Новая звезда Тутберидзе произвела фурор в финале Кубка России. Не устояла даже Валиева

Борьба Туктамышевой и Косторной за чемпионат мира в финале Кубка России резко превратилась в бенефис фигуристок из группы Тутберидзе. Майя Хромых впервые в карьере приземлила четверной прыжок, а затем и второй. А вот главная фаворитка соревнований Камила Валиева сорвала сразу два прыжка и с трудом удержала лидерство.



Неужели в новой звёздной троице Тутберидзе намечается смена лидера?

Нугуманова подтвердила правоту судей

Для большинства фигуристок из первой разминки финал Кубка России – заключительный аккорд сезона, поэтому мотивации девочкам было не занимать. Софью Самодурову зрители встретили аплодисментами, но это не помогло ей выступить идеально. Фигуристка сдвоила флип в начале программы, а после проката начала плакать. «Сама виновата», — сказала Самодурова Алексею Мишину в «кисс-энд-край».



Елизавету Нугуманову судьи ещё вчера исключили из битвы за чемпионат мира. Но девушка не теряла надежды и признавалась, что всё ещё мечтает о поездке в Стокгольм. Но прокат произвольной программы окончательно перечеркнул перспективы утончённой фигуристки. Лиза упала с тройного флипа и заработала несколько недокрутов.

Косторная переборола саму себя

В случае Алёны Косторной одно её появление на льду уже вызвало позитивные эмоции. В короткой программе она пережила настоящую драму, и до последнего было непонятно, найдёт ли она в себе силы продолжить борьбу.



Несмотря на обидную неудачу, Косторная всё-таки представила новую программу под мрачную музыку Луки Д’Альберто. Фигуристка боролась за каждый элемент и изо всех сил пыталась доказать, что вчерашний прокат был случайностью. Но под конец программы Алёна заметно устала. Она сдвоила сальхов в ойлерном каскаде, неуверенно приземлила лутц и выкатала дорожку всего лишь на второй уровень. Зал поддерживал фигуристку аплодисментами, а вскоре и вовсе разразился восторженными криками. Алёна выглядела грустной, но в «кисс-энд-край» всё-таки улыбнулась зрителям и показала им сердечко. Косторная получила 140,06 балла и осталась в борьбе за чемпионат мира.

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Сенсация от Тутберидзе

Пожалуй, главную сенсацию турнира сотворила Майя Хромых. Фигуристка считалась слабым звеном в группе Этери Тутберидзе и систематически ошибалась на четверном прыжке в произвольной программе. Но на этот раз яркая статная Майя не отдала соперницам ничего. Хромых идеально исполнила два разных квада — сальхов и тулуп — и заставила зрителей буквально визжать от восторга. Майя получила свои лучшие баллы в карьере — 162,19 — и заняла второе место. Фигуристке не хватило всего трёх баллов до золота, но по впечатлению она обыграла абсолютно всех. Вот кто способен спутать карты к Олимпиаде!

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Порадовала удачным прокатом и Дарья Усачёва, но из-за отсутствия элементов ультра-си она не смогла опередить подруг по группе. Фигуристка забрала бронзу.

Туктамышева едет на чемпионат мира по фигурному катанию! Лиза, ты лучшая! LIVE Валиева дважды упала и с трудом удержала лидерство. А все медали снова у Тутберидзе. Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».

Туктамышева праздновала победу уже в середине проката

После успешного проката Алёны Косторной судьба путёвки на чемпионат мира оказалась в руках Елизаветы Туктамышевой. Ученица Мишина хладнокровно исполнила каскад тройной аксель — двойной тулуп, но немножко оступилась на втором акселе. Оставшиеся прыжки Лиза исполнила идеально, а в середине проката она уже будто каталась на чемпионате мира. Фигуристка с лучезарной улыбкой начала совершать необязательные ошибки. Туктамышева полностью сорвала последнее вращение и в конце даже посмеялась над собой. Но на главный итог турнира это повлиять не могло.



Теперь ученицу Мишина просто не могут не отправить на чемпионат мира!

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Валиева посыпалась под давлением

Камила Валиева готовит сумасшедший контент к олимпийскому сезону. Фигуристка планировала исполнить тройной аксель и три четверных прыжка, но получилось не всё. После блистательного трикселя Камила упала с четверного сальхова, исполнила странную секвенцию из четверного тулупа и тройного сальхова, а затем сильно не докрутила второй квад-тулуп и снова оказалась на льду.



Но, даже несмотря на ошибки, в конце проката на табло с технической оценкой горела космическая цифра 91. Затем судьи сильно порезали баллы Камилы и поставили её всего лишь на третье место в произвольной программе. Но на итоговый результат это совершенно не повлияло. Валиева с небольшим преимуществом выиграла финал Кубка России и заработала первый титул по взрослым.

Пока что внушительные баллы Камилы в произвольной программе слабо поддаются объяснению. По впечатлению, Майя Хромых превзошла Камилу не только в произвольной программе, но и в целом.



Очевидно, что судьи продолжают делать ставку на Валиеву. Но, пожалуй, главный итог этого турнира состоит в том, что на фоне таких прокатов фигуристок Тутберидзе борьба за чемпионат мира отошла на второй план. Валиева, Хромых и Усачёва уверенно забрали весь пьедестал и показали, что будущее уже наступило.



И далеко не факт, что лидером в этом будущем останется Валиева.