Туктамышева и Косторная будут рвать и метать. А у мужчин конкуренция ещё круче! Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Фигурное катание, финал Кубка России. Грандиозная битва за путёвки на чемпионат мира! LIVE

Рады приветствовать всех любителей фигурного катания! Сегодня, 27 февраля, в Москве начнётся соревновательная программа финала Кубка России по фигурному катанию 2021. В первый день запланирована короткая программа у мужчин, женщин и спортивных пар, а также ритм-танец в танцах на льду. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня турнира.

Главная интрига финала Кубка России — борьба за путёвки на чемпионат мира-2021 в Стокгольм. Вероятно, по итогам турнира определятся последние российские участники в мужском и женском одиночном катании, а также в состязании спортивных пар. Окончательный состав российской команды будет утверждён федерацией после заседания тренерского совета организации.