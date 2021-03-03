Бомба в фигурном катании! Косторная возвращается от Плющенко к Тутберидзе? LIVE!

Сенсационная новость в фигурном катании. Действующая чемпионка Европы, обладательница двух мировых рекордов Алёна Косторная собирается уйти от Евгения Плющенко и вернуться к Этери Тутберидзе. Эту информацию «Чемпионату» подтвердил Ренат Лайшев, директор школы «Самбо-70», подразделением которой является каток «Хрустальный».
Косторная перешла от Тутберидзе к Плющенко летом 2020 года. Под руководством Евгения она выступила на трёх турнирах: стала второй на этапе Кубка России в Казани и на московском этапе Гран-при, а также заняла шестое место в финале Кубка России в Москве. Косторная включена в резерв сборной России для участия в чемпионате мира-2021, который пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.
Все подробности скандального возвращения звёздной фигуристки в онлайн-трансляции «Чемпионата»:
Этери Тутберидзе стоит перед трудным выбором. Провал Косторной у Плющенко показал, что переход был ошибкой. Но смогла бы Алёна остаться на высоком уровне, останься она у Этери?
Тренер Татьяна Тарасова уверена, что решение о дальнейшей судьбе Косторной будет принимать Этери Тутберидзе.
«Тутберидзе выдающийся тренер, она сама решит, что ей делать. А желание Алёны мы не учитываем, у неё сегодня одни, а завтра другие», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Косторная отказалась комментировать информацию о возвращении к Тутберидзе
Сама Алёна отказалась комментировать возможное возвращение к Тутберидзе. Фигуристка не подтвердила, но и не опровергла информацию.
Косторная выступила с инициативой о возвращении к Тутберидзе
Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил «Чемпионату», что Косторная выступила с инициативой о возвращении в группу к Тутберидзе.
«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания, неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады. Желание исходит от Алёны. На меня она не выходила, они всё решают с Этери Георгиевной. Как Тутбердзе решит, так всё и будет», — сказал Лайшев.
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