Другая планета Япония. Как фигурное катание связано с аниме и Винни-Пухом

Для меня Япония – другой мир. Каждый раз, когда я туда приезжаю, будто оказываюсь на другой планете. Фигурное катание там очень любят (Евгения Медведева)

Звёздам не дают прохода

В Японии действительно сложился настоящий культ фигурного катания. Зарубежные фигуристы в один голос называют японскую публику самой потрясающей и благодарной. Медведевой, Загитовой и другим звёздам не дают прохода на улицах, приглашают в топовые телешоу и окружают любовью с первой до последней минуты пребывания в стране. Тысячи японских болельщиков сопровождают своих кумиров на турнирах по всему миру, а в самой Японии во время соревнований на огромных аренах не найти свободного места.

Фото: Getty Images

Почему же жители Страны восходящего солнца прониклись такой сумасшедшей страстью именно к фигурному катанию?



Причины феноменальной популярности фигурного катания в Японии кроются в национальном менталитете и укладе жизни. Удивительно, как вид спорта, придуманный за тысячи километров от Японии, отвечает представлениям японцев о прекрасном и сочетается с базовыми понятиями местной философии и этики.

Воплощение гармонии

Главенствующую роль для жителей Японии играет стремление к гармонии, которое пронизывает все сферы жизни. Фигурное катание, по сути, представляет собой синтез техники и артистизма, танца и музыки, спорта и искусства. Лучшие фигуристы мира филигранно сочетают физическое с духовным, в чём японские зрители находят высшее воплощение гармонии.

Юдзуру Ханю Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кроме того, фигурное катание привлекает японцев своей сложностью и многогранностью. Выступления фигуристов состоят из десятков технических элементов, а на восприятие программ судьями и зрителями влияет множество нюансов – от выбора музыки и костюмов до едва уловимых движений бровями или губами. Всё это идеально сочетается с тягой японцев к созерцанию и помогает им интуитивно чувствовать шедевры, даже не обладая глубокими познаниями в технике.



Если в западном мире фигурное катание ценят за шоу и яркое зрелище, то японцы наслаждаются его глубиной. Отсюда и удивительная атмосфера, которую отмечают все фигуристы, выступающие в Японии. Привлекает японцев и недосказанность программ, оставляющая простор для воображения. И это ещё одно поразительное сходство фигурного катания с принципами японской философии, где важное значение отводится понятию «югэн» — силе намёка и полутонов.

«Юри на льду»

Бум интереса к Японии в западном мире возник во многом благодаря аниме. Мультфильмы, направленные не только на детскую, но и на взрослую аудиторию, обрели огромную популярность среди иностранцев и открыли миру загадочную культуру островного государства. Несмотря на развлекательный характер произведений, в аниме затрагиваются все стороны жизни японцев, чётко прослеживается их менталитет и увлечения.

Фото: кадр из аниме «Юри на льду»

Главное аниме про фигурное катание называется «Юри на льду» и крутится вокруг трёх персонажей: японского фигуриста Юри Кацуки, русской суперзвезды Виктора Никифорова и его юного соотечественника Юрия Плисецкого, которому прочат всемирную славу. Кацуки, по крайней мере внешне, очень похож на кумира Японии Юдзуру Ханю. Никифоров, как подозревают фанаты, списан с Евгения Плющенко, а в Плисецком легко можно узнать Юлию Липницкую в мужском обличии.



В «Юри на льду» мир фигурного катания воссоздан с удивительной достоверностью: зрителей посвящают в нюансы подсчёта баллов, изучения прыжков и постановки программ, а места ледовых сражений полностью срисованы с настоящих стадионов, включая сочинский «Айсберг» и московскую Малую спортивную арену «Лужники». Благодаря удивительной реалистичности «Юри на льду» с удовольствием смотрели не только заядлые анимешники, но и любители фигурного катания. С интересом наблюдали за проектом и знаменитые фигуристы. К примеру, Евгения Медведева в самом расцвете карьеры обсуждала перипетии сюжета в «Твиттере», а в финале Гран-при в Марселе сидела в «кисс энд край» с белым плюшевым шариком – талисманом героя «Юри на льду».



Платежная система «Мир», которая сегодня стала партнером Федерации фигурного катания на коньках России, решила рассказать об этом событии как раз с помощью аниме. Компания представила ролик, в котором аниме-персонажи исполняют программу на льду, а потом в них летят плюшевые медведи.

Борьба с цветами на льду

Женю вообще можно назвать главной фанаткой аниме в фигурном катании. В 2016 году Медведева увлеклась сериалом о Сейлор Мун, а затем покорила японских фанатов показательным номером в образе прекрасной воительницы. Эта находка обеспечила Жене огромную популярность в Стране восходящего солнца, а главным подарком для самой спортсменки стала встреча с Наоки Такеучи – автором манги о Сейлор Мун.

Звёзды фигурного катания признаются, что всегда покидают Японию с грустью. А ещё с самыми тёплыми эмоциями и чемоданами подарков.



Интересно, что уникальной для спорта традицией бросать атлетам подарки после выступления фигурное катание тоже обязано японской культуре. Именно в средневековом японском театре зрители вознаграждали понравившихся актёров цветами. Позже этот ритуал переняли на западе, а в 1950-х красивая традиция пришла и в фигурное катание. Моду на бросание букетов на лёд ввели предприимчивые американские цветочники, открывавшие в дни соревнований лотки в непосредственной близости от крупных арен.



Поначалу цветы со льда собирали сами фигуристы, но с ростом популярности этой традиции пришлось подключать помощников – в основном детей на коньках. Такой способ выражения зрительской любви был сопряжён с рисками для здоровья фигуристов. Оставшийся на катке лист, лепесток или кусок стебля мог привести к падению и даже травме. Кроме того, на тщательную уборку льда требовалось много времени, что приводило к увеличению и пауз между прокатами, и общей продолжительности соревнований. В итоге в конце 80-х организаторы начали борьбу с бросанием цветов на лёд, а в качестве альтернативы предлагали кидать спортсменам мягкие игрушки.

Главный плюшевый символ

К тому моменту плюшевая индустрия уже позволяла производить красивые, разнообразные и не слишком дорогие изделия, а потому фанаты фигурного катания с удовольствием перешли на плюш. Фигуристам эта замена тоже пришлась по душе: в отличие от цветов игрушки можно было увезти домой. Часто любимцам публики достаются огромные медведи, которые заметно превосходят в размерах своих новых обладателей, но есть у спортсменов и свои уникальные талисманы. Так Алине Загитовой фанаты бросают плюшевые сердца с руками, а подаренная салфетница в виде кошки Луны из «Сейлор Мун» стала постоянной спутницей Медведевой.

Для того, чтобы отдать дань этой традиции, платёжная система «Мир» установила на финале Кубка России фотозоны с огромными двухметровыми медведями. В них люди могут сфотографироваться, выложить пост в свои соцсети, отметить любимого фигуриста — и получить за это маленького сувенирного мишку, которого можно будет кинуть на лёд после выступления.



Но, пожалуй, главным плюшевым символом фигурного катания является Винни-Пух, без которого невозможно представить лучшего фигуриста современности Юдзуру Ханю. За двукратным олимпийским чемпионом повсюду следуют верные фанаты, и неизменно лёд после его прокатов устилают сотни плюшевых медведей. Эта традиция появилась ещё в 2010 году, когда совсем юный фигурист оставил на бортике салфетницу в виде Винни-Пуха. Перед прокатом Юдзуру разговаривал с игрушкой, поглаживал её и даже кланялся. Такие трогательные отношения фигуриста с талисманом и вдохновили его фанатов на плюшевое безумие.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ханю не только купается в фанатской любви, но и оборачивает её на пользу обществу. Всех Винни-Пухов звезда фигурного катания передаёт местным благотворительным организациям. Подобным образом с подаренными игрушками поступают и другие фигуристы. Впрочем, это не мешает им оставлять приглянувшихся плюшевых друзей себе.