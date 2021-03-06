На теле Косторной появилась загадочная надпись. Почему фигуристка прятала татуировку?

Алёна решилась на смелый шаг ещё у Тутберидзе. Правда, художество приходилось скрывать от посторонних глаз.

В спортивном плане переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко был глупостью. Но Алёна ведь не просто сменила тренера в поиске более высоких результатов – она взбунтовалась против системы.

Эксперименты с внешностью, дерзкие интервью, кардинальная смена имиджа на льду — каждая деталь её нового образа буквально кричала о жажде самовыражения и стремлении к свободе.

А апофеозом подросткового максимализма лучшей фигуристки мира прошлого сезона стало решение сделать татуировку.

Так что же означает тату Косторной, и почему фигуристка пыталась его скрыть?

У фигуристов не принято афишировать татуировки

Формального запрета на татуировки в фигурном катании нет, но почти все тренеры относятся к этому явлению очень скептически. Одни категорически запрещают, другие настоятельно не рекомендуют своим подопечным разукрашивать тело. Поэтому чаще всего фигуристы либо обращаются к тату-мастеру уже по окончании карьеры, либо делают татуировки в местах, которые всегда закрыты костюмом.

Возвращение с ярмарки. Почему карьеру Косторной не спасёт даже Тутберидзе Этери согласилась принять фигуристку после провала у Плющенко. Но шансов на спасение карьеры у Алёны минимум.

Любовь к татуировкам испытывают Евгений Плющенко, Максим Ковтун, Роман Костомаров, Сергей Мозгов и другие известные фигуристы, но среди одиночниц на память приходит лишь чемпионка мира-2018 канадка Кейтлин Осмонд с её кленовым листом и олимпийскими кольцами на запястье. А представить, что нательная живопись появится у кого-то из учениц Тутберидзе, ещё недавно было просто невозможно. В «Хрустальном» строго относятся к малейшим деталям, а уж в случае успеха Косторной правильно подобранный образ был одной из составляющих успеха.

Вряд ли Тутберидзе и её команда допустили бы, чтобы «ангел» из короткой программы Алёны катался с заметной зрителям татуировкой.

Где и какую татуировку сделала Косторная

Вообще кажется, что именно желание избавиться от образа ангела, от роли послушной и покладистой ученицы без права на собственное мнение и подвигло Алёну на импульсивное и резонансное решение. Недаром же в тот же период её жизни Косторная решилась на редкий для одиночниц шаг – она не просто сделала татуировку, а ещё и разместила её на предплечье, которое часто не прикрыто одеждой во время прокатов. В этом поступке вызов обществу (и в том числе бывшему тренеру) читался не меньше, чем в самом переходе после триумфального сезона.

Плющенко не хватило мудрости отказать Косторной. Для Евгения её уход – избавление Чемпион дорого заплатил за ошибку, но теперь у него есть всё, чтобы стать успешным тренером. Получится?

Впервые болельщики заметили татуировку на руке Алёны в апреле 2020 года, на одном из снимков в «инстаграме». На вопрос, сделала ли она тату, Алёна ответила: «Нет, ручкой нарисовала». Окончательно сомнения отпали на этапе Кубка России в Казани, где фигуристка выступала с пластырем в том месте, где предположительно находилась загадочная надпись. Стало очевидно, что девушка прячет художество от посторонних глаз.

Мечта Плющенко о тренерском величии рушится на глазах. Над чемпионом уже смеются После демарша Косторной любые родители трижды подумают, отдавать ли ребёнка к Евгению.

Что именно набито на руке у чемпионки Европы, стало известно благодаря съёмочной группе Первого канала. В сюжете о подготовке Алёны оператор взял татуировку крупным планом, и зрители наконец смогли разглядеть надпись: «Sequitur cor tuum» (в переводе с латыни – «следуй за свои сердцем», — прим. «Чемпионата»).

Татуировка Косторной — не последняя?

Загадочная татуировка была замечена у Косторной ещё до перехода к Плющенко, во время карантина из-за коронавируса, так что в ней не стоит искать скрытый смысл. Понятно и желание спортсменки не афишировать свой поступок, ведь появление на её теле татуировки может вызвать негативную реакцию не только у ценителей прекрасного, но и у арбитров. Вот и приходилось скрывать акт искусства.

Сейчас Алёна оказалась на грани возвращения к Тутберидзе, а первая татуировка всегда будет напоминать ей о бунтарском порыве, возможно, стоившим ей карьеры. Судя по характеру Алёны, после ухода со льда на её теле вполне могут появиться новые татуировки. Осталось лишь дождаться, произойдёт ли это прямо сейчас или дальнейшее разукрашивание себя придётся отложить на сезон-другой.