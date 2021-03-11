Чемпионка критиковала американский сериал о фигурном катании, а теперь снимается в российском проекте «Последний аксель».

«Влюбила в себя всю площадку». Как Медведева дебютировала в роли актрисы

Евгения Медведева использует паузу в карьере на полную. Не имея возможности соревноваться, двукратная чемпионка мира активно выступает в шоу, участвует в рекламных кампаниях и даже попробовала себя в качестве актрисы.

В сериале о фигурном катании «Последний аксель» Женя не только играет саму себя, но и консультирует авторов проекта.

Так как же чемпионка оказалась на съёмочной площадке? И чем её не устроил американский сериал о фигуристах?

Медведева идёт в кино

Даже несмотря на пропуск соревнований, сезон у Медведевой получился насыщенным. Фигуристка вернулась к Этери Тутберидзе, поучаствовала в ледовых и телевизионных шоу, стала капитаном в командном турнире и заработала несколько новых рекламных контрактов. Евгения продолжает держать марку, оставаясь одной из самых востребованных фигуристок планеты. А теперь ещё пробует себя и в киноиндустрии.

В сериале «Последний аксель» о непростой судьбе провинциальной фигуристки, рвущейся к всемирной славе, Медведева сыграет саму себя и выступит в качестве консультанта. Помимо ученицы Тутберидзе, за фактчекинг в сериале будут отвечать её мама Жанна Девятова и олимпийский чемпион Алексей Ягудин, которому также досталась роль хореографа.

Чем Медведевой не понравился американский сериал

Медведева известна любовью к сериалам и тщательно следит за всеми новинками. Два года назад Женя даже не удержалась от критики проекта Netflix «Цепляясь за лёд». Больше всего чемпионку задело, что фигуристы в сериале много выпивали. Женя не пожалела времени и записала десятиминутную лекцию об алкоголе в фигурном катании.

«После сериала «Spinning Out» многие у меня спрашивали, правда ли фигуристы пьют так много алкоголя. Напрямую спрашивали: «Евгения, а ты правда так много пьёшь?» Видимо, люди сопоставляют: в сериале героиня идёт к мечте, к Олимпийским играм, а я участвовала в Олимпийских играх. Героиня сериала чуть ли не каждый вечер приходила в бар и выпивала очень-очень много алкоголя. Это неправильно и это неправда. Фигуристы себе такого не позволяют. Не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе настолько расслабиться», — возмущалась Медведева.

Предметом шуток среди болельщиков фигурного стало и то, что в «Цепляясь за лёд» вершиной мастерства считался тройной тулуп. И это в эпоху, когда даже с одним четверным прыжком трудно рассчитывать на крупные победы. Пожалуй, сериал от Netflix — лучший аргумент в пользу того, что кинокартинам про спорт нужны профессиональные консультанты.

Уверенная и проникновенная. Медведева не затеряется даже на фоне лучших фигуристок мира Евгения безупречно исполнила трогательный показательный номер. И довела зрителей до мурашек!

Притягательный танец Медведевой

Продюсеры «Последнего акселя» отнеслись к созданию сериала со всей ответственностью, а привлечение к проекту Медведевой помогло воссоздать мир фигурного катания с максимальной достоверностью.

«Фигурное катание – один из самых любимых в народе видов спорта, поэтому неточностей тут быть не должно. Евгения Медведева и её команда нам очень помогли даже в таких нюансах, как взаимоотношения девочек-спортсменок в раздевалках, подготовка к выходу на лёд, ритуалы перед или после выступлений, все эти тонкости помогают сделать историю достоверной», – рассказала продюсер Дарья Легони-Фиалко.

Но на работе над деталями сценария Женя не остановилась. Недавно она сама вышла на съёмочную площадку в роли камео. В первый съёмочный день двукратная чемпионка мира исполнила красивый чувственный танец на фоне интерактивных экранов. Фигуристке сделали эффектную причёску с пышными кудрями, а выступала она в чёрном обтягивающем костюме.

«Как прошёл съёмочный день? Для меня необычно, немного нервничала. Но на съёмочной площадке царит такая дружеская атмосфера, что уже непосредственно перед съёмками расслабилась, и всё нормально получилось.

Тренироваться мне, конечно, привычнее – я не профессиональная актриса и не актриса в принципе, но я старалась», – сказала Медведева.

«Это момент твоей силы». Как уход от Тутберидзе помог Медведевой осуществить мечту Женя избавилась от привычных образов и наконец перевоплотилась в гейшу. Хотя бы ради этого стоило уехать из России!

Медведева влюбила в себя всю площадку

Евгения произвела большое впечатление на создателей проекта. За её выступлением внимательно следила вся съёмочная группа.

«Евгения Медведева — собственной персоной на «Последнем акселе». Консультант сериала, начинающая актриса, дива, камео. Влюбила в себя всю площадку», — поделилась продюсер Екатерина Ласкари.

Сюжет сериала не отличается особой оригинальностью — фигуристка Катя приезжает в Москву после смерти отца-тирана, чтобы попасть в команду строгого тренера и выступить на чемпионате мира. Пока неизвестно, насколько масштабную роль в этом проекте сыграет Медведева, но можно сказать точно, что правки от Жени сделают этот сериал качественнее.

А присутствие двукратной чемпионки мира в кадре наверняка привлечёт к проекту повышенное внимания. Возможно, на это продюсеры и рассчитывали, приглашая Медведеву.