Дочь Тутберидзе одержала главную победу в карьере. Ради Кубка России Диана приехала из США

Финал Кубка России ознаменовался дежурным триумфом подопечных Этери Тутберидзе. Они заняли весь пьедестал по взрослым и завоевали золото и бронзу по юниорам. Но наверняка самым радостным и эмоциональным моментом турнира для Этери стала победа юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в танцах на льду.
Дочь лучшего тренера мира добилась самого значимого успеха в карьере. А ведь участие Дианы и Глеба в финале Кубка России стало возможным лишь благодаря поблажке со стороны федерации.
Спортсмены весь сезон провели в США и критерии отбора не выполнили.
Тяжёлый сезон для Дианы Дэвис
Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным, сыном известного актёра Бориса Смолкина. С 2019 года молодые люди живут в США, где тренируются под руководством одного из самых успешных и авторитетных специалистов в танцах на льду Игоря Шпильбанда. В первом же сезоне после смены тренера Диана и Глеб добились серьёзного прогресса, выступив в финале Гран-при и на чемпионате мира среди юниоров.
Нынешний сезон Дэвис и Смолкин были вынуждены пропустить: международные соревнования для юниоров отменили из-за коронавируса, а выступать на внутренней арене долгое время мешала травма партнёрши. Диана сломала ногу и прошла через длительный процесс восстановления. Формально Дэвис и Смолкин не заслужили права выступить в финале Кубка России, так как для этого было необходимо выступить на двух этапах Кубка, однако федерация пошла спортсменам навстречу и допустила их до участия.
Советы Тарасовой и разгромная победа
Перед первым и, возможно, единственным турниром сезона Диана и Глеб провели некоторое время в Москве, где успели получить советы от самой Татьяны Тарасовой. Несмотря на длительное отсутствие соревновательной практики, Дэвис и Смолкин считались главными претендентами на победу, поскольку сразу шесть лучших дуэтов по итогам первенства России в финале Кубка не выступали.
В ритм-танце Дэвис и Смолкин допустили одну помарку, что не помешало им добиться уверенного преимущества над Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом. Во второй день турнира Диана и Глеб выступили без видимых ошибок, но вот по общему впечатлению заметно уступили главным оппонентам. Василиса и Валерий поразили удивительно точным попаданием в образы Ромео и Джульетты и уникальным, ни на кого не похожим стилем катания.
Тем не менее, Дэвис и Смолкин получили более высокие баллы и за технику, и за компоненты, что позволило им довести общий перевес до 15 баллов – настоящий разгром. На своём первом турнире сезона фигуристы набрали 186,38 балла. Этот результат позволил бы им занять второе место на первенстве России в Красноярске.
Настоящая радость Тутберидзе
Пока у дочери Тутберидзе и её партнёра нет того доминирования, которым славятся ученицы Этери, однако прогресс дуэта налицо. А победа Дианы в финале Кубка России стала для её дуэта главной в карьере, а для её мамы приятным бонусом после триумфального выступления собственных подопечных.
Тем более Тутберидзе своих пристрастий и не скрывает: «Морально, конечно же, настоящую радость мне приносят медали моей дочери Дианы Дэвис. И пусть на меня никто не обижается за это».
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