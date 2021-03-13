«Уберите это немедленно». Почему костюм российского фигуриста вызвал громкий скандал

Отдельной оценки за костюм в фигурном катании не предусмотрено, но, пожалуй, ни в одном другом виде спорта внешний вид атлета не играет настолько важную роль. Удачный костюм способен улучшить восприятие образа и превратить спортивную программу в произведение искусства.
Но порой эксперименты с одеждой приводят к громким скандалам. Так, российский фигурист Антон Шулепов из-за нестандартного подхода к выбору наряда столкнулся с обвинениями в оскорблении по национальному признаку и вызвал массу критики со стороны еврейских правозащитных организаций.
Так что же не так с костюмом российского фигуриста?
Круче, чем у Липницкой?
В фигурном катании случаются невероятные сюжеты, когда всего одна деталь меняет ход событий. Ей может стать новый крутой прыжок, необычная музыка, а иногда и наряд спортсмена. Например, Юлию Липницкую во всём мире знают как «девочку в красном пальто». Её олимпийская программа «Список Шиндлера» получила самые высокие оценки, а создатель ленты Стивен Спилберг даже отправил российской фигуристке письмо, в котором признался, что её выступление тронуло его до слёз.
Спустя пять лет к теме фильма вернулся известный российский фигурист Антон Шулепов, и его образ тоже оказался эффектным и запоминающимся. Наряд Шулепова даже вошёл в список номинантов на премию ISU Skating Awards в категории «Лучший костюм». Правда, очень скоро был исключён из конкурса.
В 2019 году на этапах Гран-при во Франции и Японии Антон выступал в сером пиджаке с жёлтой звездой с левой стороны и порядковым номером под ней. Чисто визуально костюм Шулепова напоминал сочетание униформы надзирателя концлагеря и робы заключённого. Такое смелое дизайнерское решение насторожило общественность и стало причиной громкого скандала. Из-за Звезды Давида, которую нацисты заставляли евреев носить на одежде во время Второй мировой войны, фигуриста заподозрили в антисемитизме.
Костюм Шулепова подвергся жёсткой критике
Настоящий резонанс произошёл сразу после того, как наряд Шулепова был номинирован на премию ISU в категории «Лучший костюм». В соцсетях появилось множество комментариев с критикой в адрес спортсмена и чиновников и призывами убрать Шулепова из номинантов:
— Фигуристы-евреи и фанаты вообще не должны на это смотреть. Ещё хуже, что ISU, по-видимому, считает, что этот костюм заслуживает похвалы.
— Номинация этого костюма как лучшего ощущается как удар по лицу.
— Когда я понял, что Шулепов действительно будет кататься в этом костюме, мне стало плохо.
—Страдания целого народа – не повод для развлечений. Уберите это немедленно.
Возмущены образом Шулепова были и представители некоторых правозащитных организаций. Так, глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт раскритиковал нестандартный подход фигуриста к выбору костюмов и назвал действия ISU провокативными.
«Понимая потребность фигуристов в креативном подходе к выбору костюмов, очевидное решение Шулепова пробудить болезненные образы Холокоста в ходе своего выступления стало нетактичным и оскорбительным.
Мы удивлены, что Международный союз конькобежцев изначально опубликовал фотографию костюма в номинации «Костюм года». Жёлтая звезда Давида или другие образы концентрационных лагерей не должны быть представлены в фигурном катании», — сказал Гринблатт в интервью изданию The Guardian.
«История одного героя»
Такая реакция огорчила Антона и его тренера Кирилла Давыденко. По их словам, у них не было намерений кого-то оскорбить, а жёлтая звезда на груди фигуриста была лишь символом, напоминающем о несправедливой гибели людей.
«Это именно костюм под фильм «Список Шиндлера». Кто фильм смотрел, знает, что сам Шиндлер состоял в партии нацистов, но он спасал людей и в начале фильма был в классическом костюме дипломата, а после войны спасшиеся евреи сами вручили ему робу. С одной стороны, я изначальный Шиндлер, а с другой — тот человек, который спас людей», — говорил Шулепов «Спорт-экспресс».
Лента Спилберга, основанная на реальных событиях, рассказывает историю немецкого бизнесмена и члена НСДАП Оскара Шиндлера, который спас около 1200 польских евреев во время Холокоста, поэтому выбор костюма для программы Антона не кажется странным. Каждая деталь в выступлении Шулепова была важна, потому что из этого складывалась большая драматическая история.
«Я пытался передать характер самого Шиндлера, я никак не изображал из себя нациста. Я же не мог катать, как Юлия Липницкая, «девочку в красном». Взял главного героя», — отмечал фигурист.
ISU пошёл на попятную
Тем не менее, трогательное признание Шулепова не произвело впечатление на чиновников из ISU — давление на них было столь велико, что уже через несколько дней после оглашения списка номинантов было выпущено заявление, в котором сообщалось об ошибке с выбором костюма российского фигуриста — оказалось, имелся в виду его наряд из короткой программы.
Также в ISU извинились за упоминание печальных исторических событий и подчеркнули, что ни организация, ни фигурист не хотели причинить кому-то боль.
«ISU уважает всех жертв и семьи, пострадавших от Холокоста, и вновь приносит извинения за решение номинировать костюм Шулепова на голосование», — уточнили в организации.
При этом ISU не запретил спортсмену продолжать выступать в скандальном костюме, поскольку он не нарушил правило 501, согласно которому одежда должна отражать характер выбранной музыки.
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