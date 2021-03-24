Самые сексуальные фигуристки чемпионата мира безумно горячи. А россиянки просто бомба!

Редко встретишь столько роскошных девушек в одном месте. А кто украдёт ваше сердце?

На многих участниц чемпионата мира в Стокгольме хочется смотреть вне зависимости от качества катания. Благодаря грациозным и страстным девушкам фигурное катание сохраняет звание одного из самых красивых видов спорта.

Роскошными красавицами из нашего списка самых сексуальных фигуристок чемпионата мира можно любоваться вечно.

Кто-то из них обязательно украдёт ваше сердце!

Елизавета Туктамышева (Россия) – одиночное катание

«Императрица» возвращается на чемпионат мира спустя шесть лет. Последняя поездка Лизы на главный турнир планеты обернулась триумфом. Повторить шанхайский успех будет тяжело, но сам факт попадания в сборную России в условиях жесточайшей конкуренции вызывает восхищение.

А незадолго до чемпионата мира 24-летняя фигуристка затмила вообще всех. Её фотосессия для журнала Maxim произвела фурор. Туктамышева ожидала, что на неё обрушится масса критики, но положительных отзывов оказалось гораздо больше. Ещё бы. Лиза невероятна горяча!

«Сделаю всё, чтобы попасть на Олимпиаду». Почему Туктамышева и не думает останавливаться Лиза легко находит общий язык с соперницами, старше которых на 10 лет. А ещё хочет танцевать с Палем и мечтает рекламировать нижнее бельё.

Виктория Синицина (Россия) – танцы на льду

Для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова турнир в Стокгольме – едва ли не лучший шанс в карьере на золото чемпионата мира. В отсутствие знаменитых французов российский дуэт будет одним из основных претендентов на верхнюю ступень пьедестала. Но по красоте партнёрши эта пара будет в топе вне зависимости от оценок. Вика по праву считается одной из самых милых и утончённых фигуристок современности.

Кэйлани Крэйн (Австралия) – одиночное катание

Очаровательная девушка из страны кенгуру регулярно радует ценителей прекрасного своим присутствием на чемпионатах мира. В своей стране у Кэйлани нет конкуренток, поэтому чемпионат мира в Стокгольме станет для неё уже пятым в карьере.

В этом сезоне у Крэйн почти не было соревновательной практики, но она в любом случае постарается превзойти свой лучший результат – 17-е место – и во второй раз в карьере поехать на Олимпиаду.

Ребекка Гильярди (Италия) – парное катание

Сложно найти хотя бы одну фотографию, на которой милая итальянская фигуристка не улыбается. Ребекка источает позитив и невольно вызывает симпатии мужчин. Вместе с Филиппо Амброзини она уже дважды попадала в топ-10 на чемпионате Европы. Теперь пришло время совершить прорыв и на чемпионате мира.

Элзбета Кропа (Литва) – одиночное катание

Высокая и стройная брюнетка из Литвы консультируется у известного российского тренера Евгения Рукавицына. Пока Элзбете ни разу не удавалось пробиться в произвольную программу на чемпионате мира. Именно эта цель и стоит перед Кропой на турнире в Стокгольме. В своём «инстаграме» она уже призналась в любви Швеции. Посмотрим, окажется любовь взаимной.

Маржори Лажуа (Канада) – танцы на льду

Перспективный канадский дуэт в танцах на льду должен был дебютировать на домашнем чемпионате мира в Монреале, но из-за коронавируса главного старта в карьере пришлось ждать год. Хочется верить, что улыбчивая и привлекательная Маржори Лажуа не подвинет российских фигуристов, но не отдать должное её красоте мы не можем.

Ангелина Кучвальская (Латвия) – одиночное катание

Неотразимая блондинка из Латвии ещё несколько лет назад была одной из лучших фигуристок Европы. На чемпионате Старого Света в 2016 году Ангелина остановилась в шаге от пьедестала.

К сожалению, с того момента результаты Кучвальской пошли на спад, но вот внешне она только похорошела. К чемпионату мира в Стокгольме девушка подходит не в лучшей форме, но её прокат точно украсит турнир.

Александра Степанова (Россия) – танцы на льду

Ни одна подборка роскошных фигуристок просто не может обойтись без Александры Степановой. Эффектная длинноногая спортсменка не оставляет мужчин равнодушными, а на льду с Иваном Букиным воплощает страсть и грацию. Да что там говорить, Саша просто божественна!

«Было не по себе». История безответной любви известных российских фигуристов Александра Степанова и Иван Букин воплощают страсть на льду. Болельщики уверены, что их связывает не только дружба.

Эмилия Зингас (Кипр) – одиночное катание

Несмотря на гражданство Кипра, лучезарная фигуристка родилась и выросла в США. На крупных турнирах Эмилия никогда раньше не выступала, да и вообще представители солнечного Кипра на чемпионатах мира по фигурному катанию – настоящая экзотика. При этом у обаятельной 18-летней спортсменки уже есть свои поклонники, ведь её катание не менее красиво, чем внешность.

Мина Здравкова (Болгария) – танцы на льду

Очаровательная Мина Здравкова из Болгарии дебютирует на чемпионате мира вместе с натурализованным американцем Кристофером Дэвисом. Надеяться на успех с первой попытки яркому дуэту будет трудно, но от приезда Мины в Стокгольм зрители выиграют в любом случае, особенно мужская их часть. Девушка невероятно хороша собой!