Главного хореографа Тутберидзе обвинили в непрофессионализме. Почему только сейчас?

Доминирование учениц Этери Тутберидзе многим не нравится, а некоторых откровенно раздражает. В качестве одной из своих мишеней критики «Хрустального» выбрали хореографа Даниила Глейхенгауза, которому якобы не хватает таланта и разнообразия. Вот и ведущие популярного американского подкаста набросились на постановщика группы Тутберидзе, упрекнув его в неумении слушать музыку и придумывать новые идеи.

Самое интересное, что американские журналисты поделились своими соображениями с многотысячной аудиторией аккурат за неделю до чемпионата мира.



Неужели просто совпадение?

«Глейхенгауз не слышит музыку»

Тренерский штаб Тутберидзе привык работать под постоянным давлением: от фигуристов «Хрустального» ждут только побед, а критики готовы хвататься за любую мелочь, чтобы доказать уязвимость системы лучшего тренера мира. Неудивительно, что перед чемпионатом планеты нападки на Этери Георгиевну и её коллег участились.



Так, ведущие подкаста This and That на популярном американском канале о фигурном катании The Skating Lesson открыто раскритиковали работу Даниила Глейхенгауза. Главного хореографа «Хрустального» обвинили в неумении слушать музыку и непрофессионализме.

Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я не понимаю, как он слушает музыку. Иногда в начале звучит медленная музыка, а фигуристка уже сделала пять махов ногами и постоянно крутится на льду. Ты слышишь музыку и понимаешь, что она не соответствует происходящему на льду. А когда музыка становится более энергичной, фигуристка делает дорожку и двойной аксель. Ты сидишь и думаешь: «Что это вообще такое?» — сказал Джонатан Бейер. Его поддержал соведущий Дэвид Лиз.



Конечно, от комментариев американских журналистов можно просто отмахнуться, но канал, на котором выходит их подкаст, обладает большим авторитетом и солидной аудиторией: более 20 тыс. подписчиков в YouTube и более 70 тыс. последователей в «инстаграме». Для многих тысяч зарубежных поклонников фигурного катания со всего мира мнение Бейера и Лиза является важным и значимым.



Досталось штабу Тутберидзе и за однообразие программ. «Они явно делают постановки довольно быстро, собирая их, как на конвейере. Глейхенгауз — один на всех. Группе нужны другие хореографы, но это стоит денег, а зачем тратиться, если свои баллы они наберут в любом случае?» — заметил Дэвид Лиз.

Глейхенгауз действительно не безупречен

Глейхенгауз, как и все члены штаба Тутберидзе, выполняет колоссальный объём работы. Даниил является штатным хореографом в «Хрустальном» с 2014 года и ежегодно ему приходится ставить более двух десятков программ — как для взрослых фигуристов, так и для юниоров. Естественно, выдавать один шедевр за другим в таком режиме невозможно, как и избегать повторений и заимствований. Доходило даже до открытого обвинения в плагиате, после которого Глейхенгаузу пришлось извиняться. Но в целом со своей задачей он справляется качественно, а главное – стабильно. Ещё ни разу нельзя было сказать, что фигуристка «Хрустального» проиграла именно из-за неудачной программы.

При этом очевидно, что самому Даниилу не хочется, чтобы у зрителей возникало ощущение конвейера. Он нередко экспериментирует с нарезкой и компоновкой музыки, из-за чего некоторые его решения оказываются неудачными. Иногда одна часть композиции сменяет другую как раз тогда, когда фигуристка исполняет тот или иной элемент. Кроме того, в программах Глейхенгауза всё чаще появляются нестандартные и неуместные движения — например, «самокат» Щербаковой или хаотичные махи руками и ногами в середине номера. Но всё это – попытки уйти от привычной рутины и найти новые решения.

Нападки на Глейхенгауза начались перед чемпионатом мира

Глейхенгауз действительно даёт поводы спорить о творческой ценности своих постановок, но главное, что в его программах лучшие фигуристки России чувствуют себя комфортно и могут показать свои сильные стороны. Отличительная особенность работ Даниила в нацеленности на результат: каждый элемент заточен на максимальную оценку.



За годы, проведённые в «Хрустальном», Даниил выработал собственный стиль, из-за которого и кажется, что его постановки однотипны. Рано или поздно с этим сталкивается каждый известный хореограф, создавший большое количество номеров. В этом нет ничего страшного — кризис идей можно преодолеть, сменив обстановку или найдя необычный источник вдохновения.

Интереснее всего, что американские ведущие подняли эту тему только сейчас — за несколько дней до чемпионата мира. В течение целого сезона постановки Глейхенгауза всех устраивали, и вот внезапно обнаружились проблемы. Вполне возможно, что этот выпад призван поднять шум вокруг невероятно успешных россиянок и заставить судей занижать им компоненты.



И что-то подсказывает, что на этом наши иностранные партнёры не остановятся.