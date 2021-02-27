Взрослая карьера Косторной началась с разгрома Туктамышевой. И очень странного судейства

В финале Кубка России по фигурному катанию будет очень горячо! Елизавета Туктамышева сделает всё, чтобы вернуться на чемпионат мира спустя шесть лет после своего потрясающего триумфа в Шанхае. Для этого Лизе необходимо опередить действующую чемпионку Европы Алёну Косторную.
На бумаге шансы девушек кажутся практически одинаковыми, и тут важно, чтобы победил действительно лучший, без каких-либо внешних факторов. Тем более что первая битва Туктамышевой и Косторной на взрослом уровне была омрачена очень странным судейством.
Лиза открыто смеялась над оценками и указывала арбитрам на их ошибки.
Туктамышевой не помог даже тройной аксель
Перед началом сезона-2019/20 в победные перспективы Алёны Косторной мало кто верил – девушке с изумительным катанием не хватало сложных прыжков, поэтому Трусова и Щербакова могли обходить её даже с ошибками. Однако всё изменилось после появления у Косторной тройного акселя. Во многом благодаря этому элементу она выиграла все международные турниры, в которых принимала участие, а поражение от Щербаковой на чемпионате России стало для неё единственным в сезоне. А началось победное шествие Косторной по первому взрослому сезону с безоговорочного триумфа над Елизаветой Туктамышевой.
На «челленджере» Finlandia Trophy-2019 в Эспоо 16-летняя фигуристка заворожила зрителей мягкостью и лёгкостью своего катания. Подействовала магия ученицы Тутберидзе и на судей: за короткую программу Алёна набрала 77,25 балла, опередив опытную соотечественницу почти на пять баллов. При этом Косторная катала своего «Ангела» без ультра-си, тогда как Туктамышева идеально исполнила тройной аксель.
Туктамышеву раскритиковали за поведение после проката
Оценки явно не соответствовали уровню ожиданий чемпионки мира-2015. Недовольство баллами было заметно невооружённым глазом, бодрое настроение, в котором пребывала фигуристка, мгновенно улетучилось. Лиза горько засмеялась, демонстративно закинула ногу на ногу и показала большой палец. Такое поведение фигуристки в «кисс энд край» многие болельщики посчитали неуважительным и вульгарным.
Поддержала подругу танцовщица Бетина Попова, которая после произвольной программы повторила жест Туктамышевой. По словам фигуристки, её расстроили негативные комментарии о Лизе в сети.
«Я считаю, что она Императрица и может себе такое позволить. Может хоть на голову ногу закинуть. Люди почему-то считают, что спортсмен должен сидеть с каменным лицом, а его оценки не должны вызывать эмоций», — объясняла Попова.
Туктамышева разгромлена юной ученицей Тутберидзе
При этом недовольство Туктамышевой судейством не ограничилось вызывающим поведением после проката. Спортсменка разместила в соцсети протокол, где отметила спорные, на её взгляд, решения. В частности, арбитр из Финляндии почему-то поставила ей нулевую надбавку за качественный тройной лутц. Кроме того, судьи углядели у Лизы неверное ребро на флипе, из-за которого она потеряла сразу около трёх баллов.
К счастью, на исход соревнований несправедливое отношение арбитров к Туктамышевой не повлияло. В произвольной программе Косторная исполнила два тройных акселя, мгновенно превратившись в главного фаворита сезона. Элемент ультра-си в репертуаре Алёны стал большой неожиданностью для болельщиков и настоящим сюрпризом от Тутберидзе и её тренерского штаба. На фоне восторгов от безупречного катания юной подопечной Тутберидзе о событиях предыдущего дня уже никто не вспоминал. Тем более в произвольной Туктамышева выступила неидеально и по сумме уступила конкурентке более 22 баллов. Пенять только на судейство при такой разнице несерьёзно, да Лиза это и сама понимала.
Алёна Косторная
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Алёна выступила очень достойно, и лично мне понравилось, какие обиды? Вопрос только в судейских оценках, а не в обидах на юных конкуренток», — говорила спортсменка.
Впрочем, даже несмотря на очевидную победу Косторной, при более справедливом судействе преимущество Алёны над более опытной соперницей не было бы столь впечатляющим. А так, взрослая карьера Косторной началась с победы, одержанной при очень странном судействе.
Косторная больше не фаворит
В следующий раз пути Косторной и Туктамышевой пересеклись на чемпионате России-2020, причём турнир в Красноярске для обеих фигуристок сложился не лучшим образом: Алёна проиграла Щербаковой, а Лиза сорвала попытку четверного тулупа и не попала на пьедестал. Зато в этом сезоне единственная очная встреча осталась за Туктамышевой – на этапе Гран-при в Москве ученица Мишина обошла Алёну в борьбе за первое место.
«Ох… Я в шоке. Я не видела просто, как Алёна откатала, и ожидала другого, как обычно», — делилась впечатлениями Лиза.
Так что на взрослом уровне в противостоянии Туктамышева – Косторная пока впереди последняя. Однако Алёна обыгрывала Лизу лишь в прошлом сезоне, когда была на пике формы и владела тройным акселем. Что же происходит с ней сейчас — загадка. Одно можно сказать наверняка – таких высоких ставок в битве Туктамышевой и Косторной ещё не было, ведь сейчас победительница этой микродуэли почти наверняка отправится на чемпионат мира.
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