Лучшая фигуристка мира прошлого сезона отчаянно спасает карьеру. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Бомба в фигурном катании! Косторная возвращается от Плющенко к Тутберидзе? LIVE!

Сенсационная новость в фигурном катании. Действующая чемпионка Европы, обладательница двух мировых рекордов Алёна Косторная собирается уйти от Евгения Плющенко и вернуться к Этери Тутберидзе. Эту информацию «Чемпионату» подтвердил Ренат Лайшев, директор школы «Самбо-70», подразделением которой является каток «Хрустальный».

Косторная перешла от Тутберидзе к Плющенко летом 2020 года. Под руководством Евгения она выступила на трёх турнирах: стала второй на этапе Кубка России в Казани и на московском этапе Гран-при, а также заняла шестое место в финале Кубка России в Москве. Косторная включена в резерв сборной России для участия в чемпионате мира-2021, который пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Все подробности скандального возвращения звёздной фигуристки в онлайн-трансляции «Чемпионата»: