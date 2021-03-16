Пошли на принцип. Почему соперницу российских фигуристок не пустили на чемпионат мира

Одна из сильнейших зарубежных фигуристок не приедет на чемпионат мира в Стокгольм. Ещё недавно Ю Ён восхищала сложнейшими прыжками, бросала вызов россиянкам и вела гонку с Александрой Трусовой за место в истории.



Как же вышло, что одна из основных надежд остального мира на борьбу с российской гегемонией даже не попала на главный старт сезона?

Гонка с Трусовой за место в истории

После Олимпиады в Сочи корейцы в каждой мало-мальски талантливой фигуристке видят наследницу неподражаемой Ким Ён А. И ближе всего к тому, чтобы оправдать авансы, подобралась Ю Ён. Фигуристка обращала на себя внимание специалистов ещё по юниоркам, а её дебют на взрослом уровне заставил говорить о ней как о спортсменке элиты. На этапе Гран-при в Канаде осенью 2019 года Ю Ён чисто исполнила тройной аксель и стала третьей, уступив только Александре Трусовой и Рике Кихире.



Четверные Ю Ён на официальных турнирах пока не делала, но, кажется, это лишь вопрос времени. Ещё в 12 лет фигуристка работала над квад-сальховом, а сейчас тренирует сложнейшие лутц и риттбергер в четыре оборота. Последний ещё ни разу не исполнялся на официальных стартах — только юниорка Софья Самоделкина попробовала зайти на этот прыжок на чемпионате Москвы. Среди взрослых же претендует на очередной рекорд Александра Трусова, прыгавшая риттбергер на тренировках. Именно её примером вдохновилась Ю Ён, когда стремительно начала прогрессировать в технике.



«Я была реально в шоке, когда увидела, как Трусова исполнила четверной прыжок. Мы смотрели с мамой и тренером и были шокированы. История свершилась на моих глазах. Она заставила нас думать, что она — не человек», — говорила фигуристка.



Ю Ён признавалась, что изучение четверных даётся ей тяжело: удачными оказываются меньше половины попыток, а падения приводят к многочисленным синякам. Тем не менее, упорство кореянки вкупе с прекрасным владением коньком и отличным чувством музыки делают её одной из самых опасных соперниц для российских фигуристок. В прошлом сезоне она выиграла юношеские Олимпийские игры, стала второй на чемпионате четырёх континентов и в третий раз кряду стала чемпионкой Южной Кореи.

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Мимо чемпионата мира

Каково же было удивление, когда опасную соперницу российских фигуристок не пустили на чемпионат мира. Причём поехать в Швецию девушке помешала не травма, а решение местной федерации. Лидер корейского одиночного катания последних лет провалилась на национальном чемпионате, не попав в топ-3. В короткой программе она прыгнула тройной аксель с серьёзным недокрутом и не дотянулась до отметки в 70 баллов, а в произвольной дважды упала.



Судя по всему, спортсменка переживает последствия коронавируса — её форма далека от идеала. К тому же, долгое время Ю Ён не могла заниматься со своим тренером Миэ Хамадой из-за невозможности попасть в Японию. В итоге спортсменка, которой отводили роль главной сенсации чемпионата мира — 2020 в Монреале, не смогла сохранить кондиции в эпоху пандемии и на следующий чемпионат мира даже не попала.

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Ю Ён ещё поборется с россиянками?

Ещё хуже дела обстоят у другой известной корейской фигуристки Лим Ын Су. Призёр этапов Гран-при предстала на чемпионате страны в разобранном состоянии и с массой недокрутов замкнула топ-6. Вместо своих звёзд корейская федерация, действуя по спортивному принципу отбора, отправила в Швецию двух юниорок — Ким Йе Лим и Ли Хэ Ин. Составить реальную конкуренцию российским фигуристкам и другим топ-спортсменкам им будет крайне тяжело. Главная задача юных корейских одиночниц – сохранение двух квот для страны на Олимпиаду.

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С одной стороны, слепое следование спортивному принципу вызывает уважение. С другой, потенциал Ю Ён даже не в оптимальной форме гораздо выше чем у тех, кого было решено послать на чемпионат мира. Несмотря на все проблемы, лучшая фигуристка Кореи могла собраться на главном старте и показать достойное выступление. Тем более показаться перед судьями за год для Олимпиады было для неё очень важно и полезно. Но вместо этого чиновники корейской федерации решили действовать формально и не пустили звёздную фигуристку на турнир в Стокгольм.



Теперь важно, как одна из главных соперниц российских фигуристок проведёт оставшееся на Игр в Пекине время. И хочется, чтобы у талантливой корейской фигуристки всё-таки получилось преодолеть все сложности, ведь при мощной конкуренции наблюдать за соревнованиями интереснее, а побеждать – приятнее.