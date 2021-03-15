«Мы никому не проиграли!» Как Плющенко отказывается признавать поражения своих фигуристок

Евгений мастерски оправдывает неудачи своих учеников. Но разве для этого нужен тренер?

Практически ни одно поражение учеников Евгения Плющенко в этом сезоне не обходится без скандалов. После второго места 12-летней Софьи Титовой на первенстве России по младшему возрасту Евгений, не изменяя себе, возложил ответственность за результат на судей.

Арбитры, по мнению Плющенко, вообще неровно дышат к его подопечным. А кроме того, добраться до вершины им мешают травмы, болезни, проблемы с коньками и нехватка времени на адаптацию.

Плющенко постоянно оправдывается и отказывается признавать поражения своих фигуристов. Но разве для этого нужен тренер?

Тысяча оправданий для Жилиной

Чаще других Евгению в этом сезоне приходилось защищать Веронику Жилину. После перехода к Плющенко результаты фигуристки упали, а о победах пришлось забыть, хотя сезон у Жилиной начался неплохо. Фигуристка выдала безупречный прокат с четверным тулупом на первенстве Москвы, но из-за грубой ошибки в короткой программе проиграла ученице Тутберидзе Софье Акатьевой. Однако Плющенко проигнорировал объективную реальность и поражения не признал.

«Сезон открыт чемпионским прокатом!» — написал Евгений в своём «инстаграме».

На этапе Кубка России в Казани Жилина тоже выглядела неплохо, но никаких шансов в борьбе с Акатьевой у неё не было. Отставание Ники превысило 30 баллов. Плющенко быстро нашёл этому объяснение, но некоторые болельщики поставили его слова под сомнения.

«Ника, ты большая молодец! Горжусь, что у 12-летней девочки такой характер! Боец! Незадолго до стартов ты победила COVID-19!» — писал Евгений.

В провале фигуристок Плющенко виноваты все, кроме него. Над чемпионом уже смеются! Жилина трижды упала и проиграла катастрофические 40 баллов. Помешали проблемы с коньками. Может, хватит оправданий, Евгений?

Для поражения на заключительном этапе Кубка России Плющенко тоже нашёл причину. Вероника напрочь завалила произвольную программу, но серебро удержать смогла. По версии Плющенко, в провальном выступлении были виноваты коньки.

«В ботинке у неё была поролоновая губка, которая страховала ногу, но после перевязки она съехала на язычок ботинка и очень сильно давила, так что во время проката она думала уже не о программе, а как доехать её до конца – стёрла ногу в кровь. Но Вероника – умница, боец, ведь она очень сильно болела, плюс была травма спины, но несмотря на это отработала, выстояла, пошла на сложнейшую программу», — рассказывал Плющенко.

Плющенко рассказал, что Жилина стёрла ногу в кровь во время выступления на Кубке России

Каждое поражение Ники Евгений сопровождал оправдательными комментариями. Казалось, сейчас девочка до конца вылечится после болезней, поменяет коньки, и результаты сразу рванут ввысь. Но во второй половине сезона Жилина шла по нисходящей: за 12-м местом на первенстве России последовало восьмое в финале Кубка и неудачный прокат на юбилее Алексея Мишина. Казалось, уже невозможно не заметить причинно-следственную связь между регрессом талантливой фигуристки и её переходом от Тутберидзе к Плющенко. Но Евгений вновь нашёл спаду Вероники собственное объяснение.

«Последнее время она стала стабильнее, по крайней мере, на тренировках. Но Веронике нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям после смены тренеров, школы», — говорил Евгений.

Плющенко: мне не нужно, чтобы девочки катали в 12-13 великолепно, а в 15-16 заканчивали

«Алёна попала к нам в сложный для неё период»

Неудачно сложился сезон в академии Плющенко и у Алёны Косторной. Девушка перестала быть номером один в мире, а чуть ли не каждый её прокат вызывал чувство разочарования. Евгений же постоянно акцентировал внимание на том, что у Алёны проблемы со здоровьем. Тренер подчёркивал, что Косторная пришла к нему в нулевой форме и с травмами. Разговоры о повреждениях Алёны шли весь сезон. Фигуристка снималась с соревнований, а если и выступала, то без десятой доли былого великолепия.

«Она заболела коронавирусом, а потом случилось осложнение. Алёна попала к нам в сложный для себя период: два месяца болезни, почти два месяца без тренировок — это очень тяжело, ну и жёсткий пубертат. У неё и сейчас есть проблемы со здоровьем, и она это знает», — говорил Плющенко ТАСС уже после ухода фигуристки.

Мечта Плющенко о тренерском величии рушится на глазах. Над чемпионом уже смеются После демарша Косторной любые родители трижды подумают, отдавать ли ребёнка к Евгению.

«Я тоже был странным образом вторым»

Главным поставщиком первых мест для академии в этом сезоне была Софья Титова. Именно с ней Плющенко связывал свои тренерские надежды ещё до скандальных трансферов Трусовой, Косторной и Жилиной. Весь сезон Евгений поздравлял спортсменку с успехами, дарил дорогие подарки. Но под конец сезона начинающему тренеру пришлось искать оправдания и для Титовой.

Софья уверенно выступила на первенстве России по младшему возрасту, но из-за преждевременно исполненного каскада лишилась надбавки. Этих баллов ей и не хватило для победы. Софья после оглашения результатов горько расплакалась, а вскоре в её «инстаграме» появился критический пост в адрес судей. Плющенко поддержал свою подопечную и сравнил её ситуацию со своим поражением на Олимпиаде в Ванкувере.

«Я тоже был странным образом вторым и очень хорошо понимаю твои эмоции! Все эти испытания сделали меня сильнее, злее и выносливее! После этого беспредела поменяли систему судейства в фигурном катании.

Ты не проиграла ни одного старта в этом сезоне, а вчера это было что? Вот именно, всё «это» делает нас с тобой ещё сильнее! Что ещё добавить? Пока все школы фигурного катания будут молчать про всё это безобразие, «оно» и будет продолжаться», — написал Плющенко.

«Судите честно! Уважайте нас». Поражение фигуристки Плющенко снова обернулось скандалом Мама Софьи Титовой раскритиковала судей после поражения дочери от подопечной Тутберидзе. А ведь девочка упустила победу по своей вине.

«Несмотря на травму, Саша не снялась»

В случае с Александрой Трусовой основные недовольства Плющенко были связаны с заниженными оценками Саши. Евгений всем своим видом в «кисс энд край» выражал возмущение баллами ученицы. Тренер мотал головой, показывал палец вниз, а после писал гневные посты в «Инстаграме»: «Твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Всё мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает!»

О травмах Трусовой Плющенко заявил только после чемпионата России. Тренер был горд за свою ученицу и отказался признавать поражение.

«Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний день. Я знаю одно, что с твоей силой и характером, желанием учиться новому, ты добьёшься самых высоких вершин в нашем виде спорта!

Как правильно сказала Великая Татьяна Анатольевна Тарасова, а также многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи – ты никому не проиграла вчера! Мы никому не проиграли!» — писал Плющенко.

На собственном примере

По логике Плющенко, победы достаются его ученикам честно, а вот в поражения всегда виноват кто-то другой. Или что-то. За этот сезон Евгений так поднаторел в поиске оправданий, что уже больше похож на адвоката, чем на тренера. Возможно, такая линия поведения Плющенко основана на его личном опыте. В поражении от Ягудина на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити он обвинил психолога Рудольфа Загайнова, якобы способствовавшего его падению, а ответственность за серебро в Ванкувере возложил на судей.

Это не помешало (а может, даже помогло) Евгению стать двукратным олимпийским чемпионом. Но далеко не факт, что такая тактика принесёт пользу его подопечным, ведь умение правильно реагировать на поражения – важная составляющая будущих побед.