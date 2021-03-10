Фигуристы сборной России выступили для жены и детей Джигана. Катались прямо вокруг стола

Худайбердиева и Базин помогли рэперу поздравить любимых с 8 марта. Этот опыт Лиза и Егор наверняка запомнят на всю жизнь.

В минувшие праздничные выходные лучшие фигуристы России работали в поте лица. На юбилейном шоу Алексея Мишина в Санкт-Петербурге и гала-вечере «Ледникового периода» в Москве на лёд выходили Евгений Плющенко, Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и многие другие звёзды российского и мирового фигурного катания.

Но, пожалуй, самый необычный формат достался Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину. На выступлении фигуристов сборной России на одной из крупнейших ледовых арен страны было всего пять зрителей. А в центре катка стоял стол, за которым сидели рэпер Джиган, его жена и дочки.

Это выступление Лиза и Егор точно запомнят на всю жизнь.

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Танец для пятерых

Популярный рэп-исполнитель Джиган устроил своей супруге Оксане Самойловой и трём дочерям умопомрачительный сюрприз на 8 марта. Певец привёз ничего не подозревающую жену, а также дочек Ариэлу, Лею и Майю на арену ЦСКА, где всё было пропитано романтикой. Джиган, Оксана и дети прошли через коридор огненных фонтанов и оказалась в самом центре катка, где их уже ждал роскошный стол со свечами и огромной цветочной композицией.

Романтичное настроение усиливала живая скрипичная музыка, а главной частью сюрприза стало выступление фигуристов. На коротком ролике, опубликованном в «инстаграме» Джигана, любители фигурного катания сразу же узнали один из самых ярких, страстных и перспективных дуэтов России. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин катались в луче прожектора и поразили близких Джигана сложными поддержками на высокой скорости.

Фигуристы редко выступают на корпоративах

После своего номера фигуристы сфотографировались с популярным певцом и его супругой, а Егор даже покружил надо льдом дочерей Джигана.

«Показали свою историю семейной жизни для прекрасных Оксаны и Джигана и их красавиц. Делайте своим близким приятные сюрпризы!» — написала Елизавета на своей странице в «Инстаграме».

Надо сказать, Егору и Лизе выпала очень редкая возможность. Несмотря на сумасшедшую популярность фигурного катания, выступать на корпоративах фигуристам доводится крайне редко – слишком большое и капризное рабочее место. Так что участие в семейном празднике Джигана члены сборной России в танцах на льду точно запомнят надолго.

Сюрприз от будущих чемпионов

Дебютный совместный сезон Худайбердиева и Базин провели ровно, но пьедестал на московском этапе Гран-при и чемпионате России в Челябинске им не покорился. Из-за высокой конкуренции в танцах на льду, Лиза и Егор не вошли в состав на чемпионат мира даже в качестве запасных, но наверняка сохранят место в основной сборной России на следующий сезон.

Вообще же у ребят есть всё, чтобы через несколько лет стать первым номером российской команды и бороться за медали крупнейших турниров.

А значит, вполне возможно, что Джиган и его супруга будут с гордостью вспоминать: «А ведь эти ребята когда-то катались только для нас».