Мечта Плющенко о тренерском величии рушится на глазах. Над чемпионом уже смеются

Евгений Плющенко планировал изменить мир фигурного катания и стать лучшим тренером на планете. Да-да, он сам это говорил. Для этого бывший фигурист построил каток, нанял специалистов из других школ и взял под своё крыло двух первоклассных фигуристок. Но что-то пошло не так: Трусова всё ещё уступает Анне Щербаковой, а Косторная и вовсе провалила сезон.
Теперь чемпионка Европы просится обратно к Этери Тутберидзе. Очевидно, работа с Плющенко не принесла плодов, и, похоже, виноват в этом именно тренер. А значит, потенциальные ученицы Евгения и их родители ещё много раз подумают, прежде чем прийти в его академию. В погоне за комфортом можно запросто загубить карьеру и остаться ни с чем.
Мечта Плющенко о тренерском величии рушится на глазах.
Трусова стоит на месте?
В этом сезоне Евгений Плющенко поставил перед собой сложную задачу — подготовить сразу несколько талантливых фигуристок и вывести их на принципиально новый уровень. Перешедшая летом в «Ангелы Плющенко» Александра Трусова стала, пожалуй, главным активом молодого специалиста. Именно с ней Евгений планировал достигнуть наибольших высот. И сначала всё было хорошо — на этапах Кубка России Саша заняла первые места, обойдя Камилу Валиеву в Москве и Алёну Косторную в Казани.
Однако затем у фигуристки началась череда неудач. На московском этапе Гран-при спортсменка и вовсе показала худший прокат в карьере — четыре падения в произвольной программе оставили её без пьедестала. На чемпионате России Трусова была практически безупречна, но всё равно уступила Щербаковой и Валиевой.
В техническом плане за время, проведённое у Плющенко, Саша расширила свой арсенал — выучила четверной риттбергер и тройной аксель. Правда, презентация первого прыжка так и не состоялась на официальных стартах, а триксель у Трусовой пока нестабилен. Главная же проблема фигуристки — низкие компоненты. Улучшения в скольжении есть, но, по мнению судей, она по-прежнему сильно уступает по этому показателю Анне Щербаковой.
Программы, поставленные в «Ангелах», тоже нельзя назвать шедеврами. В этом году Саша решилась примерить на себя более нежные, женственные образы, однако пока в них она смотрится не очень убедительно. Поэтому кажется, что Трусова держится на плаву исключительно благодаря собственному упрямству и, как ни банально, багажу Тутберидзе.
От Плющенко уходят фигуристки
У остальных именитых учениц академии Плющенко дела ещё хуже. Вероника Жилина за сезон ни разу не оказалась выше второго места, а финал Кубка России и первенство страны откровенно провалила. Юная фигуристка переживает тяжелейший кризис из-за смены тренеров и никак не может совладать с нервами во время важных прокатов.
Станислава Константинова в начале сезона выглядела обновлённой и вдохновлённой, но быстро растеряла уверенность и после фиаско на чемпионате России покинула «Ангелов Плющенко». Лишилась академия двукратного олимпийского чемпиона и одной из сильнейших фигуристок Европы Екатерины Рябовой, представляющей Азербайджан.
Сложнее всего ситуация сложилась с Алёной Косторной. Лучшая фигуристка прошлого сезона практически не выступала из-за болезней, но, когда это происходило, её прокаты действительно разочаровывали. И дело не только в состоянии спортсменки — было заметно, что сотрудничество с «Ангелами» не пошло Алёне на пользу: сырые программы, потеря в скольжении и лёгкости — всё это так или иначе последствия тренерской работы Плющенко.
Вероятно, именно это и заставило Алёну уйти от Евгения и попроситься обратно к Этери Тутберидзе. Вот только сможет ли тренер реанимировать карьеру Косторной — большой вопрос. Например, Александр Жулин уверен, что в академии Плющенко фигуристка настолько сильно сдала позиции, что едва ли лучший тренер мира спасёт её.
«От чемпионки Европы Алёна скатилась до человека, который не попадает никуда в состав. А Этери зарекомендовала себя как лучший тренер женского одиночного катания в мире за последние лет шесть. Если Алёна не закатается у Этери Тутберидзе, значит, поезд ушёл, и Косторная больше нигде не закатается», — сказал Жулин.
Плющенко выбрал неверную тактику
Так что же мешает фигуристкам Плющенко развиваться планомерно, избегая серьёзных потерь? Возможно, дело в методах специалиста. Со стороны Евгений кажется достаточно лояльным тренером. Он любит поощрять своих спортсменов — даёт деньги и дарит смартфоны за освоение прыжков, хотя это, по сути, является обязательным условием их работы. Или строит коттеджи для своих главных звёзд, обеспечивая фигуристок всем необходимым. Пока такой подход не окупается — в комфортных условиях трудно заставить себя выгрызать лёд и бороться за каждое движение.
Кроме того, кажется, что Евгению не хватает характера и опыта для работы с уже состоявшимися фигуристками. К примеру, в начале сезона он позволял Трусовой исполнять четыре четверных за программу, что в итоге вылилось в провал на Гран-при. При этом Плющенко уверен, что всё делает правильно, и твёрдо намерен стать лучшим в своём деле.
«Как атлет я уже, конечно, вошёл в историю. Меня помнят, меня знают. Я второй фигурист в мире после Гиллиса Графстрема, который выиграл четыре олимпийские медали. А как тренеру, то до того, чтобы войти в историю, мне ещё далеко. Но да, сейчас это моя цель — я хочу стать тренером номер один», — сказал Евгений «Олимпийскому каналу».
После новостей о возвращении Косторной к Тутберидзе такие высказывания вызывают лишь ироническую улыбку. Над чемпионом уже смеются. Пользователи соцсетей, болельщики и читатели «Чемпионата» оставляют комментарии, полные сарказма и юмора:
— Так и Гном Гномыч к Тутберидзе уйдёт.
— Скоро Плющенко сына за ручку приведет в «Хрустальный» на просмотр. Бежать — так всей семьёй!
— Стране нужны нейрохирурги.
— Интересно, кого Плющенко вселит в коттедж Алёны теперь?
— Плющенко – агент Тутберидзе. Лучшей рекламы «Хрустальному» и не придумаешь.
Плющенко должен учиться у Тутберидзе
Занятно, что своим главным конкурентом на пути к вершине тренерской карьеры Плющенко назвал Алексея Мишина. В своих словах Евгений ни разу не упомянул Этери Тутберидзе, а ведь именно она подходит на роль его основного оппонента. Специалист неоднократно вступал в открытый конфликт с представителями «Хрустального», а все звёзды академии «Ангелы Плющенко» — это бывшие воспитанницы Этери Георгиевны.
Главное различие между этими тренерами заключается в том, что Тутберидзе не хвалит своих подопечных после неудачных прокатов, а критикует даже после отличных. Так было с Камилой Валиевой, когда она впервые удачно выполнила тройной аксель, но нелепо упала на тройном лутце. Досталось и Софье Акатьевой с Аделией Петросян, которые в финале Кубка России недостаточно эмоционально откатали свои программы.
Ученицы Тутберидзе продолжают поражать мир, занимая самые высокие места, поэтому методы Этери Георгиевны не вызывают вопросов. А вот результаты Плющенко таковы, что вряд ли теперь к нему будет стоять очередь из перспективных фигуристок.
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