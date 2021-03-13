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Скандал вокруг костюма фигуриста Антона Шулепова: обвинения в антисемитизме, исключение из номинантов на премию

Скандал вокруг костюма фигуриста Антона Шулепова
Екатерина Авдонина
«Уберите это немедленно». Почему костюм российского фигуриста вызвал громкий скандал
Образ Антона Шулепова из программы «Список Шиндлера» спровоцировал волну возмущений. Чиновникам пришлось признать ошибку и извиниться.
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Отдельной оценки за костюм в фигурном катании не предусмотрено, но, пожалуй, ни в одном другом виде спорта внешний вид атлета не играет настолько важную роль. Удачный костюм способен улучшить восприятие образа и превратить спортивную программу в произведение искусства.

Но порой эксперименты с одеждой приводят к громким скандалам. Так, российский фигурист Антон Шулепов из-за нестандартного подхода к выбору наряда столкнулся с обвинениями в оскорблении по национальному признаку и вызвал массу критики со стороны еврейских правозащитных организаций.

Так что же не так с костюмом российского фигуриста?

Круче, чем у Липницкой?

В фигурном катании случаются невероятные сюжеты, когда всего одна деталь меняет ход событий. Ей может стать новый крутой прыжок, необычная музыка, а иногда и наряд спортсмена. Например, Юлию Липницкую во всём мире знают как «девочку в красном пальто». Её олимпийская программа «Список Шиндлера» получила самые высокие оценки, а создатель ленты Стивен Спилберг даже отправил российской фигуристке письмо, в котором признался, что её выступление тронуло его до слёз.

Спустя пять лет к теме фильма вернулся известный российский фигурист Антон Шулепов, и его образ тоже оказался эффектным и запоминающимся. Наряд Шулепова даже вошёл в список номинантов на премию ISU Skating Awards в категории «Лучший костюм». Правда, очень скоро был исключён из конкурса.

В 2019 году на этапах Гран-при во Франции и Японии Антон выступал в сером пиджаке с жёлтой звездой с левой стороны и порядковым номером под ней. Чисто визуально костюм Шулепова напоминал сочетание униформы надзирателя концлагеря и робы заключённого. Такое смелое дизайнерское решение насторожило общественность и стало причиной громкого скандала. Из-за Звезды Давида, которую нацисты заставляли евреев носить на одежде во время Второй мировой войны, фигуриста заподозрили в антисемитизме.

Лёд и музыка из фильмов. Яркие выступления в женском одиночном катании
Загитова в образе роковой Лары Крофт, а Липницкая — девочка в красном пальто от Спилберга. Чем ещё удивляли публику фигуристки?

Костюм Шулепова подвергся жёсткой критике

Настоящий резонанс произошёл сразу после того, как наряд Шулепова был номинирован на премию ISU в категории «Лучший костюм». В соцсетях появилось множество комментариев с критикой в адрес спортсмена и чиновников и призывами убрать Шулепова из номинантов:

— Фигуристы-евреи и фанаты вообще не должны на это смотреть. Ещё хуже, что ISU, по-видимому, считает, что этот костюм заслуживает похвалы.

— Номинация этого костюма как лучшего ощущается как удар по лицу.

— Когда я понял, что Шулепов действительно будет кататься в этом костюме, мне стало плохо.

—Страдания целого народа – не повод для развлечений. Уберите это немедленно.

Возмущены образом Шулепова были и представители некоторых правозащитных организаций. Так, глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт раскритиковал нестандартный подход фигуриста к выбору костюмов и назвал действия ISU провокативными.

«Понимая потребность фигуристов в креативном подходе к выбору костюмов, очевидное решение Шулепова пробудить болезненные образы Холокоста в ходе своего выступления стало нетактичным и оскорбительным.

Мы удивлены, что Международный союз конькобежцев изначально опубликовал фотографию костюма в номинации «Костюм года». Жёлтая звезда Давида или другие образы концентрационных лагерей не должны быть представлены в фигурном катании», — сказал Гринблатт в интервью изданию The Guardian.

«История одного героя»

Такая реакция огорчила Антона и его тренера Кирилла Давыденко. По их словам, у них не было намерений кого-то оскорбить, а жёлтая звезда на груди фигуриста была лишь символом, напоминающем о несправедливой гибели людей.

«Это именно костюм под фильм «Список Шиндлера». Кто фильм смотрел, знает, что сам Шиндлер состоял в партии нацистов, но он спасал людей и в начале фильма был в классическом костюме дипломата, а после войны спасшиеся евреи сами вручили ему робу. С одной стороны, я изначальный Шиндлер, а с другой — тот человек, который спас людей», — говорил Шулепов «Спорт-экспресс».

Лента Спилберга, основанная на реальных событиях, рассказывает историю немецкого бизнесмена и члена НСДАП Оскара Шиндлера, который спас около 1200 польских евреев во время Холокоста, поэтому выбор костюма для программы Антона не кажется странным. Каждая деталь в выступлении Шулепова была важна, потому что из этого складывалась большая драматическая история.

«Я пытался передать характер самого Шиндлера, я никак не изображал из себя нациста. Я же не мог катать, как Юлия Липницкая, «девочку в красном». Взял главного героя», — отмечал фигурист.

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ISU пошёл на попятную

Тем не менее, трогательное признание Шулепова не произвело впечатление на чиновников из ISU — давление на них было столь велико, что уже через несколько дней после оглашения списка номинантов было выпущено заявление, в котором сообщалось об ошибке с выбором костюма российского фигуриста — оказалось, имелся в виду его наряд из короткой программы.

Также в ISU извинились за упоминание печальных исторических событий и подчеркнули, что ни организация, ни фигурист не хотели причинить кому-то боль.

«ISU уважает всех жертв и семьи, пострадавших от Холокоста, и вновь приносит извинения за решение номинировать костюм Шулепова на голосование», — уточнили в организации.

При этом ISU не запретил спортсмену продолжать выступать в скандальном костюме, поскольку он не нарушил правило 501, согласно которому одежда должна отражать характер выбранной музыки.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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