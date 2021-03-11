В жизни Марии Сотсковой продолжается чёрная полоса. Недавно девушка осталась без мужа, а теперь лишилась и любимого дела.

Плата за безграмотность. Как известную российскую фигуристку отлучили от спорта на 10 лет

Успешная карьера в фигурном катании – далеко не залог безоблачной жизни после ухода из спорта. Пока Медведева и Загитова купаются в лучах славы и заключают огромные контракты, другая известная российская фигуристка получает один удар судьбы за другим.

Медалистка чемпионатов России и финала Гран-при, участница Олимпийских игр Мария Сотскова оказалась в центре очень некрасивой допинговой истории. Приём запрещённого вещества и попытка скрыть этот факт оставили Марию без фигурного катания аж на 10 лет, а халатность бывшей спортсменки обратила против неё болельщиков и специалистов.

Ещё бы, ведь махинации Сотсковой могут обойтись нашим фигуристам очень дорого.

Почему Сотскову наказали настолько сурово

Долгое время выступления Марии Сотсковой радовали фанатов по всему миру. Эффектная фигуристка не терялась на фоне более звёздных Алины Загитовой и Евгении Медведевой, и, даже несмотря на не самые высокие результаты, имела собственных поклонников и положительный имидж.

Венцом карьеры для Марии стало выступление на Олимпиаде в Пхёнчхане. Фигуристка не справилась с волнением и оказалась далеко от пьедестала, а через пару лет объявила о завершении карьеры, которое по большому счёту никого не удивило. Правда, вместо спокойного прощания с публикой 20-летнюю фигуристку ждал небывалый скандал, повлёкший за собой суровое наказание.

В марте 2020 года допинг-офицеры РУСАДА прибыли к Марии, чтобы взять тест во внесоревновательный период. Спортсменка объясняла, что уже не тренируется и фактически завершила карьеру. Однако официального заявления от Марии ни в Федерацию фигурного катания на коньках России, ни в РУСАДА не поступало, поэтому ей всё-таки пришлось сдать анализ. В нём был обнаружен запрещённый препарат (по некоторой информации – фуросемид).

Сотскова пыталась объяснить это тем, что данный препарат был выписан врачами, но выяснилось, что клиника, в которой Мария проходила лечение, не имеет лицензии. Обвинения в фальсификации составляющей допинг-контроля привели к очень жёсткому наказанию – отстранению от любой деятельности, связанной со спортом, сроком на 10 лет.

Мария заплатила высокую цену за юридическую безграмотность – её отлучили от спорта на долгих 10 лет.

Соперница Загитовой и Медведевой попалась на допинге. Сотскову дисквалифицируют на 10 лет? Мария защищала честь сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Тренерская карьера под запретом

Дисквалификация Сотсковой стала большим ударом по её репутации. Ещё осенью Мария открывала набор спортсменов первого юношеского разряда в свою группу в школе «Лидер», пообещав подготовить фигуристов к соревнованиям, помочь им сдать нормативы и тесты по скольжению. Теперь же от этих планов придётся отказаться, поскольку санкции РУСАДА распространяются и на тренерскую деятельность. Мария может заниматься с юными фигуристами, но не имеет права готовить их к соревнованиям.

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Новость о длительной дисквалификации Сотсковой появилась ещё в сентябре, а сейчас РУСАДА официально объявило о причинах и сроках наказания. Сложно представить, что пришлось пережить Марии за это время, тем более на проблемы с допингом наложились и трудности в личной жизни. Супруг фигуристки, продюсер и композитор Михаил Омельчук сообщил о разводе менее чем через полгода после заключения брака. Невольно возникает желание пожалеть молодую девушку, переживающую тяжёлый период. Но снимать ответственность с Марии неправильно, ведь её поступки бросают тень на действующих фигуристок и портят репутацию всего российского фигурного катания.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чем грозит проступок Сотсковой российским фигуристкам

После скандального отстранения на спортсменку обрушился шквал критики, причём не только от болельщиков, но и от специалистов. Илья Авербух назвал поведение Сотсковой ударом для российского спорта.

«У Маши, помимо этой справки, уже стояли флажки. От такой безалаберности мы потом на Олимпиаде без флага! Пора уже понимать всю ответственность каждому спортсмену! Легче всего всё валить на функционеров, сложнее гораздо найти собственную дисциплину, понять ответственность, и за своих коллег спортсменов в том числе. И не надо путать- быть добрым и быть добреньким! Из-за такого вот вашего «да отстаньте вы от человека» мы не можем никак выбраться из этой допинговой ямы», — возмущался Авербух.

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Поддержала его позицию и Татьяна Тарасова, которая считает, что часть ответственности за происходящее лежит и на последнем тренере Марии — Светлане Соколовской.

«Ей всё равно, на сколько её дисквалифицируют, потому что она выступать больше не будет. Если бы такое случилось с моим спортсменом, меня бы бывший глава федерации Валентин Писеев на тот свет отправил. Потому что прямая вина была бы на мне. Потому что мы, тренеры, учим их жить в спортивном мире. Учим их бороться. Тренеру важно знать, с кем работаешь и что от тебя ждать», — цитирует Тарасову «РИА Новости».

Положительная допинг-проба Сотсковой, отягощённая фальсификацией документов, не только показывает, что проблема допинга в фигурном катании всё-таки существует, но и даёт очередной мощный козырь в руки тех, кто ратует за максимально суровое наказание для российского спорта. На ближайшие два года Россия уже осталась без флага и гимна на крупнейших турнирах.

И дай бог, чтобы проступок Сотсковой не стал одним из поводов для продления этого несправедливого наказания.