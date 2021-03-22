Тренировку лучшей фигуристки России испортили проблемами с музыкой. И это чемпионат мира?

Церемония открытия и соревновательные прокаты ещё не начались, но фактически чемпионат мира по фигурному катанию уже стартовал. И на первой же тренировке в Стокгольме не обошлось без эксцесса с участием российской фигуристки.
Главному фавориту женского турнира Анне Щербаковой пришлось поволноваться, пока организаторы тщетно пытались включить музыкальное сопровождение её программы.
Ну начинается!
Фигуристов наконец-то пустили на лёд
В преддверии чемпионата мира в Стокгольме было много разговоров о том, что чисто российский пьедестал в женском одиночном катании не выгоден никому, кроме, собственно говоря, России. К сожалению, повод поверить в теории заговора появился уже в первый тренировочный день турнира.
Российские фигуристы вместе с тренерами, членами делегации и журналистами Первого канала добрались до шведской столицы 20 марта на специальном чартере. Ещё сутки наши спортсмены провели в номерах отеля при арене «Глобен», дожидаясь результатов тестов на коронавирус. К счастью, обошлось без неприятных сюрпризов: фигуристы выбрались из заточения и смогли изучить территорию «пузыря», в котором им предстоит провести ближайшую неделю.
Утром 22 марта организаторы впервые пустили участников чемпионата мира на арену, где уже всё готово к прокатам лучших фигуристов планеты. На тренировке российские фигуристы в массе своей выглядели убедительно и обходились без грубых ошибок. Дебютант чемпионата мира Евгений Семененко чисто откатал короткую программу с двумя четверными, а лидер мужской сборной России Михаил Коляда в своём прогоне сделал один прыжок в четыре оборота.
Трусова сразила наповал
У женщин удивила и порадовала Александра Трусова. Вопреки планируемому набору прыжков, опубликованному на официальном сайте турнира, Саша явно показала, что собирается прыгать в короткой программе тройной аксель. Ученица Плющенко идеально исполнила этот элемент в прогоне короткой программы, а также сделала ещё две чистые попытки, сообщает телеграм-канал «Лапидарность». Кроме того, Трусовой покорились четверные тулуп, сальхов, лутц, флип с руками наверх, а также каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов.
Просто потрясающий набор прыжков и очень качественное исполнение. Если Русская ракета повторит подобное в соревновательных условиях, то без победы из Стокгольма вряд ли уедет.
Елизавета Туктамышева вне прогона исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп, а вот в самой программе не стала делать сложных прыжков.
Щербакову настигли технические проблемы
Не лучшим образом сложилась первая тренировка в Стокгольме для Анны Щербаковой. Единственная попытка четверного прыжка завершилась падением с флипа. Ко всему прочему, организаторы долго не могли поставить музыку к произвольной программе лучшей фигуристки России. По данным телеграм-канала «Лапидарность», получилось только с пятой попытки. Конечно, такие технические заминки в первый день не являются криминальными, но то, что она испортила тренировку именно Щербаковой – главной надежде сборной России на золото – безусловно, настораживает. Нашей фигуристке пришлось пять раз настраивать на прокат своей произвольной программы, и в итоге он получился далеко не самым удачным.
Очень хочется верить, что это всего лишь случайность, а не намеренная попытка организаторов вывести Щербакову из себя. Проблемы с музыкой могут выбить из колеи кого угодно, тем более на чемпионате мира, где результат складывается из малейших нюансов.
Какова бы ни была его природа, инцидент с задержкой проката действующей чемпионки России на тренировке перед чемпионатом мира заставляет насторожиться. А вот тяжёлое катание и ошибки самой фигуристки не должны сильно огорчать, ведь Аня не раз выдавала потрясающие прокаты после откровенно неудачных тренировок.
- 23 марта 2021
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