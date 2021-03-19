Звёзд фигурного катания заставят убираться. Очень странные правила на чемпионате мира

Чемпионат мира – это всегда битва нервов, а на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме уровень стресса будет беспрецедентно высоким. Лучших фигуристов планеты ждёт тяжёлое психологическое испытание — за малейшее нарушение мер безопасности их могут отправить домой ещё до начала соревнований.

Помимо тренировок и прокатов им придётся вести дневники и даже самостоятельно производить уборку, а социальную дистанцию необходимо соблюдать даже на льду!

Зачем же нужны очень странные правила на чемпионате мира?

Как устроен «пузырь» на чемпионате мира

Организаторы чемпионата мира в Стокгольме не стали изобретать велосипед и решили использовать систему «пузыря», опробованную на многих крупных соревнованиях в разных видах спорта. Доступ в тщательно охраняемую зону будет иметь строго ограниченный круг людей. Все лица, имеющие отношение к турниру, разделены по уровням с определённым списком возможностей и обязанностей.

К первому уровню относятся сами участники, тренеры, медицинские работники, а также должностные лица ISU. Это ядро так называемого «пузыря», поэтому и требования к обладателям первого уровня допуска самые жёсткие. Второй уровень получили судейская бригада, группа антидопингового контроля и волонтёры. К третьему уровню относятся некоторые категории технических специалистов, водители и аккредитованные журналисты. Всем им разрешается контактировать с обладателями первого уровня в рамках своих должностных обязанностей. А вот обслуживающему персоналу арены и отеля общаться со спортсменами и тренерами запрещено.

Отдельного «зрительского пузыря», как было в финалах конференций НХЛ, на соревновании не предусмотрено: 14-тысячная арена «Эрикссон-Глоб» будет пустовать, а болельщикам придётся смотреть выступления любимых спортсменов по телевизору.

«ISU выставляет крайне жёсткие требования к нахождению в этом «пузыре», что исключает возможность общения с людьми, которые не входят в «уровень один». Всё остальное общение запрещено, и если нарушение будет обнаружено, то любой человек из первого уровня будет мгновенно дисквалифицирован, ему отдадут вещи и отправят домой», — рассказал об основных правилах системы директор ФФККР Александр Коган.

«Если Кубок Стэнли вручат, это будет победа НХЛ». Какой будет жизнь игроков в «пузырях» В воскресенье клубы НХЛ отправляются в города, где будут играть концовку сезона.

Спортсменов заставят убираться и вести дневник

Кроме контроля собственных контактов спортсмены обязаны вести специальный дневник, по которому будет отслеживаться их общее состояние. Фигуристы должны докладывать о любых признаках инфекции, измерять и фиксировать температуру тела — без этих данных им будет запрещено появляться на катке.

Передвижения по «пузырю» также ограничены. Представители ISU настоятельно рекомендуют участникам турнира выбирать одинаковые маршруты, не меняя их на протяжении всей недели. Если же чьи-то дороги всё-таки пересеклись, то спортсмены должны соблюдать дистанцию. Это касается и раздевалок. Вход в них осуществляется по расписанию — приоритет у тех, кто скоро выступает.

Есть в списке требований и совсем уж необычные. Например, спортсмены должны самостоятельно протирать всё, чего касались в раздевалке. Теоретически ISU мог выделить для этого отдельных работников, чтобы сэкономить силы и время фигуристов, но, видимо, желание организаторов сократить число людей в одном помещении взяло верх над заботой о спортсменах. В итоге звёзд фигурного катания заставят убираться в разминочной зоне. Ни тренерам, ни хореографам не разрешено заходить в разминочную зону. Брать вещи спортсмена (куртку, бутылку с водой, салфетки) — тоже. Для передачи всего необходимого между членами сборной есть волонтёры. А вот для уборки раздевалок — нет…

Социальная дистанция на льду и изоляция в номере

Вообще правил, регламентирующих поведение спортсменов на чемпионате мира, несколько десятков. Ответственность и контроль за их соблюдение ложится непосредственно на участников турнира, а малейшее нарушение может привести к дисквалификации. И без того сильное психологическое давление в подобных условиях возрастёт в разы, да и для физической формы жёсткий режим безопасности представляет определённый риск. Как минимум на сутки фигуристы выпадут из тренировочного процесса из-за аккредитации, в ходе которой им придётся сделать пропускной тест на коронавирус.

Но это ничто по сравнению с тем, что их ждёт целая неделя в режиме постоянного стресса с однообразным распорядком дня, без семьи и друзей, без возможности выйти за пределы отеля. Список требований организаторов изобилует сомнительными и откровенно странными рекомендациями. Например, фигуристам предписано соблюдать социальную дистанцию на льду при исполнении групповых номеров на показательных выступлениях.

Впрочем, ещё недавно в само проведение чемпионата мира верилось с трудом, поэтому спортсмены наверняка согласились бы и на более строгие меры – лишь бы наконец выйти на лёд и выявить сильнейшего. А нам остаётся надеяться, что проблемы с дисциплиной российских фигуристов не коснутся.