Звёздная фигуристка Тутберидзе идёт на огромный риск. Камилу ждёт участь Трусовой?

Камила Валиева считается самой сбалансированной фигуристкой современности, но при этом не прекращает развиваться. В финале Кубка России Камила пошла на сложный и экспериментальный контент, который не давался ещё никому. Попытка обернулась неудачей, но главное в другом. Тренерский штаб Тутберидзе сознательно ведёт свою ученицу на огромный риск, чтобы к Олимпиаде в Пекине у Камилы просто не было соперниц.

У звёздной фигуристки Тутберидзе масса сильных сторон кроме прыжков, но тяга к бесконечному усложнению может привести к печальным последствиям.



Удастся ли Валиевой не повторить судьбу Александры Трусовой, каждый прокат которой — лотерея?

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Валиева повторяет путь Трусовой?

Контент Валиевой за этот сезон несколько раз претерпевал изменения. На заключительном этапе Кубка России в короткую программу добавился тройной аксель. На командном турнире этот элемент перекочевал и в произвольную, а в финале Кубка появился и четверной сальхов, и усложнённый каскад с четверным тулупом. Из-за такой тактики Камила начинает напоминать Александру Трусову, которая на каждом турнире исполняет разный прыжковый набор.



Саше так и не удалось обрести стабильность в исполнении сразу нескольких элементов ультра-си в произвольной программе. За два сезона Трусова всего один раз смогла показать чистый прокат с четырьмя квадами, да и он случился на шоу-турнире Japan Open. Перед Валиевой сейчас стоит задача не менее амбициозная — чисто прыгнуть триксель и три четверных прыжка в одной программе не удавалось ещё никому. Если атлетичная и нацеленная исключительно на прыжки Трусова за три года исполнения квадов не смогла стабильно запрыгать такой экстремальный контент, то сложно поверить, что кому-то ещё удастся провернуть этот трюк.

Звёздная российская фигуристка поразила новым прыжком. Ну теперь-то Валиева непобедима? За лёгким и красивым четверным сальховом Камилы стоит чёткий расчёт Тутберидзе. На очереди флип?

У Саши более силовое и мощное катание. Во многом благодаря крепким мышцам ей удаётся исполнять самые сложные прыжки. У Камилы же техника больше держится на быстрой крутке и во многом зависит от веса. Похоже, что Этери Тутберидзе делает из Камилы технического вундеркинда. Фигуристка нагружает программу всё большим количеством ультра-си и идёт на невероятный риск, который может не оправдаться. Неудача может дорого ей обойтись.



Расчёт тренеров кажется максимально простым. Если Камила выдержит, то равных ей не будет даже с незначительными ошибками. А если не справится, то в «Хрустальном» есть, кому подхватить знамя. Такой подход выглядит не слишком справедливым по отношению к Валиевой, ведь ей предлагают идти ва-банк. При этом поражение на Олимпиаде станет настоящей трагедией только для неё самой.



Готова ли Камила рискнуть всем, чтобы совершить прыжковый прорыв?

Прыжки не принесли Трусовой доминирования

Пример Трусовой должен как минимум настораживать Валиеву и её поклонников. В свои юниорские годы Саша была безоговорочным лидером. Она первая начала исполнять невероятные четверные прыжки и с каждым годом только расширяла свой арсенал. Многие зрители даже сетовали, что с переходом Трусовой во взрослые фигурное катание сильно потеряет в зрелищности, ведь фигуристка будет с огромным отрывом выигрывать все соревнования. Однако в прокатах Саше почти не удавалось продемонстрировать всё, на что она способна. За Трусовой закрепился статус чемпионки тренировок и вечно третьей, а все лавры получила менее мощная, зато более стабильная Алёна Косторная.



Сейчас Валиева находится в положении Трусовой юниорских времён. Неужели она повторит участь Саши? Фигуристка выглядит непобедимой, а звание главной олимпийской надежды не отлипает от неё даже после неудач. Однако нельзя гарантировать, что Камила будет выглядеть на льду настолько же уверенно при усложнённом наборе прыжков.

Проект Валиева. Новая звезда Тутберидзе уже сейчас готова к победе на Олимпиаде За год Камила должна стать ещё совершеннее. А уж сдерживать пубертат Этери отлично умеет.

В чём теряет Валиева?

Уже в финале Кубка России риск с повышением сложности едва не обернулся для Валиевой поражением, а ведь на этом турнире не было ни Трусовой, ни Щербаковой. Огромные баллы за компоненты и перевес после короткой программы позволили ей обойти Майю Хромых, но на международном уровне космических оценок в 88-90 баллов за короткую и не менее космических компонентов Камиле ждать не стоит.



Интересно, что сорванные прыжки повлияли не только на баллы за технику, но и на вторую оценку, которая всегда считалась козырем Камилы. Весь сезон она вместе с Анной Щербаковой была в лидерах по этому показателю, но в финале Кубка России, несмотря на достаточно лояльное отношение судей, стала лишь четвёртой. Впереди по компонентам оказались Туктамышева, Усачёва и Косторная. И эта неприятная для Валиевой ситуация напрямую связана с техническими ошибками.

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Новое трио идёт по пути Трусовой, Щербаковой и Косторной?

Сейчас становится понятно, что практика равных шансов в «Хрустальном» всё ещё работает. Из Валиевой, Усачёвой и Хромых Тутберидзе делает новых Трусову, Косторную и Щербакову. Камилу переместили на тернистый и рискованный путь чрезвычайной сложности, по которому до сих пор продолжает идти Трусова. Дарья Усачёва захватывает чувственным и стабильным катанием, прямо как когда-то Косторная. Будет совсем неудивительно, если в следующем сезоне фигуристка тоже запрыгает тройной аксель. Майя Хромых долгое время казалась слабым звеном и билась о квады, как в начале юниорского пути и Щербакова. Ближе к выходу во взрослые Анна стабилизировала свой набор и стала бороться за серьёзные титулы. Сейчас предпосылки для этого есть и у Майи.



При таких раскладах стать победительницей может любая из девочек. И выиграет на этот раз чрезвычайная сложность или лёгкое стабильное катание — ещё только предстоит узнать.