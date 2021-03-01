Состав сборной России определяется прямо сейчас! За кого будем болеть в Стокгольме? Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».

ЧМ по фигурному катанию — 2021. Кто представит Россию на главном турнире сезона? LIVE

Приветствуем любителей фигурного катания! Сегодня, 1 марта, состоится заседание тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России, по итогам которого будет сформирован состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию — 2021 в Стокгольме. Главный турнир сезона состоится в шведской столице с 22 по 28 марта.

Официально путёвки на чемпионат мира пока гарантированы только победителям чемпионата России — 2021. Последним отборочным стартом для российских фигуристов стал финал Кубка России в Москве.

Так кто же будет представлять Россию на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме? Все подробности процесса выбора состава сборной России в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».