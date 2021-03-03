Скатертью дорожка. Почему Тутберидзе не стоит жалеть Косторную, провалившуюся у Плющенко

Чемпионка Европы с треском провалила сезон и теперь пытается исправить ошибку. Вот только нужна ли она Этери?

Алёна Косторная хочет вернуться к Тутберидзе. На её месте такое желание проснулось бы у любого, ведь уходила из «Хрустального» она в статусе лучшей фигуристки мира, а возвращается после кошмарного провала и рыданий в «кисс энд край».

Вот только вполне возможно, что громкий трансфер так и не состоится. У Тутберидзе и без Косторной целый ряд претенденток на олимпийский пьедестал, да и слишком много резких вещей наговорила фигуристка о своей бывшей наставнице.

Тутберидзе можно вернуть Косторную только из жалости, но делать этого не стоит.

Косторная просится к Тутберидзе после провала у Плющенко. Простит ли Этери беглянку? LIVE Лучшая фигуристка мира прошлого сезона отчаянно спасает карьеру. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Косторная возвращается к Тутберидзе?

Только-только схлынула волна обсуждений провального выступления Косторной в финале Кубка России, как об Алёне заговорили вновь. Фигуристка решила покинуть академию Евгения Плющенко и вернуться в «Самбо-70» к Тутберидзе. Об этом «Чемпионату» сообщил директор школы Ренат Лайшев.

«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания, неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады. Желание исходит от Алёны. На меня она не выходила, они всё решают с Этери Георгиевной. Как Тутберидзе решит, так всё и будет», — рассказал он.

Правда, до официального подтверждения от Тутберидзе, информация остаётся на уровне слухов. Некоторые вообще уверены, что это очередной фейк, призванный всколыхнуть общественность. Сомневается в том, что переход состоится, и Татьяна Тарасова.

«Тутберидзе — выдающийся тренер, она сама решит, что ей делать. А желание Алёны мы не учитываем, у неё сегодня одни, а завтра другие», — сказала она.

Косторная на грани отчаяния

Объяснение такого решительного шага от Косторной может быть только одно. Алёна мечтала перезагрузить карьеру и обратилась за помощью к Евгению Плющенко, который принял спортсменку и создал ей все условия для плодотворной работы. Но сезон у Алёны получился провальным. Евгений постоянно оправдывал не лучшую форму Алёны травмами и болезнями, но факт остаётся фактом – при Плющенко Алёна сильно сдала и никак не напоминала себя прежнюю.

Провал в короткой программе в финале Кубка России лишь доказал, что сейчас Алёна не готова соревноваться с сильнейшими фигуристками страны. Упустив шанс поехать на чемпионат мира, Косторная утратила возможность подтвердить свой статус на международной арене, а это серьёзный удар по её карьере.

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Тем не менее, даже если бы Алёна отправилась в Стокгольм, вряд ли бы заняла высокое место. В отличие от Елизаветы Туктамышевой, которая отобралась на турнир вместо неё, Косторная ни разу не попробовала зайти на тройной аксель на соревнованиях, а без элемента «ультра-си» Алёна автоматически становится неконкурентоспособной. Это понимает и её тренер:

«Конечно, без тройного акселя ей будет сложно соревноваться с другими девочками. Но когда она будет здорова, когда она полностью восстановится ⁠— он вернётся, никуда не денется. А для Игр, конечно, ей нужны будут четверные. И да, она может их разучить», — говорил Плющенко.

При этом кажется, что по ходу сезона Евгений совсем не переживал из-за отсутствия у ученицы трикселя. В то же время он оттачивал и разучивал новые прыжки с Трусовой. Ей он не только успел поставить аксель в три с половиной оборота, но и помог выучить новый для Саши квад-риттбергер. Спрашивается, почему он не работал так же с Косторной?

Косторная не нужна Тутберидзе

Даже несмотря на заявления Плющенко, что обе ученицы находятся в равных условиях, всё равно кажется, что Евгений отдаёт предпочтение Трусовой. С ней они близки по духу, стиль Саши более понятен Евгению, поэтому работать с ней проще. К тому же, у Трусовой нет серьёзных проблем со здоровьем, и если кто способен принести специалисту славу лучшего тренера в истории, то именно Саша.

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Получается, Алёна не особо нужна Евгению для достижения его цели, но будет ли она нужна другому тренеру? После ухода от Тутберидзе в кулуарах фигурного катания ходили слухи, что именно повышенное внимание Этери Георгиевны к другим спортсменкам послужило причиной разногласий между тренером и звёздной ученицей. И если тогда в этом ещё можно было сомневаться, то теперь Косторная точно не пригодится тренерскому штабу «Хрустального».

Ставка на Трусову. Неужели Плющенко не заинтересован в победе Косторной в Казани? Успех Алёны может обернуться для Евгения большими проблемами. Не поэтому ли у неё до сих пор нет тройного акселя?

Во-первых, из фигуристки, штампующей победы, Косторная превратилась в заурядную спортсменку, которой не находится места на пьедестале, а обратную дорогу Алёна может не осилить даже с Тутберидзе. Во-вторых, даже если она согласится тренировать Алёну, на это уйдёт очень много времени, которого у специалиста просто нет, — нужно готовить к Олимпиаде Валиеву, Щербакову, Хромых и Усачёву, кроме того, есть Акатьева, Петросян и уже Берестовская. Как втиснуть в это плотное расписание ещё и Косторную, трудно представить. Ну и наконец, за Этери не водится слава тренера, умеющего работать со взрослыми фигуристками, — это правда. Загитова находится в бессрочном отпуске, Медведева на соревнованиях не выступает, и лишний раз подтверждать свою некомпетентность в этом вопросе Тутберидзе просто незачем.

Поэтому даже если Косторная и вернётся к Тутберидзе, ждать её чудесного преображения не приходится. Похоже, Алёна обрекла карьеру на гибель ещё тогда, когда покинула «Хрустальный», громко хлопнув дверью. У Тутберидзе и без Алёны хватает вызовов, а значит, принять её обратно она может только из жалости и сострадания. Но жалеть провалившуюся у Плющенко фигуристку Этери точно не стоит.