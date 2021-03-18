Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Статьи /

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021 в Стокгольме: делегация сборной России, манёвр Тутберидзе, решение Плющенко

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021
Алексей Адамов
Неприкасаемые. Почему поездка Тутберидзе и Плющенко на чемпионат мира вызывает вопросы
Анну Щербакову на главном турнире сезона будут сопровождать сразу три наставника. «Хрустальному» удалось обойти правила?
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме будет кардинально отличаться от любого другого турнира. Причём почувствовать разницу фигуристам и тренерам придётся ещё до начала соревнований.

Из-за жёстких мер безопасности российская делегация будет сильно сокращена: специальный чартер из Москвы в Стокгольм вместит только 55 человек. Среди пассажиров звёздного рейса не окажется личного тренера Александры Трусовой, а вот Анну Щербакову будут сопровождать сразу три наставника. И, конечно, в Швецию отправятся оба участника громкого тренерского противостояния — Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко кажутся неприкасаемыми фигурами.

Хотя целесообразность их поездки на чемпионат мира вызывает большие вопросы.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2021

Плющенко не упустит свой звёздный час

До главного турнира по фигурному катанию за последние два года остаются считанные дни. Российская команда отправится в Стокгольм 20 марта на чартерном рейсе, вмещающем 55 пассажиров. Среди них будут все 17 фигуристов, их тренеры, члены персонала, официальные лица, комментаторы и журналисты Первого канала. Другим способом попасть в закрытую для посторонних зону арены «Глобен» и примыкающего к ней отеля будет невозможно.

По правилам Международного союза конькобежцев, каждого участника чемпионата мира может сопровождать только один тренер. В академии Плющенко решили чётко следовать регламенту и назначили сопровождающим Александры Трусовой главного человека в школе – Евгения Плющенко. Другой тренер «ангелов» Сергей Розанов отправится в Стокгольм в качестве наставника одиночника Владимира Литвинцева, представляющего Азербайджан.

«Мы никому не проиграли!» Как Плющенко отказывается признавать поражения своих фигуристок
Евгений мастерски оправдывает неудачи своих учеников. Но разве для этого нужен тренер?

А вот молодому специалисту Дмитрию Михайлову, лично тренирующему Трусову, места в команде не нашлось. Это решение вызвало споры среди болельщиков, ведь именно Михайлов большую часть сезона находился рядом с Сашей, ежедневно участвовал в тренировочном процессе и помогал подопечной преодолевать трудности на пути к главному старту. Наверняка присутствие Дмитрия помогло бы Трусовой чувствовать себя увереннее и комфортнее.

Евгений Плющенко, Александра Трусова и Дмитрий Михайлов

Евгений Плющенко, Александра Трусова и Дмитрий Михайлов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Впрочем, вряд ли бы Плющенко добровольно отказался от возможности сидеть в «кисс энд край» с потенциальной медалисткой чемпионата мира. Трусова может принести Плющенко первую большую награду на тренерском пути, и Евгений не собирается упускать свой звёздный час. Тем более присутствие Плющенко у бортика гарантирует яркий перфоманс при любом исходе турнира.

Опасное золото. Снимут ли российские фигуристки заклятье предолимпийского чемпионата мира?
Для Медведевой и Слуцкой триумф за год до Игр обернулся крахом олимпийской мечты.

Группа Тутберидзе идёт в обход правил

Группа Алексея Мишина не стала выбирать максимальную квоту. Вместе с Елизаветой Туктамышевой, Михаилом Колядой и Евгением Семененко в Швецию отправятся сам Алексей Николаевич и хореограф Татьяна Прокофьева. А вот у «Хрустального» ситуация обратная – на двух спортсменов сразу три тренера. Анну Щербакову и грузина Мориса Квителашвили будут сопровождать Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Как именно представителям «Самбо-70» удалось обойти правила, пока точно неясно. Главное, чтобы подобные манёвры не вызвали санкций со стороны ISU и не усугубили и без того непростое положение российских фигуристов.

Лайшев объяснил, почему штаб Тутберидзе поедет на ЧМ всем составом вопреки ограничениям

С одной стороны, обход правил выглядит обоснованным, так как трио наставников «Хрустального» давно воспринимают как единое целое, и каждый специалист играет огромную роль в общих успехах. С другой, шанс соблюсти требования организаторов с минимальным риском для Щербаковой всё-таки был.

Тутберидзе снова не поехала с Щербаковой на важный турнир. Из-за Валиевой?
Лучшая фигуристка «Хрустального» отправилась на этап Кубка России в Сочи с помощниками Тутберидзе. Почему это выглядит странно.

Щербакова может победить и без Тутберидзе

Как ни парадоксально, Анна вполне могла бы выступить в Стокгольме без Тутберидзе. Судите сами, в этом сезоне Щербакова провела три официальных турнира и одержала три победы. Причём если Глейхенгауз и Дудаков были рядом с Аней и в Сызрани, и в Казани, и в Челябинске, то Тутберидзе этапы Кубка России с участием Щербаковой своим присутствием не почтила, приехав лишь на чемпионат России. То есть уже дважды в этом сезоне Анна демонстрировала, что способна побеждать без Этери.

Анна Щербакова и Этери Тутберидзе

Анна Щербакова и Этери Тутберидзе

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Поэтому решение любой ценой отправить в Стокгольм всех трёх наставников, включая Тутберидзе, вызывает большие вопросы. Как, впрочем, и присутствие вместе с Трусовой Плющенко, а не Михайлова.

Но, кто бы ни сидел рядом с нашими фигуристками в «кисс энд край», главное, чтобы они испытывали только положительные эмоции. Как от прокатов своих учеников, так и от оценок.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021