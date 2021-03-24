Туктамышева триумфально вернулась на чемпионат мира. У России будет весь пьедестал?

Елизавета Туктамышева творит настоящее чудо на чемпионате мира! Спортсменка выдала идеальнейший прокат в короткой программе и порадовала роскошным тройным акселем. Придраться не смогли даже судьи, одарившие Лизу прекрасными баллами.
Такой уверенной и безупречной в этом сезоне мы Туктамышеву ещё не видели!
Туктамышева уже выигрывала в Стокгольме
В начале сезона сложно было поверить, что одной из главных звёзд чемпионата мира станет 24-летняя Елизавета Туктамышева. В последний раз яркая спортсменка ездила на главный турнир сезона шесть лет назад. С тех пор фигурное катание постепенно захватили сверхталантливые девочки-подростки из группы Тутберидзе, совершившие настоящий прорыв. А шансы Лизы завоевать путёвку на главные старты с каждым годом только снижались. Но эффектной фигуристке из группы Алексея Мишина не привыкать удивлять публику. В этом сезоне Туктамышева собрала волю в кулак и сделала всё, чтобы вернуться в Стокгольм, где она уже выигрывала чемпионат Европы. Хочется верить, что приятные воспоминания только помогают Лизе настраиваться на успех.
«С чемпионата Европы — 2015 здесь ничего не изменилось, если не считать условий, в которых мы находимся. Мне тут приятно находиться, знакомые стены. Непривычно приезжать на крупное международное соревнование на каток, где ты уже каталась.
Но я надеюсь, что стены, в которых я уже выигрывала чемпионат Европы, помогут мне – и я уверенно откатаю», – признавалась Туктамышева в интервью ФФККР.
В 2015 году в Стокгольме Елизавета выступала без тройных акселей, но это не помешало ей одержать блестящую победу. Тогда россиянки оккупировали весь пьедестал. Рядом с Лизой стояли её талантливые соотечественницы Елена Радионова и Анна Погорилая. Конечно, очень хотелось бы, чтобы в этом году наши фигуристки повторили стокгольмский успех. Но для этого им придётся выступить на пределе возможностей, а тяжелее всего будет Туктамышевой, у которой нет резерва в виде четверных прыжков. Однако уже в короткой программе Лиза показала, что сделает всё, чтобы не упустить своего шанса.
Туктамышева блестяще выступила в короткой программе
Лиза с уверенным настроем вышла на лёд и без тени сомнения начала свою программу. Туктамышева блестяще исполнила роскошный тройной аксель, каскад из тройных лутца и тулупа, а во второй половине добила программу тройным флипом. Фигуристка показала очень уверенное катание и не позволила в себе усомниться ни на секунду. Все элементы были исполнены на максимум, судьи не смогли придраться ни к чему. После своего проката Лиза широко улыбалась и выглядела счастливой. За своё выступление Туктамышева получила прекрасные баллы — 78,86 и опередила всех, кто выступал до неё. Елизавета рвётся на пьедестал и имеет все шансы закрепиться в тройке по итогам короткой программы.
Видео проката Туктамышевой можно посмотреть на сайте Первого канала.
Туктамышева приехала на чемпионат мира кайфовать и показывать безупречное катание. Пока что у неё это с блеском получается.
«Моя цель – выступить достойно, показать уверенное и и чистое катание. О местах я не хочу думать, потому что этот чемпионат долгожданный для меня, и я просто хочу наслаждаться тем, что я здесь. Хочу с удовольствием и сильными эмоциями откатать программы», — признавалась Туктамышева в интервью Fuji TV.
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