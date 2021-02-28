Спасибо, что ушла. Почему провал фигуристки Косторной – большая удача для Тутберидзе

На лучшую фигуристку мира прошлого сезона больно смотреть. О недавней лёгкости и воздушности Косторной не напоминает ровным счётом ничего. Её катание выглядит тяжёлым и вымученным, программы – посредственными, а шансы на спасение карьеры – минимальными.



После провала Алёны в короткой программе в финале Кубка России тренер Плющенко по традиции оправдывал неудачу подопечной проблемами со здоровьем. При этом подавляющее большинство болельщиков уверены, что в регрессе Косторной виновен сам Плющенко.

Сейчас можно с уверенностью утверждать, что переход Алёны в академию двукратного олимпийского чемпиона негативно сказала и на карьере юной фигуристки, и на тренерских перспективах Плющенко.



А в выигрыше от провала Косторной остаётся её бывший тренер Этери Тутберидзе.

Тутберидзе не было смысла держаться за Косторную

Ещё летом, сразу после скандального перехода Косторной к Плющенко, среди любителей фигурного катания была популярна версия о том, что уход Алёны из «Хрустального» инициировала Тутберидзе. Мол, Косторной уже 17, игнорировать изменения организма невозможно, да и зачем подстраиваться под характер повзрослевшего подростка, когда на подходе новая группа исполнительных и послушных девочек.



Причём в таком случае Этери было вовсе необязательно открыто выгонять Косторную из группы – достаточно создать условия, при которых амбициозная чемпионка сама попросится на выход, и не уговаривать её остаться. Вряд ли эта версия когда-то найдёт официальное подтверждение, но развитие событий вокруг Косторной даёт понять, что не все теории заговора одинаково бесполезны.

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Косторная растеряла всё, что у неё было

Если прошлый сезон был для Алёны сказкой с чудесным взлётом на вершину, то этот превратился в настоящий фильм ужасов. После смены тренера чемпионка Европы потеряла практически всё, что только можно было потерять. Роскошный тройной аксель Косторной сейчас можно увидеть только на старых записях, дорожки шагов вызывают недоумение, а неповторимое сочетание нежности и внутренней силы улетучилось вместе с былой лёгкостью.



Вывод слишком очевиден, чтобы его не замечать – всего за полгода у Плющенко Алёна превратилась из выдающейся фигуристки, восхищающей миллионы зрителей, в рядовую спортсменку без особых перспектив. Большинство болельщиков возлагают ответственность за резкий спад Косторной на Плющенко, и с ними трудно спорить.



Как бы Евгений ни педалировал тему проблем со здоровьем у Алёны, результат, что называется, в протоколе. А уж после рыданий фигуристки в «кисс энд край» от ситуации и вовсе повеяло безысходностью. Если Плющенко или кому-то ещё удастся реанимировать Косторную и спасти её карьеру, это станет чудом. Правда, прямо сейчас предпосылок к этому практически нет.

Так плохо фигуристка Косторная не каталась никогда! Ну какой ей чемпионат мира?! Туктамышева вынесла ученицу Плющенко в одну калитку! Лиза в шаге от поездки в Стокгольм, а Алёна вся в слезах.

У Тутберидзе Косторная регрессировала бы не так быстро

Как ни удивительно, главным выгодополучателем в этой истории выглядит Этери Тутберидзе. Скандальный переход ученицы, который наставница восприняла очень болезненно, стал для неё огромной удачей. Верить в то, что у Тутберидзе Косторная продолжала бы штамповать победы и восхищать зрителей, могут только ярые фанаты «Хрустального». Там, конечно, готовят чемпионок, но уберегать фигуристок от проблем взросления, травм и болезней не научились даже в штабе лучшего тренера мира. Липницкая, Медведева, Загитова, Турсынбаева и другие чемпионки вчерашних дней не дадут соврать.



Возможно, опыт и талант Тутберидзе помогли бы Косторной упасть не так быстро и не так больно, но амбиции этой фигуристки куда выше, чем любование юными соперницами на тренировках. Очевидно, что Алёну многое не устраивало в предыдущем тренерском штабе, поэтому она и ушла. Вот только на пользу это решение пошло не ей, а её бывшему тренеру.

Косторная сдала после перехода к Плющенко. Но она по-прежнему сильнее Туктамышевой Алёна – фаворит в борьбе за последнюю путёвку на чемпионат мира. Воспользуется ли фигуристка недостатками главной соперницы?

Косторная полезнее Тутберидзе в статусе бывшей

Плющенко может сколько угодно говорить, что Алёна пришла к нему в ужасном состоянии и с серьёзной травмой, но общественность запомнит лишь то, что именно Евгений загубил карьеру талантливой фигуристки, ещё недавно блиставшей под руководством Этери. После перехода к Плющенко карьера Косторной разваливается.



Теперь каждая чудо-девочка Тутберидзе трижды подумает перед решением о смене тренера. Не удивлюсь, если под сводами «Хрустального» появится огромный портрет Косторной – как напоминание, что бывает с беглянками.



Алёна свою службу Этери сослужила, а теперь, кажется, более полезна ей в качестве бывшей ученицы с посыпавшейся карьерой, чем в качестве одной (явно не лучшей) из действующих спортсменок. Поэтому уход Косторной к Плющенко – большая удача для Тутберидзе