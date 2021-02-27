«Какой смешной мальчик». Куда пропал бывший возлюбленный фигуристки Туктамышевой

Смелая фотосессия Елизаветы Туктамышевой для мужского журнала привлекла к фигурному катанию больше внимания, чем любой из турниров этого сезона. Мужчины (и не только) восторгаются красотой эффектной фигуристки и втайне радуются, что её сердце сейчас свободно.



А ведь ещё недавно Туктамышева была счастлива рядом с российским фигуристом Андреем Лазукиным, и со стороны их отношения казались идеальными.

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Туктамышева была успешнее Лазукина в спорте

Туктамышева и Лазукин познакомились ещё детьми. Обоих перспективных спортсменов отыскал и пригласил в Санкт-Петербург тренер Алексей Мишин. Лиза и Андрей вместе тренировались на катке «Юбилейного» и по-настоящему сдружились, а в 2015 году впервые вышли в свет как пара. К тому моменту Туктамышева уже выиграла чемпионаты мира и Европы, а карьера её молодого человека развивалась не так успешно.



«Андрей пришёл в нашу группу на два года позже, чем я. И я подумала: «Какой смешной мальчик». Я всё время хотела дружить с парнями, тусоваться, мне было с ними интереснее, чем с девочками», — вспоминала Туктамышева.

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Лиза часто выкладывала совместные фотографии с возлюбленным и благодарила его за поддержку. Яркая и раскрепощённая фигуристка никогда не была обделена мужским вниманием, но на отношениях с Лазукиным это не сказывалось. Роман между спортсменами оказался крепким и долговечным.

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Лазукину не нравился ярлык «бойфренда Туктамышевой»

Постепенно Лазукин начал оправдывать авансы: завоевал место в сборной России, дважды останавливался в шаге от пьедестала на чемпионатах России, а в 2019-м замкнул топ-10 на дебютном чемпионате мира. На том самом турнире, куда Лиза не попала из-за поражения в финале Кубка от Медведевой. Тем не менее, фигуристка искренне радовалась за Андрея, а вскоре выступила с ним в составе сборной России на командном чемпионате мира.

После самого успешного сезона в карьере о Лазукине наконец заговорили как о талантливом фигуристе, а не только как о молодом человеке Туктамышевой. Андрей признавался, что его такая постановка вопроса не устраивала.

«Мне вообще не нравится это слово — бойфренд. Не знаю, откуда оно взялось. Просто начали появляться заголовки в СМИ. Напрягало то, что в заголовках нет моей фамилии вообще. В жизни я — член сборной России, а в текстах — бойфренд Туктамышевой», — возмущался фигурист.

Лазукин: в жизни я член сборной России, а в текстах – бойфренд Туктамышевой

Прошлый сезон для обоих фигуристов выдался тяжёлым. Андрей мучился из-за травмы колена и почти не выступал, а Лиза осталась без финала Гран-при и главных стартов. А в феврале 2020-го стало известно, что молодые люди расстались. Туктамышева назвала решение пары обоюдным и взвешенным.



«Просто бывает так, что понимаешь, когда долго в отношениях, что не совсем вы подходите друг другу, и всё. Мы были вместе примерно пять лет. Мы постоянно были вместе — на тренировках, на сборах. Это как в паре, мне кажется, что, когда в паре катаешься, люди потом начинают встречаться. Это нормально, что есть привязанность к человеку. Но хорошо, что мы сейчас это поняли, что надо идти дальше как-то не вместе», — рассказывала Туктамышева «Р-Спорт».

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В отличие от Лизы Лазукин удалил из своего «инстаграма» все совместные фотографии с бывшей возлюбленной и долгое время не комментировал разрыв. В мае молодой человек признался, что им с Туктамышевой удалось сохранить дружеские отношения.

В этом сезоне в мужском одиночном катании в России настолько крутая конкуренция, что о Лазукине болельщики почти не вспоминают. 23-летний фигурист продолжает восстанавливаться после артроскопической операции на колене, хотя о конкретных планах по возвращению на лёд публично не говорит. Недавно Андрей вместе с экс-фигуристом Мурадом Курбановым запустил подкаст Ice Room, который сразу пришёлся по душе поклонникам фигурного катания. Лазукин давно говорил о желании попробовать себя в качестве журналиста и, похоже, не намерен отказываться от этой идеи.



Интересно, что во втором выпуске гостьей подкаста стала Туктамышева. Андрей и Мурад обсудили с фигуристкой многие животрепещущие темы, в том числе резонансную съёмку в мужском журнале. Но личную жизнь Елизавета и её бывший молодой человек не обсуждали. По крайней мере, на публике.