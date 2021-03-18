Неприкасаемые. Почему поездка Тутберидзе и Плющенко на чемпионат мира вызывает вопросы

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме будет кардинально отличаться от любого другого турнира. Причём почувствовать разницу фигуристам и тренерам придётся ещё до начала соревнований.

Из-за жёстких мер безопасности российская делегация будет сильно сокращена: специальный чартер из Москвы в Стокгольм вместит только 55 человек. Среди пассажиров звёздного рейса не окажется личного тренера Александры Трусовой, а вот Анну Щербакову будут сопровождать сразу три наставника. И, конечно, в Швецию отправятся оба участника громкого тренерского противостояния — Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко кажутся неприкасаемыми фигурами.

Хотя целесообразность их поездки на чемпионат мира вызывает большие вопросы.

Плющенко не упустит свой звёздный час

До главного турнира по фигурному катанию за последние два года остаются считанные дни. Российская команда отправится в Стокгольм 20 марта на чартерном рейсе, вмещающем 55 пассажиров. Среди них будут все 17 фигуристов, их тренеры, члены персонала, официальные лица, комментаторы и журналисты Первого канала. Другим способом попасть в закрытую для посторонних зону арены «Глобен» и примыкающего к ней отеля будет невозможно.

По правилам Международного союза конькобежцев, каждого участника чемпионата мира может сопровождать только один тренер. В академии Плющенко решили чётко следовать регламенту и назначили сопровождающим Александры Трусовой главного человека в школе – Евгения Плющенко. Другой тренер «ангелов» Сергей Розанов отправится в Стокгольм в качестве наставника одиночника Владимира Литвинцева, представляющего Азербайджан.

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А вот молодому специалисту Дмитрию Михайлову, лично тренирующему Трусову, места в команде не нашлось. Это решение вызвало споры среди болельщиков, ведь именно Михайлов большую часть сезона находился рядом с Сашей, ежедневно участвовал в тренировочном процессе и помогал подопечной преодолевать трудности на пути к главному старту. Наверняка присутствие Дмитрия помогло бы Трусовой чувствовать себя увереннее и комфортнее.

Евгений Плющенко, Александра Трусова и Дмитрий Михайлов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Впрочем, вряд ли бы Плющенко добровольно отказался от возможности сидеть в «кисс энд край» с потенциальной медалисткой чемпионата мира. Трусова может принести Плющенко первую большую награду на тренерском пути, и Евгений не собирается упускать свой звёздный час. Тем более присутствие Плющенко у бортика гарантирует яркий перфоманс при любом исходе турнира.

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Группа Тутберидзе идёт в обход правил

Группа Алексея Мишина не стала выбирать максимальную квоту. Вместе с Елизаветой Туктамышевой, Михаилом Колядой и Евгением Семененко в Швецию отправятся сам Алексей Николаевич и хореограф Татьяна Прокофьева. А вот у «Хрустального» ситуация обратная – на двух спортсменов сразу три тренера. Анну Щербакову и грузина Мориса Квителашвили будут сопровождать Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Как именно представителям «Самбо-70» удалось обойти правила, пока точно неясно. Главное, чтобы подобные манёвры не вызвали санкций со стороны ISU и не усугубили и без того непростое положение российских фигуристов.

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С одной стороны, обход правил выглядит обоснованным, так как трио наставников «Хрустального» давно воспринимают как единое целое, и каждый специалист играет огромную роль в общих успехах. С другой, шанс соблюсти требования организаторов с минимальным риском для Щербаковой всё-таки был.

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Щербакова может победить и без Тутберидзе

Как ни парадоксально, Анна вполне могла бы выступить в Стокгольме без Тутберидзе. Судите сами, в этом сезоне Щербакова провела три официальных турнира и одержала три победы. Причём если Глейхенгауз и Дудаков были рядом с Аней и в Сызрани, и в Казани, и в Челябинске, то Тутберидзе этапы Кубка России с участием Щербаковой своим присутствием не почтила, приехав лишь на чемпионат России. То есть уже дважды в этом сезоне Анна демонстрировала, что способна побеждать без Этери.

Анна Щербакова и Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Поэтому решение любой ценой отправить в Стокгольм всех трёх наставников, включая Тутберидзе, вызывает большие вопросы. Как, впрочем, и присутствие вместе с Трусовой Плющенко, а не Михайлова.

Но, кто бы ни сидел рядом с нашими фигуристками в «кисс энд край», главное, чтобы они испытывали только положительные эмоции. Как от прокатов своих учеников, так и от оценок.