Плющенко» — Александре Трусовой. Вот только в финале Кубка Саши не будет, зато на лёд выйдет её полная противоположность.



И хотя кажется, что основные надежды в академии связывают с Русской ракетой, Плющенко наверняка хочется доказать, что и Косторная после перехода к нему всё ещё конкурентоспособна и готова бороться за медали на крупнейших стартах. Если судьи прислушаются к заявлению Евгения, сделанному во время этапа в Сочи, то велика вероятность, что Косторная не поедет на чемпионат мира.

В провале фигуристок Плющенко виноваты все, кроме него. Над чемпионом уже смеются! Жилина трижды упала и проиграла катастрофические 40 баллов. Помешали проблемы с коньками. Может, хватит оправданий, Евгений?

В случае победы Туктамышевой Евгению предстоит трудный выбор — попытаться оправдать проигрыш подопечной внешними факторами или с достоинством принять поражение от более техничной на данный момент фигуристки. Правда, есть и третий вариант: если Косторная исполнит долгожданный тройной аксель, то все вопросы о лидере отпадут, а Плющенко не придётся ничего говорить — за него всё скажет прокат Алёны.