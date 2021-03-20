«И как нам бороться с Россией?» Как смелую фигуристку из США не пустили на чемпионат мира

Лучшие времена для женского фигурного катания в США далеко в прошлом. Американки безнадёжно отстали от России и Японии в сложности прыжков и могут надеяться на медаль чемпионата мира в Стокгольме только при массовых ошибках фавориток и тотальной благосклонности судей.



Тем страннее выглядит решение не везти на чемпионат мира единственную американку, рискнувшую сделать сложнейший прыжок. Тем более она стала вице-чемпионкой США и имела полное право выступить в Стокгольме.



Почему же с Эмбер Гленн так некрасиво обошлись на родине?

Тройной аксель в 21 год

В отличие от российских фигуристок, действующие лидеры сборной США выходят на пик уже после переходного возраста. Вот и Эмбер Гленн начала прогрессировать только после 20 лет. В межсезонье эффектная блондинка присоединилась к клубу Елизаветы Туктамышевой и доказала, что элементы ультра-си можно выучить даже если тебе за 20. После продолжительного карантина Гленн вышла на лёд и исполнила прекрасный тройной аксель.



«Моя первая удачная попытка приземления тройного акселя. На карантине у меня было время понять, какие у меня цели в фигурном катании. Последние 8 месяцев были связаны с осознанием того, что же я действительно хочу сделать. Одной из целей стало исполнение тройного акселя. Я очень благодарна людям, которые меня поддерживали и верили в меня», — написала Гленн в «инстаграме».

Несмотря на то, что потенциально Эмбер может составить конкуренцию нашим девушкам, американкой нельзя не восхититься. Фигуристка ростом 170 см в 21 год с нуля смогла выучить триксель, когда многие при таких данных с трудом сохраняют обычные тройный прыжки. Конечно, прыжок Эмбер не такой качественный и роскошный, как у Елизаветы Туктамышевой или Алёны Косторной. Но то, что она смогла его приземлить без недокрута хотя бы на тренировке, уже дорогого стоит.

До Эмбер в США тройной аксель показывали только четыре спортсменки: Тоня Хардинг, Кимми Мейсснер, Мирай Нагасу и Алиса Лью. Три из них давно не катаются, а Алиса Лью из-за переходного возраста растеряла и тройной аксель, и четверные. Таким образом, на данный момент Гленн – единственная американская фигуристка, способная прыгать на соревнованиях элемент ультра-си.

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Серебро — не гарантия чемпионата мира

На январском чемпионате США Гленн доказала, что может восхищать не только на тренировках. В короткой программе Гленн зашла на тройной аксель, но недокрутила его и совершила степ-аут на приземлении, зато остальные элементы исполнила безукоризненно. В произвольной фигуристка решила отказаться от риска и вставлять триксель не стала. И это пошло ей только на пользу. Под мощную музыку «Дождь в твоих чёрных глазах» Эмбер выдала лучший прокат в жизни. Гленн безупречно исполнила все элементы и получила наивысшие баллы в карьере — 215,33. Больше набрала только безусловный лидер сборной США Брейди Теннелл.



«Честно говоря, я в полном шоке. Я чувствовала, будто это всё нереально. Я повысила личный рекорд примерно на 15 баллов в произвольной программе и на 25 по сумме», — говорила Гленн на пресс-конференции.



Казалось, после такого фееричного прорыва и абсолютно заслуженного серебра Эмбер просто не может остаться без чемпионата мира. Но, по правилам отбора в США, гарантированную путёвку на главные старты получает только победитель. А решение чиновников оказалось не в пользу яркой и талантливой Гленн. Смелую фигуристку из США не пустили на чемпионат мира.

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Борьба за квоты на Олимпиаду

У американских девушек такая же проблема, как и у российских мужчин — у них всего лишь две квоты на чемпионат мира, которые они мечтают превратить в три. Гленн понимала, что её серебро — ещё не гарантия поездки в Стокгольм, и заранее согласилась на любое решение федерации.

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

«Конечно, я бы хотела поехать на чемпионат мира. Для меня было бы честью попасть в сборную. Но, прежде всего, нашу команду должны представлять фигуристки, способные вернуть три квоты. Независимо от того, буду я в этой команде или нет. Я буду счастлива любому решению, потому что я знаю, что будет сделан правильный выбор. Кто бы ни поехал на чемпионат мира, я буду болеть за то, чтобы они вернули три квоты», — говорила Эмбер.



Казалось, тренерам и руководителям предстоит выбрать между сенсационной Гленн и опытной Мэрайей Бэлл, провалившейся на национальном турнире. Мэрайя уже трижды ездила на чемпионат мира, брала медали этапов Гран-при и заслужила авторитет у судей. Но американцы удивили совсем неожиданным решением.

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Решение американцев не поддаётся логике

Помочь Брейди Теннелл вернуть три квоты к Олимпиаде должна будет Карен Чен. Фигуристка не владеет элементами ультра-си, а на чемпионате США по всем статьям проиграла Гленн. Решение американской федерации не поддаётся никакой логике. По спортивному принципу должна ехать Эмбер Гленн, по результатам прошлых лет и международному рейтингу — Мэрайя Бэлл, а в итоге путёвка досталась малозаметной Карен Чен. Фигуристка показывала неплохие результаты внутри США, но на престижных международных турнирах ни разу не попадала в призы.



Возможно, американцам известно о Чен что-то такое, чего не знаем мы, но пока выбор в её пользу выглядит максимально странным. Кажется, будто руководители фигурного катания в США подставляют сами себя. Понимают это и многие болельщики, которые в соцсетях и на форумах выражают недоумение:



— Это нечестно! Эмбер стала второй и должна ехать на чемпионат мира



— Очень странное решение. Надеюсь, не придётся сожалеть



— Блестящее выступление Эмбер и заслуженная путёвка на чемпионат мира. Ну как может быть иначе?



— Вы там серьёзно? Человек преодолевает себя, идёт к цели и с серебром не едет на чемпионат мира. И как нам бороться с Россией?



Решение в пользу Гленн не гарантировало бы ни высокого результата, ни возвращение трёх квот, но зато американцы могли показать всему миру, что не собираются сидеть сложа руки, а вовсю дышат в спину лидерам. Теперь же сомнений в этом стало ещё больше.