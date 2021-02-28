«После сегодняшнего завтра уже нет». Как Косторная повторяет судьбу Медведевой

В первый день финала Кубка России на глазах зрителей развернулась настоящая драма. Алёна Косторная долго не могла прийти в себя после плохого проката. Рыдания фигуристки вызывали ощущение полной безысходности.



Алёна ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в стремлении чувствовать себя свободнее и чаще улыбаться. Но, получив комфортные бытовые условия и возможность воплощать в жизнь свои задумки, никак не может вернуться на победный путь и плачет от обиды.



Грустная история Косторной поразительно напоминает драму Евгении Медведевой в канадский период её карьеры.



Неужели и Алёна, помучившись, вернётся к тренеру, сделавшему её чемпионкой?

Косторная расстроилась и сдала на глазах

Алёна Косторная оказалась в тупике. После перехода к Плющенко фигуристка потеряла тройной аксель, а вместе с ним и абсолютную уверенность и блеск в глазах, без которых раньше на лёд не выходила. Своим талантом Косторная могла раскрасить любую программу. Будь то трогательный «Ангел», отчаянное «Adios Nonino» или зажигательные «Сумерки». Сейчас же фигуристка мечется между образами, меняет по шесть программ за неполный сезон (тянет на мировой рекорд) и будто сама не понимает, чего хочет.



Пока Алёна старалась показать, как ей хорошо у Плющенко, и репетировала очередную программу от Ше-Линн Бурн, её соперницы уходили далеко вперёд и превращали Косторную в фигуристку из прошлого. Ещё недавно она сражала наповал своей энергетикой и безупречными прокатами, а теперь не похожа на саму себя.



Год назад Косторной прочили золото чемпионата мира и поездку на Олимпиаду, а сейчас она борется за третье место в сборной с Туктамышевой и в этой борьбе выглядит аутсайдером. В короткой программе финала Кубка России Туктамышева выгрызала каждый элемент, в то время как Алёна с течением программы сдавала на глазах. Было заметно, как ошибка на каскаде выбила девушку из колеи. Алёна докатывала программу из последних моральных сил, с трудом сдерживая слёзы.

Фигуристка Косторная разрыдалась после провала. Поняла, что зря перешла к Плющенко? Алёна сильно отстаёт от Туктамышевой в финале Кубка России. Да и нужно ли её отправлять на чемпионат мира в таком состоянии?

Здравствуй, безысходность

На фигуристку было больно смотреть. Косторная понимала, что сама отдала все карты в руки Туктамышевой и теперь имеет лишь призрачные шансы отобраться на чемпионат мира. Ей могут помочь только грубые ошибки Лизы и безукоризненный прокат, который будет очень сложно выдать в упадническом настроении. Косторная долго не могла остановить слёзы, а на слова поддержки Евгения Плющенко ответила резко и пессимистично: «После сегодняшнего завтра уже нет».



Такой Алёну мы не видели никогда. Потерянной и, кажется, заранее проигравшей. Трудно представить, что творится в голове у этой юной и хрупкой девушки, на долю которой в один сезон выпало столько испытаний. В прошлом году Косторная честно отобралась на чемпионат мира и должна была ехать на него в статусе фаворита. Теперь же Алёна может никогда не поучаствовать на главном старте и рискует остаться в истории яркой, но очень короткой вспышкой. Возможно, сейчас фигуристку одолевают мысли о завершении карьеры. Но хочется верить, что Алёна найдёт в себе силы выйти на лёд не только сегодня, но и в последующие сезоны.



Так же, как когда-то это сделала Евгения Медведева.

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Косторная копирует судьбу Медведевой

После Олимпиады Женя переживала тяжёлый период в карьере и долго не могла прийти в форму. Даже несмотря на прекрасное выступление на чемпионате мира-2019 и заработанную там бронзу, притирка к работе с Брайаном Орсером шла тяжело. В начале прошлого сезона Медведева выдала худший прокат в своей жизни. Фигуристка вышла на лёд Skate Canada, уверенно исполнила каскад, но постепенно начала потухать на глазах. Женя совершила степ-аут на двойном акселе, а потом сильно упала с тройного лутца, влетев в борт. Программу фигуристка докатывала на морально-волевых. После проката двукратная чемпионка мира выглядела злой, а в её глазах стояли слёзы. Спортсменка отказалась обниматься с Брайаном Орсером, а в «кисс-энд-край» кусала губы и казалась абсолютно опустошённой.



Казалось, после такого проката, говоря словами Косторной, «завтра уже нет». Но на следующий день Женя вышла и начала всё сначала. Медведева идеально откатала произвольную программу и после этого больше не ошибалась. Фигуристка выдала серию ярких выступлений, и остановить её смог только сломанный конёк на чемпионате России. Женя показала необыкновенную силу характера и предстала обновлённой.



Будто для того, чтобы сделать шаг вперёд, ей пришлось сильно и больно упасть.

Мучение, не катание. Медведева с трудом поднялась после падения в Канаде Евгения Медведева опозорилась в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде. Так беспомощно наша чемпионка не выглядела никогда.

Есть ли у Алёны завтра?

Пример Медведевой может вдохновить Косторную. Алёне ещё рано сдаваться. У неё есть две новые интересные программы, которые зрители хотят увидеть в прекрасном исполнении: с горящими глазами, чистыми прыжками и фирменной уверенностью.



Сейчас перед Косторной стоит непростой выбор — продолжить и побороться за долгую карьеру или сдаться и остаться в памяти зрителей фигуристкой, которая не смогла. И если она настоящий чемпион, то мы ещё не раз увидим её на крупнейших соревнованиях с удивительными прокатами. Никогда не поздно вернуть тройной аксель и огонь в глазах. Тем более, Косторная ещё далеко не всё сказала в спорте. У неё есть завтра. Трудное, но многообещающее завтра.