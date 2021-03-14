Поражение фигуристки Плющенко снова обернулось скандалом

Мама Софьи Титовой раскритиковала судей после поражения дочери от подопечной Тутберидзе. А ведь девочка упустила победу по своей вине.

Этот сезон принёс академии Плющенко массу огорчений. Косторная не попала на чемпионат мира и со скандалом вернулась к Тутберидзе. Трусова провалилась на Гран-при и упростила контент из-за травмы. Жилина находится в полностью разобранном состоянии.

Лучиком света для «ангелов» была Софья Титова. 12-летняя фигуристка перешла от Тутберидзе к Плющенко без серьёзных достижений и перспектив, но смогла освоить тройной аксель, вовсю учит четверные и выигрывала все турниры, в которых принимала участие.

Впрочем, провести весь сезон без поражений Софье всё-таки не удалось, а проигрыш Титовой ученице Тутберидзе обернулся новым судейским скандалом. Мама девочки возмущена решениями арбитров и оскорбляет тех, кто с ней не согласен.

Фигуристы Плющенко вообще умеют проигрывать достойно?

Ученик Тутберидзе победил с двумя падениями

На волне популярности фигурного катания даже детские турниры с участием подопечных Тутберидзе и Плющенко вызывают большой интерес у болельщиков. И пусть трибуны на мемориале Станислава Жука в Саранске зияли пустотами, в интернете за трансляцией следили тысячи зрителей. Турнир, имеющий статус первенства России для фигуристов младшего возраста, собрал восходящих звёзд нашего фигурного катания.

В отличие от привычного формата спортсмены выступали в трёх видах программы: к короткой и произвольной добавились «элементы» — исполнение прыжков, дорожки и вращения без музыки и без оценки за компоненты.

В соревнованиях мальчиков старшей группы Николай Колесников из «Хрустального» сорвал оба четверных прыжка в произвольной программе, но запаса, добытого в первых двух видах, ему хватило для уверенной победы. Талантливый одиночник пытается доказать, что Этери Георгиевна умеет добиваться успеха не только с девочками, правда, у его предшественников при переходе во взрослые неизменно возникали проблемы. Будем надеяться, что Колесникову удастся сохранить самобытный и завораживающий стиль катания на долгие годы.

Ученица Плющенко разгромила фигуристок Тутберидзе. Не зря Софья ушла от Этери! В «Хрустальном» у Титовой мало что получалось. А теперь она лучшая фигуристка России в своём возрасте!

Поражение из-за глупой ошибки

Самая сильная интрига была в состязаниях девочек старшей группы. 12-летняя Софья Титова перешла к Плющенко от Тутберидзе ещё в сезоне-2018/19 и именно под его руководством добилась статуса одной из самых перспективных фигуристок России в своём возрасте. В этом сезоне Титова выиграла все три турнира, где участвовала, включая январское первенство Москвы. Там Соня не оставила шансов подопечным Тутберидзе, опередив ставшую пятой Алису Двоеглазову почти на 25 баллов.

В начале февраля Титова выучила тройной аксель, за что получила от Плющенко смартфон последней модели. В Саранск самая успешная представительница академии «Ангелы Плющенко» ехала за очередной победой, но стала лишь второй. В короткой программе Софья допустила помарку на двойном акселе и совсем чуть-чуть уступила Двоеглазовой. В элементах здорово проявила себя другая ученица Тутберидзе – Дарья Садкова. Всё решалось в произвольной программе, где Двоеглазова прекрасно исполнила приятную и подходящую возрасту программу «Жизель», но упала с четверного тулупа и дала шанс соперницам.

Плющенко научил 11-летнюю фигуристку четверным прыжкам. Гегемонии Тутберидзе конец? Софья Титова раньше тренировалась у Этери, но успехов не добилась. А с Плющенко уже крутит сложнейшие элементы, даже видео есть.

Титова даже без элементов ультра-си могла опередить Алису и взять очередной титул, но оказалась позади из-за обидной и редкой ошибки. Каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов был запланирован у Сони на самое начало второй половины и должен был принести ей бонусную надбавку. Но девочка поторопилась и сделала каскад в первой половине. Из-за досадной неточности Титова потеряла 1,24 балла, а проигрыш Двоеглозовой составил всего 0,87 балла. Получается, от победы ученицу Плющенко отделило всего несколько секунд.

Скандал в «инстаграме»

Конечно, упускать победу на одном из важнейших турниров сезона из-за нелепого промаха очень обидно и неприятно, но никакой катастрофы для Титовой не произошло. Девочка прочувствовала, что у неё есть сильные конкурентки, и получила мотивацию для дальнейшей работы, а тренеры должны извлечь урок и уделять больше внимания мелочам, связанным с правилами.

Однако мы уже привыкли, что практически ни одно поражение учеников Плющенко не обходится без оправданий от него или его команды. В неудачах виноваты то судьи, то травмы, то ещё что-нибудь. Вот и на этот раз ответственность за поражение Титовой от Двоеглазовой была возложена на судей. Причём с заявлением выступил не Плющенко, а мама самой фигуристки, которая ведёт её аккаунт в «инстаграме».

«Справедливость – это не про мой любимый вид спорта! Но это закаляет меня и делает сильнее, благодарю всех за поддержку и добрые слова и желаю фигурному катанию оставаться чистым видом спорта!

Когда-то моему тренеру тоже не присудили победу на ОИ в Ванкувере-2010, но он стал сильнее и доказал себе: всё возможно!

А протокол, в котором забыли дать надбавку за каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, пусть останется на совести судей! Спасибо, работаем дальше», — говорится в сообщении на странице Софьи Титовой.

Плющенко должен научить своих фигуристов проигрывать достойно

Многие пользователи интернета восприняли заявление на странице Титовой как нежелание спортсменки принять поражение и неумение проигрывать достойно. Мама фигуристки отреагировала на критику резко и даже грубо. После поражения дочери от подопечной Тутберидзе женщина устроила скандал в «инстаграме». Она сообщила, что аккаунт Софьи ведут родители, и что команда фигуристки спорит не с победой Двоеглазовой, а с «судейством в одну калитку». Также она призвала судей одинаково относиться ко всем участникам: «Судьи, судите честно! Мы вас уважаем! Уважайте нас!».

К сожалению, таким поведением тот, кто ведёт аккаунт юной фигуристки, служит ей недобрую службу. Жалко, что противостояние школ и поиск причины собственных неудач во внешних факторах проник уже и в детские соревнования.

Остаётся надеяться, что Плющенко, в карьере которого было несколько обидных поражений, всё-таки научит своих подопечных проигрывать достойно. Пока, кажется, они этого вообще не умею