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Громкий скандал на чемпионате мира по фигурному катанию 2021: канадская фигуристка усомнилась в психологическом здоровье

Скандал на ЧМ по фигурному катанию
Алексей Адамов
Чемпионка из Канады мерзко травит русскую фигуристку Щербакову. Да как она смеет?
Оправдания Меган просто нелепы! Неужели ей позволят безнаказанно унижать национальное достояние России?
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

«Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство», — писал Пушкин будто о фигурном катании.

Мы можем бесконечно критиковать Тутберидзе за жёсткие методы работы, а её учениц – за однотипные программы и будто механическое катание. Но когда прославленная иностранная фигуристка откровенно травит хрупкую русскую девочку и называет её чуть ли не марионеткой в руках жестокого тренера – это уже за гранью.

А канадка ещё и жалуется, что после унижения Анны Щербаковой ей прилетают серьёзные обвинения и даже угрозы.

Да что она вообще себя позволяет?

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2021

Канадскую фигуристку возмутило поведение россиян

Обычно критические слова в адрес феноменальных российских чемпионок несутся от бывших фигуристок, мало чего добившихся в собственных карьерах. Меган Дюамель – другой случай. 35-летняя канадка была настоящей звездой парного катания. Вместе с Эриком Рэдфордом она выиграла два чемпионата мира, завоевала бронзу Олимпиады-2018, стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Сейчас она тренирует и в Стокгольм привезла японский дуэт, который ни на что серьёзное не претендует.

Видимо, от скуки Меган заметно активизировалась в «Твиттере», где ни с того ни с сего начала нападать на российских фигуристок и группу Тутберидзе. Сначала ей не понравилось, что в сюжете о вылете сборной России на чемпионат мира некоторые спортсмены были без масок. Сей факт так возмутил бдительную канадку, что она даже публично попросила поделиться контактом оргкомитета. Угадайте с трёх раз: зачем?

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Олимпийская чемпионка затравила юную российскую фигуристку

Но это были только цветочки. Дюамель стала гостем одного из подкастов, где максимально оскорбительно прошлась по Анне Щербаковой и Этери Тутберидзе. До такого не опускаются ни журналисты, ни даже самые отъявленные хейтеры.

«Не могу наслаждаться катанием Щербаковой, потому что она такая хрупкая и выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы, расцветала, а не мучилась, не выступала только потому, что её заставляют тренеры.

В образе Щербаковой есть что-то печальное. Мне кажется, что там с ментальной и эмоциональной точки зрения все ведут себя нездоровым образом. Кажется, от этого и сбежала Трусова», — откровенничала Меган.

Тревожный симптом. Неужели Щербакова подошла к чемпионату мира не в лучшей форме?
С одним четверным прыжком Анне будет очень сложно победить Трусову. Или команда Тутберидзе просто идёт на хитрость?

Ещё раз: олимпийская чемпионка из Канады авторитетно заявляет, что трёхкратная чемпионка России, обладающая уникальными четверными прыжками и поражающая миллионы болельщиков изумительным катанием:

  • выглядит болезненной
  • ограничена
  • мучается на льду
  • катается, потому что её заставляют тренеры
  • нездорова с ментальной и эмоциональной точки зрения.

Дюамель обвинили в расизме

Дюамель старше Щербаковой на 19 лет и годится ей в матери. Но это не остановило её от грязной травли русской девочки. Естественно, агрессия канадки в адрес Ани не прошла мимо болельщиков. Соцсети Меган засыпали комментарии с жёсткой критикой, обвинениями и даже угрозами.

Фигуристке пришлось оправдываться: «Я хотела говорить хорошо обо всех фигуристах. Меня назвали расисткой в паре личных сообщений, потому что я сказала, что одна фигуристка выглядит болезненной. Эта фигуристка и её команда не скрывали, что она больна, несколько раз в этом сезоне. Это факт».

Но первые слова Дюамель были уж слишком некрасивыми, чтобы объяснения и оправдания что-то изменили.

Что-то подсказывает, что отвратительный пассаж Дюамель будет на этом чемпионате не единственным. И чем больше побед наши будут одерживать, тем чаще нам придётся слышать подобную чепуху.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости/skatecanada.ca

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