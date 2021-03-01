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Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021 в Стокгольме — окончательный состав сборной России

Александр Горшков/Елизавета Туктамышева
Алексей Адамов
ЧМ по фигурному катанию — 2021. Кто представит Россию на главном турнире сезона? LIVE
Состав сборной России определяется прямо сейчас! За кого будем болеть в Стокгольме? Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
Аудио-версия:
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2021

Приветствуем любителей фигурного катания! Сегодня, 1 марта, состоится заседание тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России, по итогам которого будет сформирован состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию — 2021 в Стокгольме. Главный турнир сезона состоится в шведской столице с 22 по 28 марта.

Официально путёвки на чемпионат мира пока гарантированы только победителям чемпионата России — 2021. Последним отборочным стартом для российских фигуристов стал финал Кубка России в Москве.

Так кто же будет представлять Россию на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме? Все подробности процесса выбора состава сборной России в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Кто из российских фигуристов автоматически попал на чемпионат мира
Live Алексей Адамов

Наиболее раскрученной была интрига в женском турнире, но реальной конкуренции не получилось. Елизавета Туктамышева уверенно опередила Алёну Косторную, и теперь только чудо помешает чемпионке мира-2015 вернуться на главный турнир планеты спустя шесть лет.

Туктамышева едет на чемпионат мира по фигурному катанию! Лиза, ты лучшая!
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10:39 Алексей Адамов

В соревнованиях спортивных пар борьба за последнюю путёвку развернулась между дуэтами Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Первенствовали ученики Тамары Москвиной. Почти наверняка в Стокгольм поедут именно Анастасия и Александр.

Фигурное катание. Кубок России-2021. Финал, Москва
Спортивные пары. Произвольная программа
28 февраля 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Санкт-Петербург
234.48
2
Москва
216.93
3
Пермский край
206.96
10:37 Алексей Адамов

Наиболее предсказуемым выглядел состав в танцах на льду. Действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили чемпионат Европы, но в финале Кубка России подтвердили высочайший класс. Их участие в чемпионате мира не вызывает вопросов.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на канале Первого канала в YouTube.

10:08 Алексей Адамов

Всем фигуристам, не победившим на чемпионате России или не выступавшим в Челябинске, предстояло пройти дополнительный отбор в сборную, главным этапом которого был финал Кубка России в Москве. Однако незадолго до турнира из списка участников пропали одиночница Александра Трусова, спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро. Все они были вторыми среди взрослых на чемпионате России и почти наверняка отправятся на чемпионат мира.

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09:55 Алексей Адамов

Кто из российских фигуристов автоматически попал на чемпионат мира

Из-за отмены чемпионата Европы-2021 порядок отбора участников чемпионата мира претерпел изменения. Обычно по два лучших представителя в каждом виде программы получали путёвки на чемпионат Европы, а уже по его итогам формировался состав на чемпионат мира. В этом году право выступить на главном турнире сезона автоматически получили только победили чемпионата России: Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Степанова/Иван Букин.

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09:35 Алексей Адамов

У сборной России есть 11 квот для участия в чемпионате мира-2021 из 12 возможных. В соревнованиях женщин, спортивных пар и танцевальных дуэтов у нас максимальное представительство — три квоты, у мужчин — две. Число участников от каждой страны определено по итогам чемпионата мира-2019 в Сайтаме, так как в 2020 году главный турнир планеты не состоялся из-за коронавируса.

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