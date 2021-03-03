Талантливая российская фигуристка перешла к Тутберидзе. Этери никого не переманивает?

Берестовскую отпустили без скандала. Давыдов показал лучшему тренеру мира, как надо прощаться с ученицами.

В фигурном катании не успело начаться межсезонье, а уже прогремел громкий трансфер. Одна из самых талантливых, перспективных и известных юниорок России стала подопечной Тутберидзе. Переход Елизаветы Берестовской опровергает стереотип о том, что Этери воспитывает фигуристок чуть ли не с нуля.

В данной ситуации поведение Тутберидзе мало чем отличается от политики Плющенко, которого в «Хрустальном» открыто обвиняли в переманивании готовых чемпионок.

А бывший тренер Берестовской Сергей Давыдов показал Тутберидзе мастер-класс, как достойно отпускать своих лучших учениц.

Давыдов сделал Берестовскую одной из лучших юниорок России

Имя Елизаветы Берестовской отлично известно не только продвинутым любителям фигурного катания, но и зрителям Первого канала. В 2018 году девочка выиграла первый сезон проекта «Ледниковый период. Дети», обаяв жюри задорным катанием и неугасающим огнём в глазах. Через год Лиза снова заставила говорить о себе, продемонстрировав на тренировке сложнейший четверной тулуп и доказав, что квадам учат не только у Тутберидзе. И всего этого Берестовская добилась под руководством Сергея Давыдова, к которому переехала из Воронежа в 2016-м.

Интересно, что именно Давыдова считают основным конкурентом Тутберидзе в плане подготовки талантливых и перспективных одиночниц. В его группе уже несколько лет регулярно появляются сильные и самобытные фигуристки. Анна Тарусина и Виктория Васильева здорово выглядели по юниорам, а Анна Фролова уже второй сезон обращает на себя внимание специалистов женственным и артистичным катанием. Сейчас главной звездой ЦСКА принято считать Софью Самоделкину, обладающую и тройным акселем, и четверными прыжками.

Ещё одна россиянка освоила четверной. Теперь Лиза победит учениц Тутберидзе? В ЦСКА подготовили девочку, которая прыгает не хуже учениц Тутберидзе. Лиза Берестовская уже успела прославиться. Не хватает только побед.

Берестовская проиграла конкуренцию в этом сезоне

Возможно, конкуренция с Софой и повлияла на решение Берестовской уйти из ЦСКА. Примечательно, что в начале сезона Давыдов признавался, что попытки увести его учеников в другие школы предпринимаются. Тогда все, конечно, подумали об «Ангелах Плющенко», а уже через несколько месяцев одна из ведущих фигуристок ЦСКА оказалась у Тутберидзе.

Берестовская в этом сезоне оказалась в тени Акатьевой и Петросян из «Хрустального» и своей одноклубницы Самоделкиной. На этапах Кубка России Лиза одержала победу в Москве и уступила Петросян в Сочи, а на первенстве России замкнула топ-5, отказавшись от четверных прыжков. Ещё в Красноярске зрители заметили, что между Берестовской и Давыдовым есть недопонимание, однако это вполне могло быть вызвано неудачным выступлением спортсменки.

Шоу кончилось. Как чемпионки детского «Ледникового периода» оказались в тени соперниц Мария Парамонова и Елизавета Берестовская доросли до юниорского чемпионата России. Но шансов на победу у них почти нет. Что же изменилось?

Мастер-класс для Тутберидзе

В самом факте смены тренера ничего вопиющего или предосудительного нет. Лиза наверняка рассчитывала на большее и имеет полное право считать, что часть ответственности за результат лежит на тренерах. В этом плане выбор Тутберидзе выглядит логичным, и Берестовской стоит радоваться, что лучший тренер мира согласилась её взять.

Вот только чем эта история отличается от истории Трусовой? Саша тоже проигрывала конкуренцию внутри группы и захотела перемен. Тоже ушла от тренера, который дал ей всё и вывел на высочайший уровень.

Единственная разница – реакция на переход.

«Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие», — написала команда Тутберидзе в «Инстаграме» после ухода Трусовой к Плющенко, явно намекнув на переманивание звёздной ученицы.

«Суммы известны». Плющенко «перекупил» Трусову, чтобы отомстить Тутберидзе? Неужели 15-летняя фигуристка ушла от тренера ради денег?

А вот как на переход Берестовской к Тутберидзе отреагировал Давыдов: «Лиза Берестовская перешла в группу Тутберидзе Э.Г., прекрасного, опытного наставника! Лиза, команда Davydov Team желает тебе успехов, мы плодотворно поработали и прошли местами тернистый, но от этого не менее увлекательный путь! Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста».

Настоящий мастер-класс по тому, как нужно расставаться с учениками, даже если они уходят к прямому конкуренту. В школу, к ученикам которой благосклонно относятся российские судьи. При этом Берестовская – не первая фигуристка Давыдова, присоединившаяся к Тутберидзе. В середине прошлого сезона в «Хрустальном» тренировалась Софья Муравьёва, однако девочка не прошла просмотр и затем примкнула к академии Плющенко.

Звёздное трио учениц Тутберидзе распалось. Поступок Трусовой – предательство? Чемпионка мира среди юниоров сдавала на глазах. Поэтому решилась на кардинальные перемены.

Зачем Тутберидзе нужна Берестовская?

Зачем Берестовской нужна Тутберидзе абсолютно ясно. Фигуристка надеется, что в «Хрустальном» ей помогут стабилизировать четверной тулуп и освоить новые элементы ультра-си, а также прибавить в других аспектах. Были ли фактором высокие оценки подопечных Тутберидзе на внутренних турнирах – остаётся только догадываться.

Зачем Тутберидзе Берестовская? Вопрос сложнее, но тоже с довольно очевидным ответом. Этери Георгиевна уже второй раз ведёт сразу трёх фигуристки во взрослые. За Косторной, Щербаковой и Трусовой следуют Валиева, Усачёва и Хромых. Следующая тройка должна была состоять из Акатьевой, Петросян и Жилиной, но Вероника перешла к Плющенко. Теперь же вместе с Соней и Аделией за место под солнцем будет бороться Берестовская.

В общем переход может пойти на пользу и Лизе, и Этери. Абсолютно нормальная ситуация, вокруг которой не было бы никакого хайпа. Если бы не два «но»:

— после перехода Берестовской смешно говорить, что Тутберидзе воспитывает фигуристок с нуля;

— критикам Трусовой надо либо отказаться от слов о переманивании и предательстве, либо согласиться с тем, что Тутберидзе поступила по отношению к Давыдову так же некрасиво, как с ней обошёлся Плющенко.

Если то, что делает Плющенко, называется «переманиванием», то Тутберидзе точно так же «переманивает» готовых фигуристок. Впрочем, возможно, что двойные стандарты в фигурном катании уже стали нормой, и мы снова услышим от фанатов «Хрустального»: «Нет, это другое».