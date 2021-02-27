Фигурное катание, финал Кубка России. Грандиозная битва за путёвки на чемпионат мира! LIVE

Рады приветствовать всех любителей фигурного катания! Сегодня, 27 февраля, в Москве начнётся соревновательная программа финала Кубка России по фигурному катанию 2021. В первый день запланирована короткая программа у мужчин, женщин и спортивных пар, а также ритм-танец в танцах на льду. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня турнира.
Главная интрига финала Кубка России — борьба за путёвки на чемпионат мира-2021 в Стокгольм. Вероятно, по итогам турнира определятся последние российские участники в мужском и женском одиночном катании, а также в состязании спортивных пар. Окончательный состав российской команды будет утверждён федерацией после заседания тренерского совета организации.
Где смотреть финал Кубка России по фигурному катанию 2021
Прямая трансляция всех видов программы будет доступна на сайте Первого канала. В прямом эфире Первого канала будут показаны короткая и произвольная программа в соревнованиях одиночниц, а также часть выступлений спортивных пар.
27 февраля
17:40. Спортивные пары, короткая программа
18:05. Женщины, короткая программа
28 февраля
17:50. Женщины, произвольная программа
Состав участников финала Кубка России по фигурному катанию 2021
мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалёв, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Андрей Мозалёв, Роман Савосин, Евгений Семененко;
женщины: Камила Валиева, Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Анна Фролова, Майя Хромых, Камила Султанмагомедова, Ксения Цибинова;
спортивные пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Алина Пепелева/Роман Плешков;
танцы на льду: Софья Карташова/Илья Карпов, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Влада Павленина/Александр Алексанян, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Трухина/Иван Капустин, Аннабель Морозов/Андрей Багин.
Расписание финала Кубка России по фигурному катанию 2021
27 февраля
15:00. Мужчины, короткая программа
16:45. Спортивные пары, короткая программа
18:05. Женщины, короткая программа
19:50. Танцы на льду, ритм-танец
28 февраля
14:00. Мужчины, произвольная программа
16:15. Спортивные пары, произвольная программа
17:50. Женщины, произвольная программа
20:00. Танцы на льду, произвольный танец
- 26 февраля 2021
-
20:59
-
20:43
-
19:23
-
18:04
-
17:36
-
17:29
-
15:15
-
14:52
-
14:41
-
14:17
-
13:21
-
11:01
-
10:11
-
08:55
-
08:47
-
08:42
-
08:26
- 25 февраля 2021
-
22:50
-
21:44
-
19:21
-
18:47
-
16:36
-
09:37
-
09:21
-
08:46
-
08:39
-
08:35
-
08:28
- 24 февраля 2021
-
21:39
-
18:44
-
17:13
-
15:55
-
15:14
-
15:02
-
14:53