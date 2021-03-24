Чемпионат мира по фигурному катанию. Щербакова просто разорвала! Ей уже дали медаль! LIVE

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания. Этот день наконец-то настал! В Стокгольме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Сегодня, 24 марта, пройдут соревнования в следующих дисциплинах: женщины, короткая программа и спортивные пары, короткая программа. Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого дня чемпионата мира в Стокгольме.
Среди женщин борьбу за медали начинают россиянки Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. В спортивных парах короткие программы продемонстрируют российские дуэты Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Болеем за наших вместе с «Чемпионатом»!
Щербакова получила медаль за короткую программу
А вот так прошла малая церемония награждения за короткую программу. Щербакова, Кихира и Туктамышева получили медали.
Трусова: в последнее время сильно волнуюсь
Александра Трусова после провального проката короткой программы в Стокгольме объяснила, что в последнее время сильно волнуется.
«Сегодня не получалось с утра прыгнуть тройной аксель. Было ощущение, что лучше прыгнуть двойной. Что пошло не так? Не справилась с волнением. В последнее время очень сильно волнуюсь. Буду думать и стараться кататься чисто», — сказала Трусова.
Алексей Ягудин прокомментировал прокат короткой программы Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.
«Обидно складывается ситуация. Я не стал говорить в эфире о том, что видел на утренней тренировке. Ну не шёл тройной аксель у Саши. Двукратный олимпийский чемпион Женя Плющенко и Саша Трусова планировали исполнить тройной аксель в короткой программе. Но потом, проанализировав произошедшее утром, как мы видим, она не пошла на тройной аксель в короткой программе.
Но как обидно! Она сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп раз десять на раскатке. Тройной лутц — это тот элемент, который она прыгает с закрытыми глазами, в любое время разбуди её, без разминки. К сожалению, прекрасная талантливая спортсменка не справилась.
Это абсолютно непонятно. Моё ощущение — она просто перекрутила тройной лутц. Она владеет всеми четверными элементами. Больше в мире никто на это не способен. Конечно, она очень много теряет на том, что должна была исполнить каскад, а в итоге засчитан с ошибкой тройной лутц, без комбинации. Я не представляю, что сейчас переживает сама Саша. Обидно», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Елизавета Туктамышева блестяще выступила в короткой программе и сделала заявку на медаль! Лиза порадовала роскошным тройным акселем. Яна Левхина — про Императрицу.
Алексей Ягудин прокомментировал прокат короткой программы Анны Щербаковой на чемпионате мира в Стокгольме.
«Как Татьяна Анатольевна любит говорить, на разрыв аорты! Боже мой! Спасибо тебе, Анечка. Спасибо огромное за этот божественный, проникновенный прокат. На нас так удивлённо смотрели комментаторы из других стран! Мы исполняли элементы вместе с Этери Георгиевной, Сергеем Дудаковым и, конечно, главной героиней сегодняшнего вечера Анечкой Щербаковой.
Мы видели многие чистые прокаты в исполнении Ани, но это были соревнования на территории Российской Федерации. Это первый выход на мировую арену, и это сразу чемпионат мира. Глейхенгауз тоже с нами прыгал. Вместе с нами прыгала вся страна!» — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Щербакова лидирует после короткой программы, Туктамышева — третья
Анна Щербакова блестяще выступила и выиграла короткую программу! Второй стала японка Рика Кихира, третьей — Елизавета Туктамышева.
Увы, Александра Трусова сорвала каскад и расположилась только на 12-й строчке.
1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00.
2. Рика Кихира (Япония) – 79,08.
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86…
12. Александра Трусова (Россия) – 64,82.
Рика Кихира великолепно откатала свою программу! Красивый каскад тройной флип-тройной тулуп, затем отличный тройной лутц. Хорошие элементы. 79,08 балла — её оценка. Японка вклинилась между Щербаковой и Туктамышевой.
Зажигательное и динамичное выступление американки Брэди Теннелл. Классный тройной лутц, но затем была помарка на каскаде. 69,87 — её оценка. Впереди выступление Кихиры!
Сатоко Мияхара упала с лутца! Провальное выступление японки — много ошибалась. Только лишь 59,99 балла.
Далее на лёд вышла японка Каори Сакамото. Все элементы выполнила без ошибок. Её результат — 70,38 балла. Это промежуточное пятое место.
Анна Щербакова побила личный рекорд в короткой программе на чемпионате мира!
Мировой рекорд в короткой программе принадлежит россиянке Алёне Косторной. В финале Гран-при сезона-2019/2020 она получила 85,45. Предыдущий личный рекорд Щербаковой был установлен на том же турнире, тогда она набрала 78,27 балла.
Блестящее выступление Анны Щербаковой!
Изумительное выступление Анны Щербаковой! Красивые элементы, очень хорошая техника. Флип, каскад лутц-риттбергер — всё на высочайшем уровне. 81,00 балла. Аня вышла в лидеры!
Трусова провалила программу
Александра Трусова перекрутила тройной и едва не упала! Как же так? На тренировках ведь было всё идеально. И прыгнула только двойной аксель. Трусова получила только 64,82 балла — восьмое место на данный момент. Сильно расстроилась Саша. И Евгений Плющенко явно недоволен.
Впереди выступление седьмой разминки, где будет много всего интересного. Свои программы покажут Александра Трусова, Анна Щербакова, Каори Сакамото, Сатока Мияхара, Брэди Теннелл и Рика Кихира.
Ну а пока лидирует Елизавета Туктамышева, которая набрала 78,86 балла.
Эстонка Ева-Лотта Киибус закрывала шестую разминку. Она показала интересную программу, но много потеряла на своих ошибках. Её оценка — 59,65 балла.
Немка Николь Шотт сорвала каскад тройной тулуп-тройной тулуп. Обидно! Прекрасный флип, а затем безупречная дорожка шагов. И лишь 59,09 балла.
Следом на лёд вышла победительница чемпионата Южной Кореи 2021 года Йелим Ким. Всё очень технично, красивое катание. Высокий каскад тройной лутц-тройной тулуп. Она заработала 73,63 балла и поднялась на промежуточное третье место.
Достойный прокат от Екатерины Рябовой из Азербайджана — тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип. Классные прыжки. 64,11 балла — это седьмой результат на данный момент.
Завершилась заливка. Елизавета Туктамышева на льду! Смотрим и болеем!
Так выглядит топ-15 после пяти разминок — лидерство захватила американка Карен Чен. И совсем скоро начнётся всё самое интересное. Елизавета Туктамышева откроет шестую разминку. Ждём!
Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель стала гостем одного из подкастов, где максимально оскорбительно прошлась по Анне Щербаковой и Этери Тутберидзе. Алексей Адамов — о громком скандале.
Ирина Слуцкая высказала мнение, что Александра Трусова, которая, вчера исполнила пять четверных прыжков на тренировке на чемпионате мира в Стокгольме, нанесла конкуренткам серьёзный психологический удар.
«Это очень здорово, что наша российская девочка владеет всеми четверными прыжками. Да, на самом деле это из разряда фантастики. Ещё несколько лет тому назад мы не могли представить, что планка будет поднята настолько высоко. И, думаю, на тренировке Саша уже психологически многих конкурентов убила», — цитирует Слуцкую «Р-Спорт».
Александра Трусова на тренировках выдала блестящий прокат с пятью четвёртыми прыжками. А вот Анна Щербакова никак не может порадовать болельщиков чистым исполнением элементов ультра-си. Саша запугивает соперниц?
Чемпионка ОИ-1998 Тара Липински предсказала золото Анне Щербаковой на ЧМ по фигурному катанию.
«В прошлом году казалось, что на пьедестале будут только россиянки. В этом году на вершине чуть больше места. У Японии с Рикой Кихирой есть шансы на пьедестал. Но мой прогноз на золото — Анна Щербакова с её невероятной стабильностью и упорством, которые она демонстрирует на протяжении сезона», — приводит слова Липински ABC News.
Анна Щербакова рассказала, что готова рисковать во время выступления на чемпионате мира, но это должен быть рабочий вариант.
«Не знаю, буду ли рисковать на чемпионате мира, после короткой программы будет день. Будем решать и отталкиваться от моей формы. Какой-то риск будет, но это не будет то, что я совсем не выкатываю. Это всё равно должен быть рабочий вариант.
Я всегда на тренировках эмоциональная, как в лучшую, так и в худшую сторону. За одну тренировку это часто меняется, я могу десять раз обрадоваться или расстроиться из-за любого прыжка. Я для себя решила, что каждый раз буду стараться сделать максимум возможного, чтобы потом не жалеть о том, что что-то не попробовала или что-то не получилось», — рассказала спортсменка в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
Идут соревнования в первой разминке. Уровень выступающих, конечно, оставляет желать лучшего, но зато среди них есть настоящие красотки!
Ещё до официального старта турнира произошло несколько неприятных ситуаций. Анну Щербакову мурыжили с музыкой на тренировке.
В женском турнире основными фаворитками считаются россиянки Щербакова и Трусова, а также японка Рика Кихира. Давайте вспомним самые яркие моменты противостояния лучших фигуристок России.
В первый день чемпионата мира состоятся коротки программы в соревнованиях одиночниц и спортивных пар. Соревнования стартуют в 12:10 по московскому времени. Будем болеть за Елизавету Туктамышеву, Анну Щербакову и Александру Трусову.
Среди пар на лёд выйдут Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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