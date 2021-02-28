Фигурист Семененко заслужил место на чемпионате мира. Но Россию представит кто-то другой?

Как и ожидалось, соревнования мужчин в финале Кубка России не обошлись без драм. Ни один участник не исполнил программу чисто, а победа досталась тому, на кого и подумать не могли. 17-летний Евгений Семененко триумфально завоевал золото, обойдя главных претендентов на поездку в Стокгольм, и заслужил место на чемпионате мира.



Только вот отправится ли Евгений на чемпионат мира — ещё большой вопрос.

Алиев и Игнатов снова не впечатлили

После неудачи в короткой программе Дмитрий Алиев вышел на лёд бороться. Действующий чемпион Европы не без помарки исполнил четверной лутц, а затем чисто прыгнул каскад 4+3 и тройной аксель. После Дима зашёл на сольный квад-тулуп, однако прыжок получился лишь тройным. Это и сыграло с Алиевым злую шутку. Во второй половине выступления фигурист попытался исправить ошибку и повторил тулуп, но вместо четверного снова вышел тройной, из-за чего Дмитрий потерял баллы на дублированном элементе. Дима получил лишь 172 балла за свою произвольную; в сумме — 254.79.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на странице Первого канала в YouTube.

Не сумел справиться с нервами и другой ученик Евгения Рукавицына. Макар Игнатов пошёл на риск и показал свой коронный четверной риттбергер, но при приземлении допустил ошибку. Каскад с четверным тулупом получился хорошо, а вот после сольного прыжка спортсмен оказался на льду. Затем произвольная Макара посыпалась: во второй половине ни один прыжок не обошёлся без ошибки, а на тройном лутце Игнатов и вовсе допустил «бабочку». Докатывал номер фигурист без энтузиазма, понимая, что упустил возможность отобраться на турнир в Стокгольме.

Сказка Кондратюка закончилась

За главным открытием сезона Марком Кондратюком с трибун наблюдала сама Евгения Медведева, в чьей команде он зажёг на Кубке Первого канала. Но воспользоваться такой поддержкой и ошибками соперников в полной мере 17-летний фигурист не сумел. Падение с первого четверного тулупа и помарка на сальхове задали тон всему выступлению. Фигурист катался нервно, нередко не попадая в музыкальные акценты, чего на предыдущих стартах за Марком не наблюдалось. В итоге судьи понизили уровни на дорожке шагов и вращении. С каскадом 4S+2T у Кондратюка тоже не задалось — небольшая помарка смазала впечатление. Похоже, сказка Кондратюка подошла к концу. Хочется верить, что только в этом сезоне.

Сенсационный российский фигурист рвётся на чемпионат мира. Остановить Кондратюка реально? Мужчины устроят бескомпромиссную борьбу за последнюю путёвку в Стокгольм. У кого больше шансов составить компанию Коляде.

Семененко сломал систему

А вот победная история другого юниора, Евгения Семененко, только начинается. Ученик Алексея Мишина, лучше всех справившийся с нервами в короткой программе, подтвердил, что его не зря сватают на чемпионат мира. Каскад из четверного и тройного тулупов и четверной сальхов спортсмен выполнил безупречно, два тройных акселя – тоже, а вот на лутце дрогнул и сделал лишь два оборота. Конечно, падение на каскаде в концовке было некстати, но одержать победу Евгению оно не помешало.



«Во всяком случае, аксели были хорошие», — поддерживала фигуриста Татьяна Мишина после выступления.



Судьи оценили прокат Евгения очень высоко — 170,18 баллов, в сумме — 265,13 — итоговая первая строчка.

Победа Семененко — это большой вызов федерации. До этого никто не рассматривал Евгения как потенциального претендента на место в сборной страны, а теперь чиновникам придётся хорошо обдумать ситуацию. С одной стороны, финал Кубка России был отбором на чемпионат мира, и Семененко его выиграл. С другой же — ученик Мишина недостаточно опытен, чтобы сразу участвовать в таких крупных турнирах, — просто могут не выдержать нервы. 11-ое место на взрослом чемпионате России и странные ошибки в Москве лишь подтверждают это.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на странице Первого канала в YouTube.

Взлёт и падение Мозалёва

Следующим на лёд вышел главный конкурент Семененко — Андрей Мозалёв. После короткой программы фигуристов разделял лишь один балл, однако по окончании выступления Андрея разрыв оказался намного больше.



Начал спортсмен с исполнения обещания, данного в первый день соревнований: Андрей сказал, что обязательно зайдёт на четверной флип в произвольной, и своё слово он сдержал — хороший прыжок с небольшим недокрутом. Тем не менее судьи были благосклонны и расщедрились на высокие GOE. Зал тоже активно поддерживал чемпиона мира среди юниоров. Всё было прекрасно ровно до того момента, пока Мозалёв не сорвал четверной тулуп, а за ним и два тройных акселя. За свой прокат Андрей получил лишь 158,76 балла и занял лишь четвёртое место с результатом — 252,59 балла.

«Если слаб, то сходишь с арены». Что стоит за неудачами лучшего юниора мира из России? Андрей Мозалёв владеет самым сложным контентом в стране, но никак не доберётся до большой победы. В чём причина его неудач?

Завершал соревнования Пётр Гумменник. В произвольной Петя собрался и исполнил четверной сальхов. Больше квадов от него мы не увидели, зато спортсмен сделал сложнейший каскад из тройного акселя, двойного тулупа и двойного риттбергера. С сольного трикселя Гуменник упал, но в целом завершил выступление удачно: 256,06 баллов — его итоговая оценка.



Мужчины в очередной раз доказали, что являются самыми непредсказуемыми в российском фигурном катании. При такой плотной борьбе можно сказать только одно: на данный момент победа на Кубке России не гарантирует Семененко место на чемпионате мира, а значит, всё решится только после тренерского совета, который пройдёт после окончания соревнований.



Вполне возможно, что Семененко останется дома, а в Стокгольм поедет кто-то другой