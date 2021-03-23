«Боялся признаться в своих чувствах». Удивительная история любви лучшего фигуриста России

Лидер мужской сборной России Михаил Коляда скуп на слова и эмоции за пределами льда. Но всё меняется, когда дело касается его избранницы. Призёр чемпионата мира и Олимпийских игр ещё подростком влюбился в очаровательную девушку Дарью. Мише годами не хватало решимости признаться в своих чувствах, а зря. Возлюбленная не только ответила взаимностью и согласилась стать женой известного фигуриста, но и ради карьеры мужа сама повесила коньки на гвоздь.

Теперь Коляда снова блистает на льду, не скупится на широкие жесты и признаётся, что побеждает только благодаря Даше.

Просто удивительная история любви лучшего фигуриста России.

Любовь длиною в годы

Удивительная история любви началась, когда Мише было 15. Дарья Беклемищева тоже занималась в группе Валентины Чеботарёвой и буквально покорила одного из самых перспективных одиночников страны. Позже Михаил признавался, что уже тогда отдал своё сердце эффектной девушке, но признаться не решился. А вскоре их пути на время разошлись.

Не добившись серьёзных успехов, Дарья решила попробовать силы в парном катании. За три года она сменила нескольких партнёров. Наиболее успешным был дуэт с Максимом Бобровым — с ним фигуристка выиграла юниорский Кубок России, съездила на финал серии Гран-при и выступила на чемпионате мира среди юниоров. Однако во взрослых Дарья дебютировала с другим партнёром – Марком Мадьяром, причём под флагом Венгрии.

Примерно в то же время у Даши начались отношения с давним знакомым. Коляда не любит распространяться о личной жизни, поэтому рассказал о Дарье не сразу. В мае 2019 года он объявил, что у него есть невеста, а затем на странице фигуристки в «Инстаграме» появилась их совместная свадебная фотография. А ведь Дарья долгие годы дружила с Михаилом и даже не подозревала, что молодой человек мечтает связать с ней свою судьбу. И только спустя много лет получила признание и ответила взаимностью. Удивительная история!

«С 15 лет я боялся признаться в своих чувствах, думал, что ты меня не поймёшь и наше общение закончится, но теперь могу открыто сказать, что я любил тебя все эти годы и продолжаю любить!» — признавался Михаил.

Дарья помогла Коляде вернуться на победный путь

В этом сезоне Михаил Коляда преобразился, у фигуриста как будто открылось второе дыхание после перехода к Алексею Мишину. Спортсмен стал увереннее в себе, что отразилось на его результатах. Конечно, во многом это заслуга психолога-Мишина, но ренессанс призёра чемпионата мира не был бы возможен без всесторонней поддержки супруги. Ради мужа Дарья завязала со спортом и сосредоточилась на помощи Михаилу. Теперь она всегда рядом.

«Сейчас довольно сложный период в жизни, но, несмотря ни на что, каждый день ты помогаешь мне находить мотивацию, всегда поддерживаешь во всех идеях. Спасибо огромное тебе за всё! Люблю тебя», — писал Михаил ещё в 2019 году.

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Сейчас же фигурист открыто признаёт, что без жены не было бы и половины его достижений. Например, победа на чемпионате России в Челябинске на 99 процентов состоялась благодаря поддержке Дарьи.

«Один процент я попытался сам что-то изобразить. Вообще, когда она рядом, я как-то особенно себя чувствую. Где бы мы ни находились, чувствую, что я дома, и всё идёт хорошо. Нет такой темы, что мы не могли бы обсудить. Дома, конечно, я делюсь с ней тренировочными моментами, мыслями на этот счёт. По жизни — всегда прислушиваюсь. Что касается тренировок, то она мне никогда ничего не советует», — рассказал фигурист в интервью ФФККР.

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Признание в любви на огромной арене

Дарья сделала Михаила счастливее, благодаря ей Коляда вернулся на высокий уровень и стал лидером мужской сборной России, не проиграв ни одного старта в сезоне. «Непобедимый» — именно так называется новый показательный номер, который фигурист посвятил супруге на гала-концерте «Ледникового периода». На льду «Мегаспорта» Михаил исполнил трогательный танец под живое пение Александра Панайотова.

Прямо посреди проката спортсмен, к изумлению публики, подъехал к бортику, взял букет цветов и на глазах у многотысячной аудитории подарил его Дарье. Нежные объятия супругов стали, пожалуй, самым милым моментом дня. В конце программы Коляда ещё раз выразил свою любовь красивым жестом — протянул руки в сторону Дарьи, намекая, что эта женщина — главная в его жизни.

Дарья, и правда, сыграла ключевую роль в судьбе знаменитого фигуриста. Именно она постоянно сопровождает Михаила на важных стартах и придаёт ему силы бороться за самые высокие места. К сожалению, на соревнованиях в Стокгольме Дарьи не будет из-за антиковидных правил, однако её поддержку Коляда будет чувствовать даже за тысячи километров.