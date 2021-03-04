Возвращение с ярмарки. Почему карьеру Косторной не спасёт даже Тутберидзе

Фигурное катание — круче любых сериалов. В начале сезона возвращение Косторной к Тутберидзе представить было невозможно. Этери Георгиевна сопроводила уход Алёны обидными упрёками, а её коллеги по «Самбо-70» высказывались куда жёстче. Бывшая ученица не терялась и парировала обличительными интервью. Таким скандальным флёром не обладал даже переезд Евгении Медведевой в Канаду.

Казалось, если кто и может вернуться в «Хрустальный», так это Александра Трусова, не критиковавшая Тутберидзе и не растерявшая всё, чему её научили. Алёна же всё это время пыталась убедить мир в том, как ей хорошо у Плющенко, как она дышит свободой и наконец-то широко улыбается.



Однако после финала Кубка России на фигуристку было больно смотреть. Катание Алёны и её состояние после выхода со льда вселяли ощущение полной безысходности.



А возвращение к Тутберидзе его лишь только подкрепило.

Косторная испортила карьеру за полгода?

Порой удивляешься, как один поступок способен в корне изменить жизнь. У Тутберидзе Алёна стала главной звездой мирового фигурного катания и эталоном фигуристки в целом. У неё вообще не было слабых мест. Роскошный тройной аксель, высоченные прыжки, безупречное скольжение, интересные программы, огонь в глазах — всё это помогало Косторной превосходить девочек с более сложным контентом. До сих пор непонятно, что именно могло побудить Алёну уйти из «Хрустального» после триумфальных побед и корзины мировых рекордов. Ясно одно, это решение переломило карьеру Косторной и лишило спортсменку огромных перспектив.



На протяжении всего сезона Алёна выглядела бледной копией самой себя, а финальной точкой стал упущенный шанс отобраться на чемпионат мира. В финале Кубка России Косторная выглядела подавленной и несчастной, какой мы не видели её никогда. Алёна рыдала и доводила до слёз преданных болельщиков. Она явно была недовольна работой тренеров, но вся ответственность за неудачи лежит, прежде всего, на ней самой.



Косторная самостоятельно распорядилась своей карьерой, так что бремя ошибок теперь нести только ей. Спустя полгода, видимо, осознав ошибку, Алёна попросилась обратно в «Хрустальный» и даже получила второй шанс. Вот только, кажется, её карьеру уже не спасут ни Тутберидзе, ни кто-либо ещё.

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Косторной у Тутберидзе будет ещё сложнее, чем раньше

После возвращения Косторной предстоит столкнуться с ещё более серьёзной конкуренцией, чем раньше. Благодаря тому, что сезон практически полностью был внутрироссийским и шёл по особым правилам, Этери Георгиевна явила миру новых звёзд — Валиеву, Усачёву и Хромых. Камила уверенно идёт к Олимпиаде с «Болеро» и экстремальным набором прыжков, а Дарья и Майя показывают выдающийся прогресс. 14-летние фигуристки полны энергии, практически не измотаны тяжёлыми травмами и голодны до побед.



Не сдаёт позиций и Анна Щербакова. Фигуристка уверенно выступает на протяжении всего сезона, а её героизм подарил зрителям самую драматичную историю с чемпионата России. Не стоит забывать и про Евгению Медведеву. Фигуристка пропустила сезон из-за травм, но всё ещё рвётся на лёд и не оставляет надежд блеснуть на Олимпиаде. Даже без Трусовой и Косторной у Тутберидзе есть пять мощных талантливых фигуристок, которым в следующем сезоне и так не хватит квот на главные старты. А это мы ещё не считаем юниорок Акатьеву, Петросян и Берестовскую, которым тоже нужно уделять внимание.

Скатертью дорожка. Почему Тутберидзе не стоит жалеть Косторную, провалившуюся у Плющенко Чемпионка Европы с треском провалила сезон и теперь пытается исправить ошибку. Вот только нужна ли она Этери?

Косторная не сделала выводы

Главная сложность, которая ждёт Косторную после возвращения, необходимость строго соблюдать все требования Тутберидзе, быть тише воды и ниже травы. Первое время наверняка так и будет, но вряд ли амбициозный подросток с духом бунтаря сможет долго сдерживать своё эго. Тот факт, что Алёна не предупредила Плющенко о переговорах с Тутберидзе, только доказывает, что она не сделала выводов и не научилась уходить по-хорошему.



Да, у Плющенко результаты Косторной сильно понизились. Но где гарантии, что Тутберидзе снова сможет обеспечить Алёну победами? Не исключено, что если при Тутберидзе Косторная вновь не начнёт доминировать и получать путёвки на главные старты, она вновь может обидеться и уйти к другому тренеру. А в «Хрустальном» просто напрасно потратят силы на эксцентричную фигуристку.

Косторная жёстко прошлась по Тутберидзе. Неужели Алёне совсем не страшно? Лучшая фигуристка мира восстала против системы. Всё может закончиться очень печально.

Косторную не спасёт даже Тутберидзе?

Помимо психологии и конкуренции помешать Косторной вернуться на топ-уровень могут и объективные факторы. У Косторной в её 17 лет уже большой список травм. Похоже, она ещё не до конца прошла период взросления, что только усложняет задачу. Алёна не подходит под систему Тутберидзе, которой нужны лёгкие и выносливые девочки. А способность Этери справляться с трудностями, возникающими после взросления, пока никак не проявилась. Загитова и Турсынбаева после триумфального чемпионата мира резко сдали и приостановили карьеру. Вернувшаяся недавно Медведева пропустила сезон и умалчивает о том, когда появится на соревнованиях.



Тутберидзе только находится в поисках методики работы со взрослыми спортсменками, а значит, вероятность провала Алёны крайней высока.



Кажется, что одна ошибка, которую Алёна совершила в июле прошлого года, уже окончательно поставила крест на её успешной карьере. Хотелось бы ошибиться, но по всей видимости Косторная едет с ярмарки.