Плющенко не хватило мудрости отказать Косторной. Для Евгения её уход – избавление

Чемпион дорого заплатил за ошибку, но теперь у него есть всё, чтобы стать успешным тренером. Получится?

История с возвращением Косторной к Тутберидзе превратилась в «Санта-Барбару», но одно уже ясно точно: сотрудничество Алёны с Плющенко завершено. Сразу после болезненного провала в финале Кубка России фигуристка попросилась к бывшему тренеру, не поставив в известность нынешнего.

Для Плющенко бегство Косторной (а иначе её поступок и не назвать) – это мощный удар по репутации и профессиональная неудача. Но прежде всего – избавление. Приняв в свою академию звезду группы Тутберидзе, Евгений угодил в ловушку.



Возможно, именно отчаянный шаг Косторной и поспособствует успеху Евгения на тренерском поприще.

Фатальная ошибка начинающего тренера

Представьте, что вы начинающий тренер с широкими возможностями и ещё более широкими амбициями, и к вам просится лучшая на данный момент фигуристка планеты. Мало бы кто отказал, ну разве что эталон мудрости Алексей Мишин. А вот его ученик Плющенко опасности не разглядел и дал добро.

Скатертью дорожка. Почему Тутберидзе не стоит жалеть Косторную, провалившуюся у Плющенко Чемпионка Европы с треском провалила сезон и теперь пытается исправить ошибку. Вот только нужна ли она Этери?

Нельзя сказать, что Косторная была обречена на провал, но вот выиграть от этого трансфера Плющенко практически не мог. В лучшем случае говорили бы, что Алёна побеждает на багаже Тутберидзе. Но на практике реализовался худший — за Евгением закрепился ярлык некомпетентного тренера, угробившего карьеру лучшей фигуристки мира всего за несколько месяцев.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Воли и опыта перебороть соблазн и ограничиться работой с Александрой Трусовой у Плющенко не хватило. За ошибку начинающий тренер заплатил дорого – болельщики открыто над ним смеются и не воспринимают всерьёз. Специалисты тоже не питают надежд относительно тренерской карьеры двукратного олимпийского чемпиона.

Мечта Плющенко о тренерском величии рушится на глазах. Над чемпионом уже смеются После демарша Косторной любые родители трижды подумают, отдавать ли ребёнка к Евгению.

Косторной не в чем обвинить Плющенко

Плющенко сказал, что отпускает Косторную с «кристально-хрустальной совестью». Как бы это сейчас ни звучало, перед Алёной он действительно ни в чём не виноват. Евгений принял фигуристку, когда она решила сменить вектор развития карьеры, предоставил возможность ставить программы у лучшего хореографа мира Ше-Линн Бурн, обеспечил достаточное количество тренировочных часов, помог найти спонсоров и даже поселил в коттедже на территории академии. Так что, даже если, как говорит Даниил Глейхенгауз, существуют «финансовые нюансы», то никакой катастрофы в этом нет. В конце концов Плющенко не благотворительностью занимается.

Жена Плющенко Яна Рудковская увидела в уходе Косторной облегчение, и с ней трудно поспорить. Главное, чтобы Евгений сделал из этой ситуации правильные выводы. А главная ошибка заключалась не в том, что Алёну не погнали на углублённое медицинское обследование или не прописали её ответственность перед академией. Уже согласившись принять Косторную, Плющенко заложил мину замедленного действия, которая рванула ещё раньше, чем многие могли предположить.

Жена Плющенко — о переходе Косторной к Тутберидзе: у нас с Евгением некое облегчение

Уход Косторной может пойти Плющенко на пользу

Несмотря на весь негатив, у Евгения всё ещё есть шанс доказать, что работа тренера для него не просто прихоть, а серьёзное дело, способное приносить успех. Без Косторной ему не придётся лавировать между двумя звёздами с огромными личными амбициями, а Александра Трусова наконец получит то, зачем и ушла в «ангелы» — безраздельное внимание тренерского штаба и звание лидера группы.

Возвращение с ярмарки. Почему карьеру Косторной не спасёт даже Тутберидзе Этери согласилась принять фигуристку после провала у Плющенко. Но шансов на спасение карьеры у Алёны минимум.

Естественно, после демарша Косторной желающих работать с Плющенко поубавится, но нынешних учениц он скорее всего сохранит. И если ему удастся добиться успеха с Трусовой, Жилиной, Муравьёвой, Титовой или кем-то ещё, то фиаско с Косторной забудется само по себе (особенно если Алёна больше ничего крупного не выиграет).



А уж если и остальных фигуристок академии постигнет участь Косторной, то тогда и начинать не следовало.