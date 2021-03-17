Опасное золото. Снимут ли российские фигуристки заклятье предолимпийского чемпионата мира?

Предолимпийский чемпионат мира всегда имеет особый статус. На нём разыгрываются квоты на Олимпиаду и определяются главные фавориты Игр. Зачастую олимпийскими чемпионами становятся действующие чемпионы планеты, однако на женское одиночное катание это правило не распространяется.

За последние 20 лет лишь одна фигуристка смогла подряд выиграть чемпионат мира и Олимпиаду.



Сумеет ли чемпионка мира — 2021 снять заклятие и завоевать золото Олимпиады? Или лучшая фигуристка Стокгольма обречена на неудачу в Пекине?

Неудачи главной американской звезды

Мишель Кван долгое время была лидером американского фигурного катания. Несмотря на проигрыш 15-летней Таре Липински на Олимпиаде-1998, Кван оставалась самой любимой и востребованной фигуристкой США. Именно на неё делали ставку на домашних Играх в Солт-Лейк-Сити. Перед Олимпиадой-2002 Мишель выиграла два чемпионата мира подряд.



Единственной реальной соперницей для Кван на Играх считалась россиянка Ирина Слуцкая, однако именно американка обладала статусом безоговорочного фаворита. В короткой программе Мишель предсказуемо захватила лидерство, но затем допустила несколько грубых ошибок, оставивших её лишь третьей. А сенсационную победу при довольно спорном судействе одержала юная Сара Хьюз.

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Драма Ирины Слуцкой

На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Слуцкая пережила настоящую драму. Фигуристка проиграла американке Хьюз одним судейским голосом, что вызвало большой международный скандал. Результаты пересмотрены не были, поэтому Ирине пришлось отложить мечты об олимпийском золоте до следующей Олимпиады.



За год до Игр в Турине Слуцкая уверенно выиграла чемпионат мира, обойдя и американку Коэн, и итальянку Костнер, а незадолго до Олимпиады стала семикратной чемпионкой Европы. Но подтвердить статус лучшей фигуристки мира Слуцкой не удалось. Неожиданно для многих на вершину пьедестала поднялась японка Сидзука Аракава, а Слуцкой пришлось довольствоваться бронзой.

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Скандальное поражение Ким Ён А

Ким Ён А — единственная фигуристка за последние 20 лет, которой удалось выиграть Олимпиаду сразу после победы на чемпионате мира. Кореянка провела прекрасный предолимпийский сезон, который увенчал триумф на чемпионате планеты с двумя мировыми рекордами. К играм в Ванкувере Ким подходила единоличным лидером женского катания. И впервые за много лет сенсации не произошло. На Играх представительница Кореи выдала два изумительных проката, обновив все три мировых рекорда.



После золота Ванкувера кореянка стала реже принимать участие в турнирах, но ближе к сочинским Играм вернулась во всеоружии. Фигуристка уверенно шла ко второму олимпийскому золоту, а на чемпионате мира — 2013 разгромила Каролину Костнер и Мао Асаду. В Сочи Ким с блеском победила в короткой программе, но удержать лидерство не смогла. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Аделина Сотникова, хотя поклонники Ким Ён А до сих пор считают решение судей несправедливым.

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Разбитые мечты Евгении Медведевой

В предыдущем олимпийском цикле ситуация повторилась. В течение двух сезонов Евгения Медведева одерживала одну победу за другой, собирая все существующие титулы. На предолимпийском чемпионате мира Женя не оставила оппоненткам ни шанса, опередив канадок Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман более чем на 15 баллов и установив два мировых рекорда. Тогда было сложно поверить, что кому-то удастся оставить Медведеву без золота Олимпиады, однако за несколько месяцев до Игр ученица Тутберидзе получила травму и мучительно восстанавливалась, в то время как 15-летняя Алина Загитова зарабатывала уверенность и симпатии арбитров.



На корейском льду разыгралась настоящая драма. Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом, а в произвольной обе фаворитки получили одинаковые баллы. В итоге победа досталась юной Алине, а мир фигурного катания с тех пор разделился на два лагеря.

История повторится?

Уступив Загитовой в Пхёнчхане, Медведева пополнила список блестящих фигуристок, которым не удалось выиграть Олимпиаду после успеха на чемпионате мира. С Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити только один раз олимпийское золото досталось главной фаворитке. В остальных случаях самый престижный титул получали те, на кого мало кто ставил. Вполне возможно, что чемпионка мира — 2021 продлит неприятную тенденцию, причём не из-за проклятия предолимпийских чемпионатов мира, а из-за выхода во взрослые Камилы Валиевой.



Конечно, оказаться в компании Мишель Кван, Ирины Слуцкой, Ким Ён А и Евгении Медведевой очень почётно, но в данном случае – нежелательно. Впрочем, поражение в Стокгольме вовсе не станет гарантией успеха в Пекине, а конкуренция в женском одиночном катании сейчас настолько высока, что и один крупный международный титул завоевать крайне тяжело.



Так что для начала Анне Щербаковой и Александре Трусовой надо приложить все силы, чтобы услышать в свою честь фрагмент первого концерта Чайковского, а уже потом думать о том, как избежать судьбы Медведевой и Слуцкой.