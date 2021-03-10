«Ещё один триумф всей России». Как Плющенко победоносно ворвался в шоу-бизнес

Россия бурно обсуждает успех певицы Манижи в отборе на «Евровидение»-2021. Причём тут фигурное катание? Так ведь именно фигурист принял непосредственное участие в первой исторической победе России на самом престижном песенном конкурсе мира.

Вдохновенный прокат Евгения Плющенко на крохотном кусочке льда произвёл мощное впечатление на зрителей и жюри.

Может, и Маниже стоит позвать Загитову или Медведеву?

Как Плющенко нашёл «своего» скрипача

Дружба знаменитого скрипача Эдвина Мартона и Евгения Плющенко началась задолго до «Евровидения». Музыкант и фигурист впервые встретились в 2002 году на ледовом шоу в Швейцарии, обменялись комплиментами и стали сотрудничать.

«Когда работаем, я ничего ему не объясняю, просто начинаю танцевать. Движение пошло, и он начинает играть. Я прыгаю — музыка тоже прыгает. Я еду — и музыка едет вместе со мной. У нас получился уникальный тандем, оказалось, что мы одинаково чувствуем музыку. Я — в движении, а он — в своей скрипке», — вспоминал Евгений в своей автобиографии.

После триумфа Плющенко на Олимпиаде в Турине, который сопровождался музыкой Мартона, друзья организовали собственное масштабное шоу «Золотой лёд Страдивари», которое прошло в 25 городах России. В одном из номеров шоу вместе с Плющенко выступил Дима Билан, что произвело большое впечатление на продюсера Яну Рудковскую. Будущая жена Плющенко решила, что этот трюк может приблизить её к мечте — принести России победу на музыкальной Олимпиаде, как часто называют «Евровидение».

«Я больше не могу без тебя жить». История любви Плющенко обернулась скандальным разводом Чемпион расстался с молодой женой за месяц до рождения ребёнка. А она дала сыну свою фамилию.

«Эта песня про меня, про Диму, про Эдвина»

На национальном отборе Билан выступал один со скромным аккомпанементом под гитару, но для победы в популярном песенном конкурсе требовалось крутое шоу. Рудковская старалась продумать выступление до мелочей. Яна привлекла к номеру Плющенко, а фигурист, в свою очередь, позвал Мартона.

После победы на Олимпиаде Евгений взял перерыв в карьере, поэтому ничего не мешало ему выступить в мае на «Евровидении». К тому же Плющенко хорошо понимал Билана: на своей дебютной Олимпиаде он занял только второе место, прямо как певец на «Евровидении». Мартон тоже с радостью согласился помочь российскому исполнителю, ведь венгерский виртуоз обучался игре на скрипке не где-нибудь, а в Москве.

«Я думаю, что наша песня самая лучшая, трогательная, очень оригинальная. Женя, Страдивари, гениальный голос Димы — это сочетание настолько выделяется из общей массы. 50 лет не было спортсмена на «Евровидении», никогда не было скрипача. Это настолько оригинально и модно, что мы сами будем писать историю», — признавался скрипач «Аргументам и фактам».

Плющенко тоже был воодушевлён оригинальной идеей и вдохновлён мощным текстом композиции. «Эта песня также и про меня, про Диму, про Эдвина. Естественно, были подъёмы, много побед, но много и поражений было. Никогда нельзя опускать руки. Когда я представляю Россию, я хочу стоять на пьедестале только на первом месте и слышать свой гимн», — рассказывал Плющенко.

От секс-бомбы до розового взрыва. Что только не наденут на себя фигуристы! А ещё максимум откровенности и зебра, увидевшая первый снег, – в фотографиях самых странных и смешных костюмов на ЧМ по фигурному катанию.

Номер на «Евровидении» получился очень сложным и рискованным. Все три участника стояли на небольшом кусочке искусственного льда, по которому Плющенко ещё и должен был кататься. Каток принёс команде немало проблем. Прямо перед полуфиналом, когда Россию уже считали одним из главных фаворитов конкурса, его кто-то сломал. Наши конкурсанты оказались на грани фиаско, но благодаря связям Рудковской, замену удалось найти достаточно быстро. Новый каток в Сербию привезли из Чехии менее чем за сутки.

Сложности возникли и с операторами, которые пропускали много важнейших моментов выступления. Они практически не снимали Плющенко и игнорировали момент, когда Билан рвал на себе рубашку.

«Зло помню очень долго». Почему Плющенко на год отлучили от фигурного катания Неужели Евгений пострадал за критику Федерации фигурного катания России?

Билан, Плющенко и Мартон сотворили историю

Главное выступление прошло без заминок. В финале Билан пел в самом конце и имел наибольшие шансы запомниться зрителям. По результатам телеголосования Россия выиграла с внушительным отрывом в 42 балла и заработала первую и пока единственную победу на «Евровидении». Вся команда прыгала и кричала от счастья. Вся команда прыгала и кричала от счастья. Позже победителей поздравил Владимир Путин, занимавший пост премьер-министра РФ.

«Эта победа стала возможной благодаря напряженной работе и усилиям всей команды. Это не только личный успех Димы Билана, но и ещё один триумф всей России», — говорилось в поздравительной телеграмме.

«Мы поддержали нашу страну. Россия сейчас в таком фаворе: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, ЦСКА в баскетбольной Евролиге, хоккейной сборной на чемпионате мира. Теперь вот успех на «Евровидении», — радовался Евгений.

После «Евровидения» связи конкурсантов не оборвались. Эдвин ещё не раз помогал Евгению с музыкой к выступлениям. Плющенко женился на Яне Рудковской и воспитывает с ней двух сыновей. А крёстным Александра Плющенко стал Дима Билан.

Фигурное катание ещё тогда начало проникать во все сферы жизни и приносить России успех не только в спорте. Кто знает, может, для следующей победы нашей страны на «Евровидении» как раз не хватает изюминки в виде фигуриста. Только представьте, какой фурор могли бы произвести Загитова или Медведева.