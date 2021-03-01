ЧМ по фигурному катанию — 2021. Кто представит Россию на главном турнире сезона? LIVE

Приветствуем любителей фигурного катания! Сегодня, 1 марта, состоится заседание тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России, по итогам которого будет сформирован состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию — 2021 в Стокгольме. Главный турнир сезона состоится в шведской столице с 22 по 28 марта.
Официально путёвки на чемпионат мира пока гарантированы только победителям чемпионата России — 2021. Последним отборочным стартом для российских фигуристов стал финал Кубка России в Москве.
Так кто же будет представлять Россию на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме? Все подробности процесса выбора состава сборной России в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Наиболее раскрученной была интрига в женском турнире, но реальной конкуренции не получилось. Елизавета Туктамышева уверенно опередила Алёну Косторную, и теперь только чудо помешает чемпионке мира-2015 вернуться на главный турнир планеты спустя шесть лет.
В соревнованиях спортивных пар борьба за последнюю путёвку развернулась между дуэтами Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Первенствовали ученики Тамары Москвиной. Почти наверняка в Стокгольм поедут именно Анастасия и Александр.
Наиболее предсказуемым выглядел состав в танцах на льду. Действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили чемпионат Европы, но в финале Кубка России подтвердили высочайший класс. Их участие в чемпионате мира не вызывает вопросов.
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Всем фигуристам, не победившим на чемпионате России или не выступавшим в Челябинске, предстояло пройти дополнительный отбор в сборную, главным этапом которого был финал Кубка России в Москве. Однако незадолго до турнира из списка участников пропали одиночница Александра Трусова, спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро. Все они были вторыми среди взрослых на чемпионате России и почти наверняка отправятся на чемпионат мира.
Кто из российских фигуристов автоматически попал на чемпионат мира
Из-за отмены чемпионата Европы-2021 порядок отбора участников чемпионата мира претерпел изменения. Обычно по два лучших представителя в каждом виде программы получали путёвки на чемпионат Европы, а уже по его итогам формировался состав на чемпионат мира. В этом году право выступить на главном турнире сезона автоматически получили только победили чемпионата России: Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Степанова/Иван Букин.
У сборной России есть 11 квот для участия в чемпионате мира-2021 из 12 возможных. В соревнованиях женщин, спортивных пар и танцевальных дуэтов у нас максимальное представительство — три квоты, у мужчин — две. Число участников от каждой страны определено по итогам чемпионата мира-2019 в Сайтаме, так как в 2020 году главный турнир планеты не состоялся из-за коронавируса.
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