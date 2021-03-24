Чемпионка из Канады мерзко травит русскую фигуристку Щербакову. Да как она смеет?

«Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство», — писал Пушкин будто о фигурном катании.
Мы можем бесконечно критиковать Тутберидзе за жёсткие методы работы, а её учениц – за однотипные программы и будто механическое катание. Но когда прославленная иностранная фигуристка откровенно травит хрупкую русскую девочку и называет её чуть ли не марионеткой в руках жестокого тренера – это уже за гранью.
А канадка ещё и жалуется, что после унижения Анны Щербаковой ей прилетают серьёзные обвинения и даже угрозы.
Да что она вообще себя позволяет?
Канадскую фигуристку возмутило поведение россиян
Обычно критические слова в адрес феноменальных российских чемпионок несутся от бывших фигуристок, мало чего добившихся в собственных карьерах. Меган Дюамель – другой случай. 35-летняя канадка была настоящей звездой парного катания. Вместе с Эриком Рэдфордом она выиграла два чемпионата мира, завоевала бронзу Олимпиады-2018, стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Сейчас она тренирует и в Стокгольм привезла японский дуэт, который ни на что серьёзное не претендует.
Видимо, от скуки Меган заметно активизировалась в «Твиттере», где ни с того ни с сего начала нападать на российских фигуристок и группу Тутберидзе. Сначала ей не понравилось, что в сюжете о вылете сборной России на чемпионат мира некоторые спортсмены были без масок. Сей факт так возмутил бдительную канадку, что она даже публично попросила поделиться контактом оргкомитета. Угадайте с трёх раз: зачем?
Олимпийская чемпионка затравила юную российскую фигуристку
Но это были только цветочки. Дюамель стала гостем одного из подкастов, где максимально оскорбительно прошлась по Анне Щербаковой и Этери Тутберидзе. До такого не опускаются ни журналисты, ни даже самые отъявленные хейтеры.
«Не могу наслаждаться катанием Щербаковой, потому что она такая хрупкая и выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы, расцветала, а не мучилась, не выступала только потому, что её заставляют тренеры.
В образе Щербаковой есть что-то печальное. Мне кажется, что там с ментальной и эмоциональной точки зрения все ведут себя нездоровым образом. Кажется, от этого и сбежала Трусова», — откровенничала Меган.
Ещё раз: олимпийская чемпионка из Канады авторитетно заявляет, что трёхкратная чемпионка России, обладающая уникальными четверными прыжками и поражающая миллионы болельщиков изумительным катанием:
- выглядит болезненной
- ограничена
- мучается на льду
- катается, потому что её заставляют тренеры
- нездорова с ментальной и эмоциональной точки зрения.
Дюамель обвинили в расизме
Дюамель старше Щербаковой на 19 лет и годится ей в матери. Но это не остановило её от грязной травли русской девочки. Естественно, агрессия канадки в адрес Ани не прошла мимо болельщиков. Соцсети Меган засыпали комментарии с жёсткой критикой, обвинениями и даже угрозами.
Фигуристке пришлось оправдываться: «Я хотела говорить хорошо обо всех фигуристах. Меня назвали расисткой в паре личных сообщений, потому что я сказала, что одна фигуристка выглядит болезненной. Эта фигуристка и её команда не скрывали, что она больна, несколько раз в этом сезоне. Это факт».
Но первые слова Дюамель были уж слишком некрасивыми, чтобы объяснения и оправдания что-то изменили.
Что-то подсказывает, что отвратительный пассаж Дюамель будет на этом чемпионате не единственным. И чем больше побед наши будут одерживать, тем чаще нам придётся слышать подобную чепуху.
- 24 марта 2021
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